正在北京卫视和腾讯视频播出的《那些年，我们正年轻》（下简称《那些年》），原名《梦想年华大三线》。改了名字以后，听上去年轻了很多。但其实核心内容不变，仍然是讲火箭人的故事。









这部剧和北京卫视的气质是吻合的。在诸多兄弟台纷纷把“青春化”写进slogan和年度计划的时候，北京台保持了对电视剧传统观众的温情和尊重。虽然也会通过联播的形式追逐热门大剧，但一到独播剧的选择时，就会在抗战剧、谍战剧、共和国往事剧中择优录取。像往年播出的《金水桥边》《情满四合院》，今年播出的《决胜》《面具》《合伙人》，都是此类剧目。





这些中国电视剧人驾轻就熟的题材和类型，剧作和制作的质量是有基本保障的。在主要由古装宫廷剧和玄幻剧组成的暑期档下半场中，《那些年》以厚重的底色、饱满的激情和生动的戏剧，牢牢地锁定了传统观众，并向年轻群体不断进击。



（1）与“精致利己主义者”背道而驰





在制作人铁佛和导演韩晓军的访谈中，“热血”是高频词。这是他们的共识，也是这部剧的强悍气质。



其实“热血”二字只是笼统的概括，不足以描述剧中人面对事业的全部表现。在向晴（练练）身上，热血表现为越是艰险越向前的英雄气概。在陆若文（苏青）身上，热血表现为许身航天事业，理想高于爱情。在张利军（杨烁）身上，热血表现为心胸似海，总是创造性地为集体补上最短的那块板子。在马朝阳（荆浩）身上，热血表现为只认公理良知，不搞一团和气。在高占武（任程伟）身上，热血表现为原则问题上绝不退让。在叶萱（孔琳）身上，热血表现为难舍军装还是要脱掉军装…











剧中的主要人物有一个共同特点，就是与“精致的利己主义者”背道而驰。他们看上去有些“傻”，但幸福指数又很高。他们的物质条件相当困苦，但精神世界无比充实。他们的晚景并不光鲜亮丽，但在专业和事业上的成就进入了历史的书写。



这是很难评价的一代人。他们在自己的年代活得生猛而真实，豪言壮语发自肺腑，牺牲奉献蔚然成风。反倒是因为多年以后抽离了当年的语境，今天的人要表达对他们的仰望和崇敬，容易显得语言空洞，面目可憎。









《那些年》做了一件事：回归历史现场。严格说起来，所有的模仿都是拙劣的，所有的还原都是徒劳的。但是当编剧们都是亲历者和过来人，导演和制作人怀着同样的敬意，聚拢起一帮一看剧本就说片酬好商量的演员时，这个事就有了正确的种子，仿真的可能，以及感染观众的内在力量。



一个新生的政权治下，朝气蓬勃和众志成城是主体风貌。移山填海的心志很高，社会动员的成本很小。更何况这是横向关及国际战略，纵向惠及子孙后代的大事，这是“两弹一星”核心技术的研发现场。说离开大城市就离开大城市，说组建“敢死队”就组建“敢死队”。一个人如此这般，那是他个人觉悟高。一群人都有同样的信念，那它就是时代的主流价值观。









《那些年》在年代形制上悄悄下了功夫。说“悄悄”，是因为剧中并没有太过激烈的标语和表情，并没有红歌遍地、运动频发，甚至连时间坐标都有意无意地模糊了。它只是随着时间的推移，变换不同制式的军装和工装，只是不着痕迹地配置不同年代的陈设，只是让车间像车间，闺房像闺房。









它没有做旧那个时代的色调，而是输出了与人们激情同频的红光亮影像。它也没有刻意让演员去学黑白资料片中的动作形体，而是让演员在找到人物的内在后自由地释放。









是的，成为灵魂的对话者和演绎者最重要。编剧和导演是在用键盘和镜头与先贤对话，而演员则是直接进入父辈的精神世界驰骋。







杨烁还是我们熟悉的念白方式，但连起来看，他就是那个骑着跨子在厂里“八路总接应”的张利军。练练用极端反差的一冷一热表演方式，把性格迥异但同样深明大义的两姐妹演活了。苏青脱下“尔晴”坏女人的旗装，化身为冷若冰霜又内心脆弱的高工陆若文。荆浩演的马朝阳就是个凤凰男，刻苦起来不要命，猥琐起来气死人。









张利军和陆若文有情人不成眷属，隐含着时代的苦痛。张利军和向晴的关系在成婚前画上了休止符，又是一曲无奈的离歌。陆若文和梁玉强（夏凡）的结合，更是时代的悲剧。









看得出来，《那些年》的主要演员是入戏的，他们相信人物，也就取信了观众。



（2）与时代的百转千回携手同行





以身许国是真的，内耗争斗也是真的。光写一面，不写另一面，不是实事求是的态度，不符合现实主义的基本定律。



《那些年》不是报喜不报忧的写法，不是空洞的口号和无原则的溢美，不是从胜利走向胜利的高头讲章。新中国的历史，就是由前三十年的百转千回和后四十年的改革不辍组成的。两弹一星的功勋，就是在一往无前的推进和重重阻遏的缠绕中建立的。









所以，《那些年》中有乔部长、孙司令、高厂长、刘师傅和双生双旦的年轻人，也有梁玉强和贺书记这样的打横炮、开倒车和谋私利的人。





那是一个风雨如磐的时代，虽然我们无法从电视剧中完整捋出历次运动的背景和主张，甚至有些前因后果和当面对撞也淡化了，但我们仍然能感觉到严寒政治空气对生产的干扰，造反派对专业技术人员的冲击，两弹一星研制计划的迟滞，负重前行者的勇气和毅力。





梁玉强与师父断交





不正常的社会环境是坏人坏事冒头的土壤和空气，而人性的缺陷是恶之花的种子。梁玉强的本色是贪婪，贪恋美色，贪恋名利，贪恋官位，开始是小心翼翼的暗取，后来变成明火执仗的豪夺。贺书记的目的是夺权，他们先夺了基层的权力，再让火箭发射遭遇挫败，最后以此为筹码夺更高的权力。这两个人搅风搅雨，是《那些年》中社会视角最宏阔、人性审视最犀利和矛盾冲突最带劲的段落。









这部剧大致是以双生双旦的情感纠葛为主线，但又绝不是单纯的情感剧。开篇美蒋特务的破坏是不成气候的。中段内部坏人的杀伤力是巨大的。然后就是十年动乱结束，兵工厂转民用，“人民内部矛盾”成了主要矛盾。







青春之歌高亢雄壮，自有一股不可名状的豪情。中年时代隐忍前行，自有一股家国柱石的厚重。唯有晚景风云流变，默默地进入了历史的暗场，缄口不言。《那些年》将一代人的青年和中年留影于荧屏之上。而作为它的互文之作，同样执念于三线故事的电影导演王小帅，执导了《青红》《我11》《闯入者》等一系列影片，可为参看。









风流总被雨打风吹去。《那些年》以一根绘声绘色的史笔，回到了大三线的车间班组、宿舍食堂、隧道仓库、研究机构、发射基地，写下了风流人物，审视了宵小之辈，记录了波澜壮阔，谱成了时代离歌。



这是2018年暑期档的末端。只剩下不多的几集了，抓紧看吧。





【文/李星文】