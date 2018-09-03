过去5年，影视行业经历了“不谈IP无以言”的阶段。



早年间的《甄嬛传》《步步惊心》，近年来的《楚乔传》《三生三世十里桃花》等大女主古装剧，《琅琊榜》《海上牧云记》《择天记》等大男主古装剧，以及经典IP《盗墓笔记》《鬼吹灯》等陆续被搬上屏幕，都是IP改编的丰硕成果。





它们或是成为经典，或是商业成功但口碑欠佳，或是改编失败收视惨淡，总之让IP剧的江湖风起云涌。观众一方面保持着永无止境的热爱与耐心，另一方面贡献着不间断的吐槽与谩骂。诸多原著粉甚至闻“IP改编”而色变，总是先把“毁原著”三个字刻在作品额头，以示“政治正确”的态度。





IP改编其实挺难的：一是网文过于嗨过于闹过于爽过于放飞三观，影视改编需要将其约束在正常的人生和社会逻辑之下；二是网文往往行文随性、信息单调，几大本也凑不够一部电视剧的情节量，需要补写和续写。









即将出场的《斗破苍穹》无疑是一部“大IP”剧，改编自天蚕土豆的同名小说，由于荣光执导，张挺编剧，吴磊、林允领衔主演。今晚，《斗破苍穹》将登陆湖南卫视青春进行时剧场，并在腾讯视频全网独播。



IP改编究竟有怎样的规律和方法？带着疑问，影视独舌采访了《斗破苍穹》的编剧张挺和制片人于婉琴。



IP改编方法论之一：尊重原著基本故事线





面对一部白金作者的优质作品，张挺作为编剧格外慎重。他表示自己将《斗破苍穹》《武动乾坤》《大主宰》，甚至《斗罗大陆》《诛仙》《花千骨》等网络作品，都完完整整地看了一遍。





网络文学的兴起，的确造成了一些时代性的现象。作为编剧，张挺对于生活中绝大多数年轻人的文学倾向予以高度关注。“这是一件有意思的事情，专业编剧不去改编，会可惜了这些题材。”





编剧张挺







对于此类文学受到追捧的原因，张挺也颇有心得。





任何形式的文艺作品，都是紧紧贴合时代与时俱进的。从来没有脱离时代独自开花结果的作品。文学IP作品承担着这个时代的符号，它更是一种时代情绪。



从《斗破苍穹》来讲，“它的情绪底色大约是一种愤怒，是孩子对成人世界固有秩序的愤怒。”类似孙悟空的大闹天宫，想要突破现有阶层的桎梏，寻求一个上升空间。少年的坚持：即便孤身一人，也要为了家人和朋友与命运抗争。这是一种纯真的诉求，与大众对话的渴望。









那么《斗破苍穹》的改编，则更像是一个成熟编剧与85后热血少年作家的一次对话。“它的基础其实来自于游戏的升级快感，并且在这个游戏里它的规则是公平的。”这一点也是让大众产生情绪共鸣的来源之一。这个游戏世界的主地图为“斗气大陆”，从各方势力到修炼等级，是一个完整有序的游戏升级体系。





这种游戏规则的设定以及功能性的角色塑造方面，张挺认为是格外生动的。“我不会横加东西上去，原本的故事脉络也不会拆，那是作者的东西，编剧应当把原作想要表达的一些生动的东西发挥出来。”











通常来说，有原著中各式各样的种子，有职业编剧的编织技巧，就有可能长出参天大树来。





关于书粉对于《斗破苍穹》的疑虑，于婉琴笑着表示，吴磊本人就是《斗破苍穹》的粉丝，出演“萧炎”这个角色算得上是天作之合。在剧本打磨期间，吴磊也提供了相应的意见，萧炎对纳兰嫣然的态度，对萧薰儿如同哥哥般的关照，很有自己的看法。吴磊还给大家普及了关于“斗气”与“斗之气”两个名词的不同之处，“他是书粉，是我们最直接的观感来源。”



IP改编方法论之二：带着剧本思维，丰满人物情感与价值观





IP剧原著本身承载的文化力不可小觑，但是如何让这些网络文学作品形成画面，以影视剧的方式真正与市场相融合，让文化变成一个有力的品牌，就成了专业编剧需要思考的重点。





张挺带领的编剧团队以及于婉琴带领的责编团队，仅仅对大纲就磨了三个月之久。年轻的团队，用真诚的改编思路，怀着对书粉的同理心来完成剧本，如何将原作用编剧原理呈现出来，主创在取舍上着实挣扎了一番。





