当一位导演比喻，来到某个电影节，就像回家。



这种比喻，背后到底意味着什么？



在今年的First青年影展上，我听到了文牧野平实地说，回到First就像回到家。



第二次听到这种比喻，是前几天张艺谋在威尼斯电影节上说的。









在这一届威尼斯电影节上，张艺谋令人翘首以盼的《影》，入围非竞赛展映单元，并于9月6日进行了全球首映。



无论是First还是威尼斯，于张艺谋或文牧野，注定是他们电影生涯中重要的地标。



不同的是，于文牧野来说，First是起点。而于张艺谋而言，威尼斯已经不是起点，而是他的进阶之地。



在凭《大红灯笼高高挂》问鼎威尼斯国际电影节银狮奖的三年前，张艺谋就凭《红高粱》拿到了欧洲三大电影节之一的柏林电影节金熊奖，开启了张艺谋在欧洲电影节的摘金夺银之路。









特别是威尼斯国际电影节，张艺谋此后凭借《秋菊打官司》《一个都不能少》，两度斩获最高奖项——金狮奖。



从1989年的《大红灯笼高高挂》，到2018年的《影》，张艺谋跟威尼斯电影节的缘分，延续了近三十年，跨越两个世纪。将重返威尼斯比喻成回家，颇为恰当。







《影》的水墨画风格，张艺谋创新不止





除了展映《影》，此次张艺谋的威尼斯之旅，还收获了“荣誉电影制作人奖”。此前，北野武、西尔维斯特·史泰龙、阿尔·帕西诺等人都曾获得过这个奖项。



从国外发回反馈和影评来看，在国内定档于9月30日的《影》，还是相当令人期待的。



《影》最被人称道的，无疑是对色彩运用大胆革新的张艺谋，摒弃往日用色的丰富与华丽，启用黑白灰的影像色调，让电影如同展开一幅水墨丹青的图景，迸发出极具东方韵味的中国风。









“之前我的作品有很浓郁的色彩，这也被认为是我的标志，但是我个人更喜欢《影》的风格，因为它很中国，很像我们的国画。”







这种影像风格的转变，既体现了张艺谋在创作上一直秉持的开拓创新精神，也见证了张艺谋年至花甲后，返璞归真的美学追求。



《影》讲述的是一个从八岁就被秘密囚禁的小人物，不甘心被当成傀儡替身，历经磨难，努力寻回自由的人性故事。





从预告片和卡司阵容来看，《影》都是部不折不扣的商业片。







但《影》的商业性，跟《长城》又显然不同。后者，是一部瞄准全球市场的好莱坞式电影。









《影》更像《英雄》《十面埋伏》这类商业片，中国风味更加浓厚，除了借鉴中国山水画的水墨风格，还有片中用竹排做成的潜水设备，用伞制成的克敌武器；



片中，还大量运用了古琴、箫等中国传统乐器为电影配乐。





张艺谋创作《长城》时，需要兼顾中西方观众。在力求平衡的同时，免不了要牺牲统一的故事逻辑。



这一次，张艺谋可以专注地在故事层面发力，营造中国美学风格。因此，九月底上映的《影》，也许会给中国观众带来惊喜。









除了《影》，这届威尼斯电影节上，还有另外一个中国身影——由中国藏族导演万玛才旦执导、王家卫监制的电影《撞死一头羊》，入围本届威尼斯地平线单元。









万玛才旦可谓藏族导演谱系中的主将，曾凭借《静静的嘛尼石》获得上海国际电影节亚洲新人奖最佳导演。



《撞死了一头羊》是万玛才旦第二次入围威尼斯地平线单元的作品。电影在为父亲报仇是儿子一辈子使命的情境下，探讨轮回以救赎的命题。



在深焦的采访中，万玛才旦坦言“它是一个循环往复的、你杀了他，然后他又杀了你，所以要结束这种传统，就要放下，才能进入一个新的时代。”





