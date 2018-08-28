暑期档有宫斗，有玄幻，也有一部讲述共和国往事的剧正在热播。



《那些年，我们正年轻》以“两弹一星”的研制为背景，讲述了我国第一代火箭人的青春故事。这部剧正在北京卫视和腾讯视频播出，韩晓军执导，铁佛担任总制作人。









有些文艺作品，在虚拟脑洞里驰骋故事，打怪升级，过瘾解气，让观众获得一种代偿性的满足。还有些文艺作品，在真实历史的缝隙里做文章，还原细节，探究心境，把一种逝去的风景和情怀搬演于荧屏之上。



《那些年，我们正年轻》属于后一种。该剧开播以来，稳居卫视收视排行榜前三，引起过来人的共鸣，也引起了年轻人的热议。为了解更多台前幕后故事，我们采访了总制作人铁佛。





总制作人铁佛

为大三线人立传



所谓三线建设，是中国一次大规模的重型工业和国防科研迁移过程。诸多科研成果和工业成就，在远离沿海发达地区的偏远山区里产生。新中国工业化的过程中，三线建设功不可没。



铁佛是四川人，三线建设和两弹一星的研发，是他们那个年代耳濡目染的经历，大家时刻关注它的进展。而他与他们的几次偶然的交集，也留下了一生难以磨灭的印象。铁佛说，为写这部剧，他们查阅了近一百万字的资料。









最初读到剧本的原稿，男一号张利军能力超强，因大院子弟的吊儿郎当始终不得提职升干，但他依然无怨无悔，领头研制出了先进的火箭伺服系统。当这一科研成果获得大奖时，奖杯只能放他的坟头。女一号陆若文因出身不好，勉强嫁给技工梁玉强。俩人的生活习惯不一致，婚后的家庭生活自然不如人意。当丈夫为排除故障牺牲后，陆若文含泪替丈夫洗了人生最后一次澡……







铁佛说：“故事很感人，我一直在想，这个题材怎么跟今天的观众接轨。太低沉了，观众看得累。太专业了，观众看不懂。后来我们决定写那个年代的情感故事，而以两弹一星的故事做背景。”



初稿编剧有着相关的工作经历，剧本里饱含对行业的真情实感。《情满四合院》的编剧王之理擅长写情感戏，还当过几年的火箭兵，在火箭试射这一块很内行，他把马朝阳和张利军“相爱相杀”的兄弟情写得很有意思。有了情怀，有了筋骨，有了血肉，这部剧就具备了可看性。









“两弹一星”是数以万计的科研、生产人员的一段引以为傲的经历，如何让这段历史的印记更准确，创作者们通过查阅资料和走访，选取了这条战线上许多真实的人物为原型，如基地司令的原型就是张爱萍将军和罗布泊基地司令员李觉的综合体。剧中的乔部长就是著名科学家钱学森的化身。乔部长剧中的台词绝大部分都是钱学森的原话。









这样的结合，既再现了历史，又增强了这部剧的质感。



给往事加点热血



然而，总制作人铁佛仍然觉得缺点什么。思来想去，尤其是在跟导演韩晓军聊过之后，他想明白了：原型故事好，但调子有些低沉，还可以更热血。



在铁佛的想象中，那是一个激情燃烧的年代，那是献了青春献子孙的一代人，那是应该被人们记住并流传下去的故事。于是，编剧出身的铁佛亲自执笔，对剧本进行了最后的加工和充实，形成了现在这版故事。



铁佛说：“这部剧是顺着拍的。我们在四川绵阳一处废弃的厂区里搭了车间和办公室，还搭了医院和宿舍，演员们从头到尾演绎了一遍故事，心理情绪上完全贴合人物。我比较苦，拍摄期间一直改剧本，一直改到还有15天就停机才定稿。当然，剧本的大框架早就定了，我主要是提升整体的精神气质。这一改就是两个多月，连大年三十晚上都在弄剧本。”









