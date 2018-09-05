《碟中谍6：全面瓦解》的上映，又一次把观众带入了谍战影片的世界当中。自1996年第一部《碟中谍》上映以来，汤姆·克鲁斯主演的这一间谍电影系列已走过二十余载春秋，在这六部影片里，汤姆·克鲁斯饰演的伊森·亨特挑战了无数不可能完成的任务，度过了一个又一个难关。《碟中谍》系列也在与时俱进中长盛不衰。









在这个CG满天飞的年代里，汤姆·克鲁斯的坚持成为了一种稀缺的品质，不用替身、坚持实拍、挑战危险的高难度系数动作，使得伊森·亨特变成了谍战题材电影中的金字招牌，与007系列里的詹姆斯·邦德、《谍影重重》系列里的杰森·伯恩一起，成为最被观众熟悉和喜爱的三大超级特工。





与时俱进的间谍





自1989年柏林墙倒塌、苏联解体以后，冷战就彻底结束了。冷战期间，间谍对抗成为常态，也给影视作品提供了源源不断的素材。上个世纪六十年代开始影视化的007系列，就是典型的冷战思维。





在007系列中反复出现的大反派“魔鬼党”，其实就是前苏联的化身，可是电影出于避免过于浓重的意识形态色彩的考量，改头换面做了修饰。魔鬼云云，不过是对红色政权的曲折代指。于是英俊潇洒的詹姆斯·邦德在一场又一场的阴谋中，力挫强敌，拯救世界，在电影镜头的流转中，把大英帝国的绅士派头展现无疑。









而在电影《碟中谍》诞生前30年，一部名为《虎胆妙算》的电视剧横空出世。





一个专门解决高难度问题的间谍组织，一份任务下达后即刻销毁的录音，一群分工明确各有特长的间谍……这些日后在《碟中谍》系列影片里被发扬光大的元素，电视剧中一点儿不缺，相反，在故事的讲述和悬疑部分的设置上，甚至还优于电影。《虎胆妙算》就是那种典型的冷战思维的产物，所以今天再看承袭自它的第一部《碟中谍》，从故事编排到扮相和节奏，都是好莱坞上世纪四五十年代的风味，属于冷战遗留物。





《碟中谍》





千禧年后诞生的《谍影重重》，是冷战味道最淡的一个间谍系列电影，这固然有时间的因素，但同样也是观众审美口味变迁的结果。没有多少人在意庞大的国家机器间，是如何通过几个间谍来勾心斗角的，他们更在意的是作为间谍的个体是如何真实生存的。





于是，我们看到了拳拳到肉的贴身搏杀，政治细节的巧妙刻画。在《谍影重重》里，没有传统间谍片里穷凶极恶的大反派，取而代之的是体制对于自己培养出来的螺丝钉的迫害；没有智慧超群同时武力爆表的特工，只有一个失去记忆但能力不凡的杰森·伯恩。在这里，间谍更像一个有着超常能力的普通人，而非不食人间烟火的无敌战士。









时代大概真的不一样了。宏大叙事在观众审美疲劳之后，迅速从间谍影片中退居二线。拯救世界、对抗邪恶的大反派，越来越沦为一个背景的铺陈，目的只是为了让主角有个出手的借口，在出手的过程中，美女、飙车、打斗……一切让人肾上腺素加速分泌的事物，都被塞了进来，只为博观众开心。





所以，我们看到007系列里，詹姆斯·邦德身边的女人越来越美艳，装备越来越新奇，仿佛007是在把玩奢侈品和泡妞儿之余，顺带完成了任务。汤姆·克鲁斯也不含糊，上天下地各种折腾，炸克里姆林宫、跳迪拜塔、水中闭气、徒手攀岩、高空跳伞、爬直升机……怎么玩儿命怎么来，怎么刺激怎么演。杰森·伯恩更是开始思考“我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？”这样的终极哲学命题。