万玛才旦





《撞死》虽然以特定地区的复仇传统为基础，但在整个世界的语境下，这种复仇经验并非地区独有，它覆盖着普遍的人性。



而电影中冤冤相报与救赎的思辨色彩，即便放在当下的和平环境中，仍旧是有一定借鉴价值的。



《撞死》成为唯一入围本届威尼斯竞赛单元的华语电影，或许就说明了这一点。



然而，令人难以乐观的是，中国电影在近些年的威尼斯电影节上，存在感愈来愈弱，提名主竞赛单元的影片屈指可数。



2017年，虽然《嘉年华》出现在了主竞赛单元片单中，但最终也是空手而归。





《嘉年华》





今年，在威尼斯电影节上引起极大关注的的张艺谋，也无奈坐了“冷板凳”。



近几年，中国电影票房屡破记录。刚刚过去的暑期档，174亿的成绩创往年暑期档票房纪录。相反，华语电影在国际揽大奖却鲜有耳闻了。



上一次华语电影在欧洲三大电影节摘得头奖，还是2014年的《白日焰火》，距今已4年。上次揽下威尼斯电影节金狮奖的影片，还是11年前的《色戒》。









我们迎来了商业繁荣、电影工业水平的提升，却未能在电影的艺术性上同步跟进。



张艺谋的一句话，“那时候我们谈的都是电影是艺术，今天的人谈的都是市场、是票房”，颇为准确地概括了目前中国电影的现状。







奥斯卡的商业片，成了威尼斯的常客





2017年，《水形物语》先在威尼斯电影节拿下金狮奖，而后又拿到奥斯卡最佳影片。



在欧洲三大电影节中，威尼斯电影节的颁奖结果跟奥斯卡的重合度是最高的。



所以，常有人说威尼斯是奥斯卡的观察哨。



这届威尼斯电影节同样出现了很多“冲奥”的种子选手。



比如阿方索·卡隆的《罗马》，在威尼斯开幕式后的第二天就迎来首映，有人评价它“让威尼斯电影节的高潮提前到来了”。









早先，因《罗马》的发行商Netflix不同意率先在法国院线首映，戛纳电影节拒绝了这部电影，威尼斯电影节却因此捡了便宜。



《罗马》的场刊评分达到惊人的4.65分，比第二名《希斯特斯兄弟》的3.85分高出一大截。国外媒体对《罗马》赞不绝口：“令人心碎的诗意影像”“绝对的艺术成就”，被称为阿方索·卡隆导演生涯里最好的作品。









影片讲述了上世纪70年代，墨西哥某中产阶级社区“罗马”其中一户人家的故事，这家人上有老下有小，还有两个女佣帮忙打理家务。





阿卡索在电影中融入了很多童年的记忆，让该片既有墨西哥的时代历史叙事，也有私人化的情感表达。







导演阿方索·卡隆与本届威尼斯电影节的评委会主席——《水形物语》的导演吉尔莫·德尔·托罗，及《鸟人》的导演冈萨雷斯被称为“墨西哥三杰”。他们私下是非常好的朋友。









《罗马》不仅口碑爆棚，还天时地利人和，因此不少人预测《罗马》会摘得金狮奖。



导演欧格斯·兰斯莫斯（《龙虾》《圣鹿之死》）的新作《宠儿》也值得一提，讲述的是宫廷内有关阴谋、激情、嫉妒和背叛的故事。









为得到女王信任，两个女人花样百出暗自较量，展开了一场三个女人的宫斗大戏。



该片场刊评分为3.7分，排列第三，是金狮奖的有力角逐者，还是明年“冲奥”的实力选手。



导演达米恩·查泽雷（《爱乐之城》）的新作《登月第一人》，作为开幕影片，场刊评分为3.05分。









故事聚焦“登月第一人”尼尔·阿姆斯特朗的登月之旅，《爱乐之城》的主演瑞恩·高斯林继续领衔主演。



有媒体称赞该片：“绝美震撼的影像，记录了阿姆斯特朗最著名也最私人的瞬间”。









但该片因为去掉“插旗”一幕，在美国引起民众的指责，导演解释道，阿姆斯特朗登月的成就不仅属于美国，还属于全人类。



去年凭借《请以你的名字呼唤我》横扫各大电影节的导演卢卡·圭达尼诺，今年带着《阴风阵阵》来到水城。这部片子上映后，口碑评价呈现两极化，甚至演变成社交网络上的口水战。









电影讲述了上世纪70年代西柏林有一个顶尖女性舞团，一个热爱跳舞的女生加入了这个舞团，然而接连神秘恐怖的事件，让她发现这个舞团不仅藏有可怕的秘密，自己也已步入陷阱。





有人惊呼“年度疯狂的视听盛宴”，有人则翻白眼“愚蠢肤浅浪费时间”。





水城，注了水的繁荣



除了这几部主竞赛单元的热门电影，非主竞赛最引人注目的，莫过于Lady gaga主演的《一个明星的诞生》。









这部片子讲的是一个男歌星邂逅了一个餐厅女服务员，发现其身上有巨大的音乐创作潜力，并为她的歌声所震撼，两人很快坠入爱河，男歌星也帮助女服务员走上歌星事业的巅峰，自己却因酗酒嗑药而跌入谷底。



有媒体称它“当下这个时代的《泰坦尼克号》，感人至深”。它有望入围明年的奥斯卡，有网友因此调侃，“Lady Gaga获得奥斯卡影后也不是不可能”。





除了以上几部片子，值得一提的，还有迈克·李的政治题材电影《彼铁卢》，以及凭借《索尔之子》拿到奥斯卡最佳外语片的匈牙利导演拉斯洛·奈迈施的新作《日暮》。





《彼铁卢》





虽说今年是威尼斯电影节的“大年”，不仅有阿方索、迈克·李这些名导，还有达米恩·查泽雷、欧格斯·兰斯莫斯这些后起之秀。但是，在威尼斯繁荣的外表下，情况其实不容乐观。





达米恩·查泽雷





本届主竞赛单元的实力强片，除了《登月第一人》和《宠儿》，其他的比如《罗马》《彼铁卢》《阴风阵阵》等多因戛纳的拒绝而来。倘若遇上个电影“小年”，戛纳电影节捷足先登，来者不拒，威尼斯可能想捡便宜也捡不到。所以，靠运气并不是长久之计。



《小偷家族》因为斩获金棕榈，在国内上映后，创日本真人电影内地票房纪录，可见当下的电影市场中，国际大奖对票房的助力不可小觑。今后，国内公司无疑会更多地引进获国际奖项的电影。



希望《罗马》摘得金狮奖，尽快登录国内院线。





【文/阿志】