在这部剧里，科研人员和工人对事业的热爱，那是全情投入、毫不掺假的。个人诉求总是让位于事业需要，个人命运总是被时代的紊流播弄。陆若文（苏青）就是要在科研岗位上干出一番事业来，在情感选择上则一直纠结两难。张利军（杨烁）有着先于时代的种种奇思妙想，也有着属于时代的“我是革命一块砖，哪里需要哪里搬”的服从。他们的爱情里贯注着革命浪漫主义的情怀，他们的事业心里糅合着战天斗地的乐观精神。









这部剧是三线并进：主人公之间错综复杂的情感线，两弹一星的事业线，以及抓特务的一条线。故事一直讲到了改革开放的初年，三线工厂在新的历史时期中面临着转型求生的问题。历史一个循环，“大三线”一代并没有获得特别光鲜的晚景。然而，他们的功勋和劳绩已经写进了历史，并被文艺作品传诵。



演员形神兼备



铁佛说，这部剧里涵盖了当时各种出身和性格的人物。有军队大院子弟，有资本家小姐，有首长的后代，有农民和工人的儿子，等等。这是当时整个国家的青年的基本组成，有一定的代表性。



因为是年代戏，所以挑演员就讲究“年代感”。杨烁一贯的荧屏形象和张利军比较吻合，他本人也喜欢这个角色，在片酬上给了很大优惠，甚至还拿了一半片酬当投资。









“马朝阳的扮演者荆浩是我们选了一圈，一眼看到他就确定了。他往那儿一坐，一看就是个农民的儿子（笑）；向晴的扮演者练束梅跟导演有过合作，她那种‘劲劲儿’的感觉挺适合向晴这个角色；陆若文的扮演者苏青是最后定下来的，她现在因为《延禧攻略》红了，观众反馈说，尔晴比较坏，若文比较作，两个人物也算一脉相承。”









司令员的扮演者高明，最初的接洽并不顺利。不过高明看了剧本后，主动打电话过来，要演那个角色，春节演都可以，片酬只说按预算来就行。还有客串保卫部门干部的于震，纯粹是友情出演。可以说，那个年代的过来人和有英雄情结的人，很容易被这个故事打动，愿意为这个故事做贡献。









从演员的表演也能看出来，他们带着对父辈致敬的心情，认认真真地完成了工作。

力求复原历史场景



韩晓军是知名导演，代表作品有《镖门》、《大清盐商》等，他是知名导演张黎的嫡传弟子。韩晓军擅长捕捉演员表演的精华，也擅长因地制宜保障进度。铁佛和韩晓军见面谈了半个小时，双方就决定合作了。因为他们都认为，那个年代的故事，不能没有热血感。



谈到置景，铁佛说拍摄得到绵阳市政府的大力支持，节省了很多场地成本。“我们在绵阳的榴弹炮厂置的景，因为那个榴弹炮厂停业了，厂区和生活区都空了。我们在两个三千多平米的大车间里，搭了五千多平米的内景，这戏里面所有的内景，办公室，绘图室，各种各样的家，包括北京的家，包括机场候机室，还有前沿观察的掩体，都在那里面搭出来的。”









主创团队确实尽量还原了当时的情形，使得成片特别真实。尤其是那条通往研究机构的隧道，就是当年原装的实景。隧道一出来，大三线的感觉就有了，仿佛真的回到了那个年代。









电视剧里，张利军穿的常是一件皮夹克，陆若文的高领毛衣也很洋气，跟普通工人和军人不同。是不是有些“穿越”呢？铁佛说，“我是四川人，我读初中时，正好是大三线轰轰烈烈、红红火火建设的时候，厂里的人都是从上海、哈尔滨、北京来的。他们穿的服装，就是那种皮夹克，那种毛衣，是我们当地人见都没见过的，十分洋气！剧里的着装，就是真实的情形。”







只有认真到极致，才能做出良心剧。铁佛聊起这个剧来，依然带着那种激情。他说，这部剧就是一个成长的故事，讲共和国的成长，以及那一代人的成长。正是那一代人的热血与激情，浇灌出了《那些年，我们正年轻》。





【文/李星文 孙大勇】