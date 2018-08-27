近日，国内知名的节目公司——《中国好声音》、《新舞林大会》、《这！就是街舞》的出品方灿星传媒，集结国内新锐电视剧团队，成立“灿星影视”，正式进军电视剧（网剧）业务。



灿星影视锁定“高品质、高规格、高口碑”定位，集中发布了四大头部剧集项目，其中包括原创青春励志剧《阅读课》、改编自真实警察故事的涉案情感剧《我不是天使》，改编自“少女励志第一漫”的青春励志剧《月刊少女》，以及取材自现象级互联网事件暨同名动漫的都市生活轻喜剧《每天回家老婆都在装死》（以下简称《装死》），均是颇具现实关照，又聚焦年轻观众喜好的热点话题性题材。









为更详细地了解这些头部剧的特色，我们采访了灿星影视的两位创始人——总经理郜雪屹、副总经理景赫。



《每天回家老婆都在装死》：温馨又有话题性的“爱情泡面番”



《装死》是一部聚焦90后小夫妻间爆笑温暖生活日常的长篇超短剧，预计制作120集一季，单集5－10分钟。



长篇超短剧是在日本和韩国较为流行的剧集样式，被称为“泡面番”。



郜雪屹表示，一方面，这样的短剧样式，更契合时下的年轻人对手机观剧的依赖。另一方面，“泡面番”适合表现比较特殊的人物关系，是现代都市话题轻喜剧在新时代媒体环境下的样式进化。实际上，韩国各大电视台正在陆续开发类似的产品，比如之前大热的《兄弟今天也很和睦》、《心里的声音》、《暧昧男子》等。





《兄弟今天也很和睦》



在内容上，《装死》的故事是妻子如何用脑洞清奇的方式引起丈夫的注意，讲述婚姻生活中双方的沟通和温暖。





“现在社会中，层出不穷的社交软件、游戏等网络产品，带来很多问题。比如，一对夫妻下班后的日常可能就是丈夫打游戏，妻子逛淘宝，也不用一起做饭，点外卖就OK了，但缺乏沟通和交流就容易产生问题。创作《装死》是为了反映年轻夫妻遇到的困惑，即怎么解决夫妻矛盾，让生活更加温馨。”





郜雪屹表示，为了更接近中国的年轻小夫妻的生活面貌，《装死》在剧本开发上完全是原创的，试图将当下中国社会中，围绕小夫妻生活方方面面的话题揉进剧本中，创作出年轻人喜欢看的、又不会占用他们太长时间的作品。



短剧样式可以抓住受众的碎片化时间，内容的话题性又有望引发大量的关注、讨论和情感共鸣，以达到吸引观众的目的。









景赫认为，《装死》的新颖形式对品牌来说，也更易于做精准营销。



“虽然《装死》的项目目前还没有正式对外招商，但已经有很多品牌通过朋友关系洽谈广告植入和冠名事宜。因为以往传统电视剧由于播出档期无法明确，所以没办法确定到底是把接下来半年、一年还是两年的产品做植入，比较尴尬。但《装死》的项目受众明确、档期明确、平台明确，非常适合广告主精准投放。”



此外，景赫透露经过和新媒体平台方的磨合，听取他们的建议，《装死》会找更具有号召力的一线大咖做男女主角。在制作过程中，也会找顶级的制作团队加持，并且会有很多方式跟观众互动，比如尝试边拍边播等。



《月刊少女》：“少女励志第一漫”



《月刊少女》改编自漫画作品——被网友称为“少女励志第一漫”的《月刊少女野琦君》，讲述的是女孩许千代为了接近暗恋已久的钢铁直男林野崎，加入其漫画团队，在创作漫画期刊《月刊少女》的过程中，一群年轻人收获成长与梦想的故事。



《月刊少女野琦君》是时下的年轻受众中，知名度和影响力都极高的爆款漫画。对比中国观众熟知的经典动漫的豆瓣评分可以发现，《月刊少女》以9.5的评分居于榜首，与之并列的是《海贼王》，居于其后的是《哆啦A梦》、《名侦探柯南》、《七龙珠》、《棋魂》、《樱桃小丸子》、《蜡笔小新》、《圣斗士星矢》、《火影忍者》、《美少女战士》等。





其中，豆瓣评分9.1的《棋魂》版权近期被新媒体采购并准备开发。以上所列举的大多是以前80后、70后所喜爱的经典动漫，对于当下的年轻一代，《月刊少女》就是他们心目中的经典，日后必将成为这一代年轻人的共同回忆。



郜雪屹表示，“最初发现《月刊少女》这个项目，来自于公司团队里90后女生的推荐，这位成员在提起《月刊少女》时眼里泛着光芒，整个身体散发着巨大的能量，极具感染力，这也让我们看到了这个IP对当下年轻人的影响力。”



在PK掉同时与版权方洽谈的四五家制片方后，灿星影视拿到了版权。









打动郜雪屹的，是《月刊少女》的主题和概念——少女励志。



“这个作品中，一群年轻人正在共同开发一本漫画期刊，所以《月刊少女》指的并不是某个人，而是一个群体，一群以漫画为梦想的年轻人。漫画书的创作过程，也是这些年轻人找到自己梦想和人生方向的过程。所以，这个点特别励志、充满正能量，我们希望把这样的核心主题从日本漫画中摘取出来，跟中国本土的年轻观众对接，打造出一部属于中国年轻观众的少女励志剧。”



