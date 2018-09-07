少年探险题材剧集《天坑鹰猎》正在优酷平台播出中。该剧由高铭谦担任制片人，王俊凯、文淇、蒋依依、叶筱玮、郑好、刘佩琦和吴越联合主演，讲述了北京少年张保庆（王俊凯 饰）为替恩师寻找解药，只身前往东北鹰屯，与鹰屯姐弟菜瓜（文淇 饰）、二鼻子（郑好 饰）结伴深入万金之国探险，勇挫贪婪势力，最终实现个人成长的故事。









作为一部少年探险题材作品，《天坑鹰猎》以悬疑打底，同时在前半部融入喜剧元素，令观众在欣赏紧张的剧情之余得以轻松。而后半部即将开始的接连不断的人设反转和情节反转，又增加了内容的厚重感和悲情感，引发观众对于人与自然和谐相处的思考，这是其与同题材探险作品最大的不同。





青春片＋探险片，国产类型片中的垂直品类





将青春片同探险片相结合，对于制剧经验丰富的高铭谦而言，尚属首次。即便放眼当下的整个国产剧市场，在少年探险片这一题材的探索上，《天坑鹰猎》绝对是走在前列的。





同质化竞争越发激烈的今天，如何从一众作品中脱颖而出，是一个严峻的问题，而少年探险片这一题材在市场上是有可能性和潜力的。





“它在中国来说是一个探险类别中比较垂直的品类。”











《天坑鹰猎》做到了探险片的两个与众不同。





第一，与以往比较硬的探险片相比，《天坑鹰猎》在题材上更加偏女性向，带有青春属性。除了那些热衷于探险题材的男性观众会被吸引外，女性观众也有可能会因为它的青春片属性而加入追剧大军。





第二，与靠事件推进剧情发展的探险片相比，《天坑鹰猎》关注人物的成长性，前三集都放在人物的塑造与铺垫上，后面则会进行反转。









零下几十度的严峻环境，随时会被恶劣的极端天气打断进度，这给剧组拍摄造成了很大困扰。正常进度下，拍外景时，一天可以拍完四五页剧本，但是《天坑鹰猎》剧组出外景时，每天只能完成一页多剧本，拍摄难度提高了两倍。不过，敬业的剧组工作人员，还是让拍摄顺利完成了。





上线第一周，《天坑鹰猎》豆瓣评分上涨至7.9。









谈及这一成绩，高铭谦表示：“其实我觉得勇于尝试比较重要，影视市场需要百花齐放，这个市场需要给类型片一点机会和时间。这就是有益尝试的一个结果，它会收获某一个圈层的认可以及追看的可能性，也是市场需要的。我特别想说这一点，因为我觉得平台需要给每一个类型片一些期望值，但是这个期望值是什么？就是总的类型片的期望值，不要把它等同于女性向强类型片这种爆款的期望值，它们本身就不等同，当然，如果能破圈更好。”





既然是少年探险片，启用的自然是时下最炙手可热的青年偶像。两位主演中，王俊凯头顶顶级流量的光环，文淇身上有金马最佳女配角的奖项加持，这样的阵容，任谁都能看出《天坑鹰猎》在关注度上的野心。









而对于片方而言，王俊凯、文淇以及一干平均年龄不超过二十五岁的青年演员们，并不仅仅是偶像而已。选中他们出演《天坑鹰猎》，并非只看中他们身上的人气与光环那么简单。论起敬业程度，比他们年长的剧组工作人员都要由衷叹一声佩服。





开头那场张保庆被倒挂在树上的戏，王俊凯拒绝替身，亲身上阵，反反复复拍了很多遍，吊了两三个小时，才呈现出剧中的效果。而为了更方便地与导演和表演指导老师沟通，王俊凯主动放弃了距离剧组较远的五星级酒店，转而同工作人员一起住在普通酒店。









正是因为看到了王俊凯想要做一名优秀演员的决心，在与其深入沟通过后，片方当即决定非他不可。





“我们没有考虑过备选，当时是这么想的，如果他不来演，我们就不拍了。”





女主角文淇进入《天坑鹰猎》剧组时，还不到15岁。东北零下几十度的寒冷天气，她在冰天雪地中奔跑了两公里，因为担心影响镜头下的美感，连暖宝宝都不贴。





“跑完之后直接倒了，我们马上给她做保护措施。”







蒋依依和其余青年演员同样敬业，正是因为他们的全力配合，在极端艰苦的条件下拍摄的《天坑鹰猎》，才得以如期杀青。





写实主义＋表现主义，尽可能复刻完美视效





播出后，张保庆在剧中稍显摩登的造型引起部分观众困惑：既然是上世纪八十年代的故事，那么主角的造型在年代感上好像淡了点吧？





实则不然。





“因为是少年探险片，所以我们是一个现实主义加表现主义的艺术风格。”





