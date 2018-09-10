因为原先准备的稿件塌方，现写一篇说说“目前的形势和我们的任务”。其实就是近来东奔西走的一些杂感。







“不差钱”已成往事



如果现在还要说“中国影视行业不差钱”，那基本上用的是外宾的眼光。







事实上，血库已经空了，血管已经堵了，血脉已经不通了。



影视板块的上市公司连续深跌，市值几百亿的变成市值几十亿，已经不是孤例。一直梦想着有朝一日IPO的优质公司，放弃排队，卖身土豪，落袋为安。几年前坚定了IPO之路，大刀阔斧调整业务板块的另一家优质公司，已经偃旗息鼓，逃离风口浪尖，只等着几部作品排队出击。









已经谈定了开机时间的项目，因为税务的飓风和限薪的风暴，无限期地推迟了开机的时间。演员的合同要重谈，预售的盘子要重码，背后的金主开始举棋不定。



已经开机了的大项目，不再像往常一样大轰大嗡。悄悄地进村，打枪地不要。万一引起谁的嫉恨，偷偷奏上一本；万一引起谁的关注，施以特别的关注…都是项目不能承受之重。



已经关机的大项目，也在“管控预期”。怕“世界上最美的花是片花”的悲剧出现，怕还没面世就戴上一个顶风而上的大帽子，怕“友商”写考据历史的信，怕自媒体刮起损人不利己的妖风。







横店的剧组跟往年比锐减了。原本作为稀缺资源的那些景不用再争抢了，原本需要动用黑白两道才能摆平的事不会发生了。人多的地方才有江湖，地广人稀就无需大动干戈。







聒噪背后是无力



舆情前所未有地聒噪。聒噪之下是深深的无力感。



为了几根葱，就把别人家的房子点了。有新闻要上，没有新闻创造“新闻”也要上。稿子我自发之，哪管身后洪水滔天…



这些话都可以用在今天的自媒体身上。不知道哪来的一些传统媒体的边角料，会合一些识字不多的乡下大婶，就成了自媒体的主力。







前者以最坏的居心和貌似专业的手法，捕风捉影，罗织构陷，动不动就用截图炮制“总局新政”，动不动就说这个进去了、那个逃走了，让伤痕累累的影视行业雪上加霜。后者以毫无心理障碍的抄袭洗稿，夸大其词，实现全方位、无死角的传播，让真相永无出头之日。









仅仅是脑残粉和喜欢“痛虐爽”的观众群看看并乐呵乐呵也就算了，反正就是消耗多余能量。可是有文化、有知识、有判断力的人也在看，也在传，也在彼此“印证砥砺”。也难怪，除了这些其实也没得看。世道的变坏，大概是从没有正经新闻可看开始的吧。



而业内人士前所未有地狐疑，不明所以地慌张，饥不择食地寻求救命稻草。说的那些话，表的那些态，用的那些语法，让人觉得恍若隔世。当年谈市场最热烈的是你，后来说情怀最诚挚的是你，再后来唱高调最熟练的也是你，哪个才是真正的你？









是的，人人都需要安全感。造谣，并获取流量，是某些自媒体安全感的来源。搅和，以堂皇的名义戕害同行，是某些歹毒者安全感的来源。说谎，以求谋得自己的一份嚼谷，是某些世故者的安全感的来源。



其实，开明、公正的规则，不是安全感的唯一保障吗？你们都觉得自己能飞檐走壁，脱离地心引力，就不想想飞到空中，会露出红屁股，同时成为双向飞碟射击的活靶子吗？



其实我们都知道，大家都回归常识，回归本心，回归实事求是，回归一板一眼，才能保住正确的规则。







“小而美”机会来临



互联网公司，普遍采取了两手抓的策略，一方面我调门高高的，跟得紧紧的，都是一家人。另一方面，底线松松的，笑得贱贱的，拼命和“主流网民”勾肩搭背。



一要把住导向，二要创收到账。这套太极大法，以前被盛极一时的都市报用过，现在作为传家宝交到了新媒体手里。



钢丝上跳舞，平衡能力强的人还是玩得转的。但难度系数肯定会越来越高。而且，真正的爆款是不会有边界意识的，出一个爆款死一片的现象已经不少了。









有良知的创作者必然要干预社会，哪怕穿的是古装，也会映照当代人的困境。于是，很多事成了叶公好龙。



没底线的二货必然是钻头觅缝，哪怕是钉在了耻辱柱上，也会在铁壁上开出罂粟之花。于是，小强总是打不死的。



我从来不低估文艺作品引人进入美好之境的作用，文艺是人兽区分的重要标志。我也从来不高估文艺作品在人间种植罪恶的破坏力，那些坏水和low事儿，多半是因为世道的整体崩坏和个人的趋恶动力造就的。就是没有这些烂片，那些消费者也不见得情趣高尚。



在官方严格把关和民间严厉审视的时代，在求生欲极强的自我审查机制下，哪有什么真正的“三观不正”的作品。最差也不过是些催生虚幻快感的迷幻剂，麻醉剂，以及代偿性的角先生和充气娃娃。









因为资源枯竭，前景不明，劳资对抗，税费压顶，行业的确出现了全面停摆的危机。但没了奢侈欲望实现的可能，没了不切实际的贪大求洋，目标似乎也可以单纯一些了：投资人不再追逐暴利，小而美的作品就有望了。创作者不再想着一夜暴富，对缪斯之神的诚意就能聚拢了。



说实话，现在也不失为出好作品的有利时机。宏大叙事和直面现实可能有些困难，向五行八作寻求最细腻的生活感受，或者向世界范围内的成熟类型剧寻求中国落点，没人拦着你。您好好去体验生活，构筑逻辑，书写故事，拿出高质量剧本，再配上实力派制作班底和演员阵容，就齐活儿了。









因为侏儒遍地走，您的身高正常一点儿就显出来了。因为大面积停顿已经发生，您能咬牙做出来，就是十亩地上唯一的禾苗。因为成本可控，所以回本不难。因为形势不会一直是前有追兵，后有堵截，机会还是会降临在有准备的人头上。



我是悲观的，因为局面险恶。我也是乐观的，我相信有聪明人愿意下笨功夫。





【文/五指山】