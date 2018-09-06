电影是讲故事的艺术，总体来说都会诉诸情感，除了永远的主题“爱情”外，其他情感都挺不好写的。为什么不好写，大概还是因为不如爱情来得刻骨铭心吧。





《快把我哥带走》这部电影将情感属性定位在兄妹情上。不过，这部电影里的兄妹情，却和“爱情”有些区分不清。









三段式的故事结构





简单说，这部影片讲了一对兄妹的争吵与和好，并最终分离的故事。故事大致可分三个段落，即第一个段落的争吵，第二个段落的和解，以及第三个段落因为父母离异，而不得以的分离。开始的吵架是因为误会，电影的特别之处，是把解除误会的过程用奇幻的方式展现出来，使得影片有了一种特别的气质，而显得不落俗套。









刚开始看这部电影时，我觉得有点幼稚，尤其是妹妹帮哥哥打架那一段，凭妹妹一已之力，打走了一群小混混，简直太假了。因为它是由漫画改编而来的，免不了夹带一种稚气在里面。从另一个角度来说，透过那段很幼稚的打架，也可以看出创作者想表达的东西——不在乎能不能打赢，关键是妹妹对哥哥的那份感情。





人物设置上的偏差





这个故事虽然很完整，但其实还是有一些问题。比如，哥哥这个人物设置，电影里刻画这个人物运用的是欲扬先抑的手法，开始先刻画一个“坏”哥哥，然后再给他翻转过来，使得观众被感动，这点确实不错。然而，哥哥这个人物却过于完美了，开始时这个哥哥太渣，其实就有些假，到后来又把他说得太完美，还是显得假。









剧情中说到，妹妹是由哥哥带大的，甚至妈妈都不知道的妹妹的一些生活习惯，哥哥都了如指掌。我觉得这是可能的。但如果哥哥能带大妹妹，那他得比妹妹年长不少，否则是没有这个能力的。像电影中，哥哥与妹妹年龄差得并不大，感觉也就一两岁的样子，这样的话，哥哥怎么可能带大妹妹？他俩应该是一起被爸爸带大才对，故事逻辑上就出现问题了。





我大概能感觉到创作者的用意，如果哥哥比妹妹大很多，比如哥哥已经上高中，而妹妹是在小学，那哥哥是有这种能力的，但如果这样的话，就不能营造出兄妹俩一起长大的感觉了。所以，她舍掉了一些逻辑的严谨，也要拍出一个兄妹俩打打闹闹、一起成长的故事来，否则就完全是另一个故事了。









电影里兄妹俩开始闹矛盾，误会解除后，直接进入到父母要离婚，兄妹俩要分离，这个点设计得很好，直接将整个故事推向了高潮，但要使整个故事在逻辑上合理，就要下更多的功夫了。





变得陌生的兄妹情





另外，这部电影讲兄妹关系，拍得却有点像恋人的感觉。像其中的一段，妹妹以为哥哥集卡是为全家去旅行，忽然对哥哥态度180度大转变，处处示好，要帮他洗衣服，帮他吹头发，像是撒娇，使得哥哥十分不适应。妹妹嗲嗲地叫一声哥，哥哥干脆跪在了地上，这种感觉有点暧昧了，兄妹之间是不会有这样的对话和反应的。









中国推行了几十年的计划生育政策，使得相当多的家庭都是独生子女，也许很多年轻人已经不了解兄弟、兄妹之间是怎么一种感情了，也许创作者也不是很熟悉，但也可能是有意为之，才把兄妹情写得有点偏。然而，越是缺失的，越令大家向往，也许是这个原因，使得这部电影成为影市的一匹小黑马。







【文/孙大勇】