究竟是萧规曹随，还是大刀阔斧？张挺跟责编团队的书粉说，最难写处是精神。只要精神到位了，就获得了剧情改写的自由。最终大家达成共识的第一点是，不能胶柱鼓瑟，人物情感要丰满起来，角色性格和行为要有情感寄托，有枝可依。









男主人公萧炎自小因为家庭遭受巨变，父亲自废斗气、母亲蒙受不白之冤而死。他在嘲笑和讽刺中长大，9岁时“丧失”了修炼能力，其后七年忍受退婚、家族冷遇等多种打击，后来在药老的引导下，一步一步修炼变强，走向斗气大陆巅峰。



在剧本里，除了男主人公的斗气升级以外，将会加重“寻母、找身世、揭开谜底”的这一条主线，补充丰富故事的前因。同时，随着主线的步步推进，男主付出了相应的代价，完成了自身真正的成长。整个故事有起有伏、有始有终。





除了男主人公之外，张挺也赋予了每个女性角色独特的生命力，让人物性格更加丰富，不片面化，抑扬顿挫，有明有暗。









例如与萧炎青梅竹马的萧薰儿，她除了表面上的身份，还有她自己的目的与故事；例如纳兰嫣然表面上是养尊处优的大小姐，但还有着背负家族希望的无可奈何。剧本力图展现女性角色的力量，传递故事的内在精神，让每个人物有血有肉，给予横向的情感丰富性与纵向的成长延展性。









除了人物情感的饱和度，作品内在的价值观也极为重要。



网络文学连载的特殊形式，使情节推进更多处在“升级”上。但把这样的人物成长弧以及戏剧冲突性直接搬到剧本中，并不是一个正确的编剧思路。









网络文学在情节上存在同质化问题，改编成影视剧则需要删繁就简，不做重复性内容。



小说靠想象，虚拟性和假定性更强，电视剧是具象化的，网文里打死人是常有的事，但电视剧就需要“把戾气血腥的东西拿掉”。



张挺说，这些冲突以戏谑的方式表达出来，少了些睚眦必报与暴躁，多了些成长必经的磨难与代价。





IP改编方法论之三：建构喜剧性与少年感





网文作者通常年纪轻轻，涉世未深，学校是其主要的活动场所，这也是小说中常有各种“学院”设置的原因。他们可能对人生和社会缺乏深入的摹写，但绝不缺乏少年人的真挚情怀。以往一些IP剧改编失败，选用演员年龄偏大，失去“少年感”是重要因由之一。





《斗破苍穹》在选角方面格外顺利，主要演员大多都是90后。1999年出生的吴磊年纪与萧炎十分贴合，剧中肖战、伍嘉成、谷嘉诚分别饰演“炎帮少年”林修崖、昊天、虎伽，彭楚粤则饰演与萧炎不打不相识的药帮帮主韩闲，友情在剧中有着浓墨重彩的一笔。还有萧炎的“红颜知己”——林允饰演的萧薰儿、李沁饰演的小医仙等，几位年轻演员的加入，直接让《斗破苍穹》绑定了青春气质。









于婉琴说：“真正的少年感来自于内心，阅历会写在一个人的脸上。”



“永不言弃”的少年精神是该剧的一个改编的出发点，身处绝境，逆流而上的倔强，是《斗破苍穹》想要对少年的一个正面引导。









“18岁就要做18岁的事情，热血也好，仗义也好，愤怒也好，中二也好，都是这个年龄段的少年原本该有的气质”。剧中也因为珍惜这份“少年气”，在男主去迦南学院求学的日子里有着格外的喜剧性的描写。有着少年间的玩笑、纯真的恋爱、亲情与友情之间的真挚情感，还有类似于“学生会”“学校市场”“学生社团”，用以戏谑联结当代大学生活。能够与观众对话的作品，不管是古装剧还是玄幻剧，都应该有着现代思维，能够激起当代人的共鸣。



于荣光导演同样是一个有童心的人，有着演员特有的感性之处。于荣光看到《斗破苍穹》的剧本时也认为很好玩。









这份少年气质是主创坚决要保持的东西，从场景到情节，从角色到台词无一例外。





成功改编IP的愿心，对观众朴素的尊重，随处可见。“我们只是个木匠”，张挺表示，尽最大努力做好自己该做的就够了。于婉琴也表示，“这是我们的一次尝试，这份答卷的好坏，希望能在观众那里得到验证。”



男性向玄幻小说历来是改编的难点，之前的《择天记》《九州·海上牧云记》《武动乾坤》各自遭遇了指摘，这个类型剧已经到了经不起失败的时刻。《斗破苍穹》肩负重任，希望他们能交出令人满意的答卷。





【采访/李星文 撰稿/王畅悦】