除了青春励志的主题和丰满的人物群像，《月刊少女》还体现了漫画的行业性。



漫画是一种独特的文化，《月刊少女》中提到了很多关于动漫的知识、动漫文化的特色，带有很强的动漫行业属性，也为这部剧增加了更深入的东西。诚然，漫改的影视作品很多，但目前为止还没有一部电视剧或网剧作品，来集中表达漫画行业本身。



《阅读课》：创新人设、寓教于乐的原创青春剧



都市爱情题材仍然是主流观众最钟情的类型之一。但要抓住观众，需要创新。



《阅读课》是一部强调文化、自信与梦想的青春励志剧。



首先，人设上，女主人公是一个开书店的学霸文艺迟钝少女，而男主人公是一个傲娇呆萌、有阅读障碍的偶像明星，两人因一场狗窝结缘，在一堂堂“阅读课”中彼此发现了自我，共同成长。



其次，“阅读课”是一个寓教于乐的概念。“阅读课”是故事的核心创意，也是剧中的一档国民文化节目。男主为了得到一位一线导演的认可，必须参加这个节目通过挑战，女主通过十几篇名家名篇来帮助其克服障碍。与此同时，“阅读课”也串起了两人之间的爱情。









“《阅读课》是用一个年轻人喜闻乐见的商业故事、有趣的人物设计，来包裹一个充满文化底蕴的故事内容。现在，大家的日常都被互联网困住了，阅读的时间少之又少，我们希望能够用这样一个作品，唤起年轻人对阅读的关注和热爱，这也是我们故事创作者的热忱所在。”



为了在商业故事和正能量品质中找到平衡，《阅读课》还在第三稿的剧本修改中。像《阅读课》一样，从一张白纸写起，创作出比小说、动漫等改编素材更有吸引力的人设和故事，是原创剧本最难也最有价值的地方。



此外，灿星影视还有一部青春情感涉案剧——《我不是天使》。该剧改编自中国公安系统最有影响力法制文学期刊《啄木鸟》，发表的纪实文学《越轨者》。故事以216位一线干警的真人真事为背景，融合了都市爱情和涉案悬疑两大元素，以高规格主创团队，立志打造一部优质的纪实涉案类台网剧。





无论漫改还是原创，无论形式还是内容，都要求新





灿星影视有《装死》和《月刊少女》等超级IP的漫改剧，也有《阅读课》这样的原创剧。郜雪屹表示，创作都是奔着高品质的方向，只是剧本素材来源不同。



“动漫改编的影视项目，其实对影视剧市场整体来说是一种主流形态，比如《流星花园》、《恶作剧之吻》等。而且，在剧集领域，尤其聚焦在青春爱情的类型下，因为漫画是14岁到22岁的女性受众最为关注的作品形式之一。”



每一代人都有属于他们的漫画经典作品，作为项目开发方，要紧紧锁定现在的年轻人更爱看的东西，深入进去，发现新一代的年轻人爱看的作品，不能还在翻拍1990年代的经典作品。在电影领域亦如此，所以，内地的《快把我哥带走》才能够火起来。



从另一个角度来说，漫改影视作品较为流行，是因为漫画作品相较于文字作品来说，已经进行了分镜头设计，有了更进一步的视觉呈现，所以改编起来更加便捷和直观。



在郜雪屹看来，漫改作品的最大挑战还不是剧本改编，而是制作呈现。只有高品质的、符合原作人物形象、符合动漫读者的心理预期的制作呈现，才能够被观众接受。



今年，无论电视剧还是网剧，都罕见爆品。对此，景赫认为，不只是因为没有好的内容，其实更大的原因是观众的分流。









“好多观众不只是上网看电视剧，可能会上网看抖音，可能上网刷小红书或者其他的东西，用户自媒体投放的短视频在同网竞争，观众被短的内容分流出去了。有时候，打死你的不是行业内的，可能是行业外的就把你干掉了。”



《万万没想到》、《屌丝男士》、《报告老板》等短时长的网剧，出现时就已经证明，那是新媒体更喜欢的模式，而市场的需求终将促使更多系统型的、规模型的制片公司进入该领域的精品剧开发。





郜雪屹解释，传统的网剧会随着平台的进化和竞争产生新的节目形态，不管是“泡面番”、“拉面番”或者“地铁番”、“火锅番”，无论拿什么来定义它，实际上都是年轻人拿着手机去看的内容，是移动端对传统依赖于PC端观剧的挑战。既然有挑战，也会带来新的产品，走的人多了，也就成了路，节目形态变化，核心还是内容。



以往，新媒体平台播出剧集时，招商加付费会员总收入，并不能覆盖全部的采购和运营成本，所以，造成长期以来都是“亏本赚吆喝”的局面。但是，系列化短剧在增加广告招商的体量（《装死》一共120集）基础上，反而降低了平台的剧集采购成本（远远小于一部传统电视剧的采购成本）。





因此，在景赫看来，像《装死》这样有顶级主创团队加盟、走精品系列化短剧路线的项目，未来或许是新媒体扭亏为盈的一大法宝。





据了解，目前已经有多家平台与灿星影视沟通，期望合作这个项目。正如新媒体平台的一家大佬所说，在系列化短视频项目上，灿星影视期望开辟一条新的赛道，争取创造影视公司、播出平台、广告客户多方共赢的局面。特别在当下限演员片酬、限采购价格、多个剧组停拍观望的背景下，未来的一段时间内，市场对好内容、好模式的需求，一定是非常急切的。



在诸多意义上，《每天回家老婆都在装死》都值得期待。







【文/洛神】