在考证上世纪八十年代的服饰后，造型师在努力还原那个时代风格的同时，结合符合时下年轻观众审美的元素，对不同角色的造型进行了优化，使得视觉上更加具有青春片的气质。









王俊凯一出场就穿着皮夹克，戴着墨镜，嘴里嚼着泡泡糖，骑着二八自行车穿梭在北京街道上。这些细节是经过剧组考证的，上世纪八十年代的照片里，已经有人穿起了时尚的飞行皮夹克，而吹泡泡糖，也是那个年代少年们，展现自己优越感和个性的一种方式。





菜瓜常以猎户装示人，可全写实的东北猎户装是非常朴素的，出于保暖的需要，都非常厚重。为了在镜头下更具有美感，造型师在配色和款式上进行了改良，更加凸显主人公的气质。









“我们希望给年轻人看，还是希望它能够有些当下时尚元素的结合，所以我们剧整体的风格就变成了写实主义的基础上，加入了表现主义的元素。”





写实主义同表现主义的结合不仅体现在服化道上，实景拍摄与CG技术相互结合的制作方式，也体现了这一理念。





孤狼朝吊在树上的张保庆飞扑而去的镜头，达到了以假乱真的视觉效果，而这得益于实景拍摄与CG技术的相互结合。





剧组聘请专业协拍团队，先捕捉动物的简单动作进行扫描，得到三维模型后，再进行CG结合。剧中涉及人和动物交互的镜头，都是通过这种方式完成的。









长白山的雪景也是通过这种方式完成的。





剧组追求完美，哪怕成片中一个短到不能再短的空镜，都希望在视觉上保证质感。





天寒地冻的环境里，剧组一大批人坚持扛着拍摄器材，带着发电机上山取景。承受生理极限和器材极限双重考验后，再将采集到的实景在CG下进行视觉优化。这令剧中的长白山雪景比真实旅游景点中的景，更加壮观与美丽。





尊重原作＋巧妙创新，双悬疑结构吸引力十足





《天坑鹰猎》根据天下霸唱同名小说改编，原作只有18万字的体量，对于一部40集的剧而言，这些内容远远不够。





在原作作者亲自加盟，担任该剧剧本顾问后，剧版《天坑鹰猎》在尊重原作所表达的环保主题的前提下，增加了多线叙事，使其更符合商业化需求。





原作是单线叙事，围绕三个少年发现天坑，后进入马殿臣的古宅这条线展开。就更新的十集而言，剧版在人设和戏剧冲突上都进行了扩充。目前已经出场的集团已经达到四个，包括三个少年、地质队、鹰屯和林帮。





四个集团之间的关系错综复杂，牵一发而动全身。根据官微剧透，目前不同人物之间所产生的情感关系，在后半部将迎接重大反转。上一集的正面人物，下一集可能会以反派形象示人，戏剧冲突更加激烈。





这种反转在目前播出的剧情中同样有迹可循。









原创人物小红果（蒋依依 饰）仅在前五集就实现了数次人设反转，经历了从正面人物到地质队内奸再到正面人物的形象变化，身份上更是由单纯的地质队大学生，转变为身负秘密的血蘑菇之女。









天下霸唱在原作中表达了人与自然和谐相处的价值观，这一环保主题在剧版中发挥至最大化。





当孤狼只余一口残气，痛苦不堪时，菜瓜拨出匕首，正中孤狼心脏，令孤狼减少痛苦，平静逝去。世间万物皆平等，这是万般无奈下，最后能对生命表达的微弱尊重。









而通灵的金尾狐狸宁肯跳下山崖自杀，都不愿留下完整尸身，任猎户剥皮贩卖的一幕，配上圣洁空灵的《噶山乌春》背景音乐，催人泪下，让人对人类的贪婪以及人与自然的和谐这些问题产生思考。





“从人性和社会学角度来说的话，我们想讨论的是人与社会如何相处。其实公民法则和人与自然的法则以及社会法则都是一样的，我们都有一个秩序，有一个生态，然后有一个链条，你不能打破平衡。我们的一个主题是你可以有欲望，但是你不能够太贪婪。人没有欲望就不会有改变社会的可能性，但如果欲望大过社会秩序，那么就会受其害，会被反噬。”











《天坑鹰猎》目前正在优酷视频全网独播中，而自9月25日起，该剧将登陆东方卫视周播剧场，周二至周四晚十点播出。全新1.5轮网台联播模式，为天下霸唱首部上星剧带来了更多可能。





【文/闻人语】

