暑期档正式落下帷幕。根据猫眼数据，影视独舌筛选了6月1日至9月1日期间，优爱腾三大视频网站播放量排名前十的30部网剧，以及同期芒果TV、搜狐视频独播量第一的网剧2部，总计32部，对平台、题材和运作进行分析。

可以发现：

这个暑期档是网剧的天下，优酷、腾讯、爱奇艺热度口碑双丰收，芒果（湖南卫视）、番茄（东方卫视）、中国蓝（浙江卫视）未出爆款；现实题材剧目遇冷，古装宫廷奇幻大热；IP一如既往地重要，流量前所未有地失效。





今年暑期档还呈现出这样的特点：





1，古装剧经过半年的落闸蓄水之后突然开闸。今年6月，《扶摇》开播的准信儿传来时，业界一片振奋，但到了8月，古装剧集体泄洪，能播出固然欣慰，但互相踩踏得也不轻；





2，台播剧今年以来一直在经历尺度严防死守的审看，而网剧始终享有一定的宽松、优待条件，终于在暑期档出了今年第一部真正意义上的爆款剧《延禧攻略》。如果不能给台播剧松绑，台退网进的落差会愈发明显。





视频网站声势压倒电视台







平台方面，优爱腾保持强劲表现，头部剧效应持续释放。优酷《镇魂》先声夺人、《延禧攻略》压阵爱奇艺、腾讯《如懿传》姗姗来迟，热度与口碑超过以湖南卫视、东方卫视和浙江卫视为代表的传统电视台剧目。史上首个网络剧压倒上星剧的暑期档诞生。





荣登十亿俱乐部的剧目共14部，独播剧12部，双平台联播剧2部。









爱奇艺有5部，分别为《延禧攻略》、《芸汐传》、《为了你我愿意热爱整个世界》、《钟馗捉妖记》和《天乩之白蛇传说》；优酷有4部，分别为《镇魂》、《媚者无疆》、《古剑奇谭2》和《萌妃驾到》；腾讯有4部，分别为《沙海》、《如懿传》、《快把我哥带走》和《惹上冷殿下》；芒果TV有2部，均为联播，为《法医秦明2清道夫》（搜狐联播）和《惹上冷殿下》（腾讯联播）。









《镇魂》率先拿下前半场，镇魂女孩齐齐发力，疯狂打call，助力两位男演员——白宇、朱一龙笑傲各大数据榜单。耽美属性的IP，展现出其商业价值。









优酷其余几部剧《媚者无疆》、《古剑奇谭2》、《萌妃驾到》、《S.C.I谜案集》和《疯人院》同样在市场掀起水花。









《媚者无疆》以黑马之姿冲出，口碑出众，男主角屈楚萧成为暑期档新小鲜肉；《古剑奇谭2》作为剧二代，未能重塑《古剑奇谭》辉煌，但前作的影响力还是助力其播放量破10亿；《萌妃驾到》因下架风波，引发关注，同时，这种古装喜剧在网剧市场天然具有收视结构，7亿的网播量已经不错；《S.C.I谜案集》一度陷入与优酷平台的分账风波，优酷被主创质疑恶意篡改播放量；《疯人院》开画豆瓣分破8，收获了一干自来水，其将科幻、悬疑、惊悚和推理等多题材融于一体，精准定位网络年轻观众口味，但第二季上线后，因剧情走向变慢，口碑下滑。









《延禧攻略》作为今年唯一一部播放量破百亿的网络剧，独领风骚。于正卷土重来，熟悉的配方加反套路，效果出乎意料地好，大批观众前赴后继买单，开启全民追剧热潮，300多个热搜雄霸整个暑期档。秦岚、聂远、佘诗曼二度翻红，吴谨言、许凯引来前所未有的高关注度，反派“高贵妃”谭卓、“纯妃”王媛可、“尔晴”苏青、“袁春望”王茂蕾同样收获关注。









爱奇艺另有《芸汐传》、《为了你我愿意热爱整个世界》和《天乩之白蛇传说》三部网剧值得关注。









《芸汐传》神结局令追剧观众心塞，想给编剧寄刀片；《为了你我愿意热爱整个世界》在演员配置层面与上星剧不相上下，郑爽自带的热搜体质，在前期为该剧吸引足够关注，后期悄无声息地收官，与题材有关，这部剧的风格更适合电视台；《天乩之白蛇传说》表现超出预期，后期因下架风波引发极大关注。









《如懿传》比期待中来得晚了一些，最终赶在暑期档的尾巴登陆腾讯，虽然目前数据正在稳步上升，但由于上场太迟，腾讯在暑期档只能靠《沙海》撑场。





同《镇魂》和《延禧攻略》相比，《沙海》的表现略逊一筹。尽管与《盗墓笔记》、《老九门》师出同门，然而其IP影响力和号召力却低于前两者，表现并不惊艳。









腾讯其余的两部独播剧——《快把我哥带走》和《法医秦明之幸存者》形成了鲜明对比，前者以小博大，惊喜不断；后者头顶光环，不如人意。





《快把我哥带走》可称一部黑马剧。尽管新人演员的表演有一些瑕疵，但是弥补了家庭温情题材剧目的缺口，以一对正值青春期的兄妹为切入点，探讨了家庭关系、校园生活和个人成长等问题，收获了高度认可；《法医秦明之幸存者》有IP光环，但是受演员、播出平台变动的影响，关注度不如从前。