《007：幽灵党》





即使哪天间谍们开始大谈什么互联网思维、区块链，我一点儿也不会觉得惊讶。毕竟，人人都需要与时俱进，间谍也不例外。





铁打的间谍，流水的故事





在所有的间谍类电影当中，007系列电影是脉络最为庞杂，影响最为深远的一个系列，各类跟风和模仿之作层出不穷。自1962年007系列的第一部电影《诺博士》开始到最新一部的《幽灵党》，007系列多次更换男主，多次更换风格，多次更换导演，导致整个系列并没有统一的风格。





从早期的“意识形态样板戏”到如今的美女香车展销会，对于007系列而言，它最核心的一点倒是没有变过，勇猛的邦德深入敌后，挫败阴谋后抱得美人归，所谓“铁打的007，流水的美女和跑车”，只要这个系列还拍下去，这些元素就大概率会保持下去。不过同一个演员长期担任系列电影的主演，总会出现两者合二为一的感觉，所以每次007更换主角都会引发影迷的不适。





《007：大战皇家赌场》





过去十二年的007均是由丹尼尔·克雷格扮演的，他本人给詹姆斯·邦德注入了新鲜的血液，赋予了全新的感觉。这个007身手更为矫健，对格斗更为精通，把整个系列带向了一个新的方向。虽然《幽灵党》在口碑上遭遇了诸多差评，但是丹尼尔·克雷格依旧是目前扮演詹姆斯·邦德最合适的人选。





演员魅力夺走角色魅力或者两者混为一谈的状况，007还不够明显，真正明显的是《谍影重重》和《碟中谍》。《谍影重重》的魅力，很大程度上得益于马特·达蒙本人，《谍影重重》系列前三部的主人公均是由马特·达蒙扮演的伯恩，而第四部的主人公不再是伯恩，遭到了影迷的强烈抵制，而如今马特·达蒙归来继续主演《谍影重重5》。





《谍影重重5》





《谍影重重》系列的核心在于，它是一部深度开掘特工个人内心世界的电影，有着探寻人精神世界的野心。在所有间谍类电影当中，《谍影重重》有着罕见的深度，它直面一个特工内心的痛苦和挣扎，面对信仰、背叛等诸多方面，充斥着对个人身份的追寻和考量。马特·达蒙在这些方面都做出了出色的诠释，所以失掉了他的《谍影重重4》就如同失去了灵魂。





至于汤姆·克鲁斯和《碟中谍》之间，早已密不可分，你能想象一个不是阿汤哥的伊森·亨特么？





《碟中谍6》





他山之石难借鉴，国产间谍影片路在何方？





对于系列电影来说，因为粉丝基础和前作的铺垫，叙事成本会大大降低，所以很受青睐。近年来，随着IP热的兴起和“宇宙”概念的引入，系列电影俨然成为国产电影的发力趋势。麦家的谍战小说翻拍成了多部电影和电视剧，电视剧《暗算》和电影《风声》是其中的优秀作品。





在电视剧领域，间谍题材佳作频出，《潜伏》《黎明之前》《悬崖》《风筝》…但在电影上，精品没那么多，至于优秀的谍战题材系列电影，更是近乎空白，这些有限的作品，时代背景全部集中在民国。





《潜伏》





究其原因，间谍题材本身的时代背景相对敏感恐怕首当其冲。成熟间谍体系的催生离不开战争的推动，由于史料缺乏，中国古代的间谍作战方式，基本处于空白，凭空架构故事难度过大。





直到近代史，自清末民国之后，凭借相对完善的记载，间谍作战的方式和间谍故事才得以保留。至于当代间谍题材，由于其敏感性和机密性，近乎绝迹。我们可以看见007在伦敦大展拳脚，却很难在大银幕上一窥中国特工的身影。





民国是间谍一试身手的年代，《风声》是近年来难得的高水准国产间谍影片。









紧张的故事架构，有质感的人物形象，都是不错的尝试，但没有优秀的后来者，应该说是一个遗憾。





在电视剧里，我们能看到对国外优秀间谍作品的借鉴，而在电影里，需要学习的地方显然更多。不过直接搬来007或是伊森·亨特，恐怕不是解决之道，他山之石，没那么容易借鉴。倒是近年来《红海行动》、《战狼2》一类大热的军事题材电影，或许是一个新思路，国产间谍影片想出精品、想成系列，路还很远。





【文/忠犬七公】