芒果TV尚未摆脱依靠湖南卫视的状态，但鉴于这个暑期档湖南卫视自身的影响力也有限，芒果TV不可避免地遭遇重击，除与搜狐视频联播的《法医秦明2清道夫》和与腾讯视频联播的《惹上冷殿下》两部剧目突破十亿点击，独播量第一的剧目为《我们的青春期》，点击量8亿，豆瓣分4.3，还陷入抄袭质疑。







整体而言，网络剧口碑效应愈发明显。





32部剧中，豆瓣分破7的剧目共14部，8部剧由于刚上新和评分人数不足的原因，暂时未有评分。这是一个良好的现象，证明剧集市场，正在走向“口碑为王”的时代。

现实题材剧目遇冷，古装宫廷奇幻大热





32部网剧中，非现实题材剧目共23部，占比约71％。其中，古装、宫廷、奇幻仍然是强题材、强类型剧目，非常吃香。





这符合网剧的一贯风格，除了《延禧攻略》和《如懿传》代表宫廷剧首次收获大面积关注外，其余题材都是常规表现，无非科幻、探案、穿越。









一枝独秀的古装宫廷剧《延禧攻略》与千呼万唤始出来的《如懿传》互相battle，引发众多大V对宫斗剧的技术分析，并得出中国人民爱看宫斗剧的结论。这不是宫廷剧首次杀入网剧市场，却是第一次在这片疆域闹出这么大动静，戏内戏外同样精彩，非常有意思。





而《芸汐传》、《媚者无疆》、《钟馗捉妖记》、《古剑奇谭2》、《夜天子》、《热血书院》等古装剧或与奇幻结合，或与悬疑结合，开辟了新的蓝海。









这种现象应当肯定。在各种限令齐发的形势下，只有积极探索新玩法，才能保下古装剧在市场的一席之地。





现实题材剧目仅9部。其中，青春剧5部，分别为《快把我哥带走》、《最亲爱的你》、《给我一个十八岁》、《惹上冷殿下》和《我们的青春期》；悬疑剧2部，为《法医秦明之幸存者》和《走火》；都市爱情剧1部，为《为了你我愿意热爱整个世界》；动作灾难剧1部，为《兵王》。









原因仍然在于网剧的受众普遍年轻，95后、00后不青睐现实题材剧目，即便压宝在现实题材上，平台仍然打出青春剧这张安全牌。





IP一如既往重要，流量前所未有失效





32部剧目中，IP剧共21部，占比约为65％；非IP剧11部，分别为《来自海洋的你》、《来到你的世界》、《素手遮天》、《我的女友要上天》、《我和两个他》、《走火》、《兵王》、《热血书院》、《二龙湖爱情故事》、《疯人院》和《朕的刺客女友》。









虽然IP的声势不如前两年那般浩大，但IP的时代仍然没有结束，尤其表现在网剧方面，原创剧本比较少。





背后的原因复杂。第一，相比较于电视剧的熟龄受众，网剧受众与IP粉高度重合，选用IP更容易获得关注；第二，腾讯、优酷与爱奇艺同时具有网文基因，IP储备丰富，直接影响三家平台自制剧的气质；第三，主要依靠学院派输出的原创剧本更贴合正剧风格，与新鲜好玩猎奇的网剧在气质上有差距；第四，原创剧本耗时耗力，网剧拿不出那么多时间，去等待一个优质剧本诞生。









网络剧选用的IP类型逐步走向多元化，除了网络小说之外，漫画（《快把我哥带走》、《限定24小时》）、游戏（《古剑奇谭2》）、民间神话（《钟馗捉妖记》、《天乩之白蛇传说》）也在这个暑期得到几大平台青睐。尤其是以《快把我哥带走》为代表的漫画改编剧，虽然知名度与网文IP有一定差距，但也取得极高关注。









《快把我哥带走》改编自幽·灵同名漫画，既没有流量演员，也没有顶级班底，但是口碑与播放量在同体量网剧中都比较突出。而对比同样改编自韩国漫画的上星剧《甜蜜暴击》，口碑、关注度都相差甚远。这其中的原因，或许与韩漫水土不服有关。









网剧受到投资额度限制，与流量演员合作的机会少之又少，一旦某部网剧收割流量演员，自然而然被冠以高投资、大制作的帽子。





郑爽、吴磊两大流量加持的《为了你我愿意热爱整个世界》、《沙海》显然是被寄予厚望的，但两剧无论在热度还是口碑上都输给了无流量的《延禧攻略》。





这证明题材、内容才是王道，流量不代表绝对的保证。本来市场就不景气，重拳整治下，再过度迷信流量，天可就真要塌了。





【文/闻人语】

