吴奇隆当月嫂？





刷到这条消息，心里不禁猜测，这是什么操作？细看下来，才发现是电视剧《月嫂先生》的片段。

这部正在东方卫视、浙江卫视、爱奇艺同步播出的都市剧，由徐宗政执导，孙渤涵、唐晴编剧，吴奇隆、李小冉、许娣、白志迪、王维维、董春辉等主演。









观其剧名，便可感受到这部剧的新鲜感——男月嫂是个什么样的概念？



这还得从该剧的故事情节说起：海归回国却摊上麻烦的儿童发展心理学博士沈心唯（吴奇隆饰），机缘巧合下与决心做单亲妈妈的那娜（李小冉饰）结识，迫于生计做了男月嫂，二人从针锋相对到最终相爱，携手积极面对生活。





导演徐宗政





这个听起来有些“自相矛盾”的男月嫂概念，是如何生发的？这部剧又想通过故事告诉观众什么呢？我们对话了该剧导演徐宗政。



拒绝“丧偶式育儿”，“月嫂”型老公你值得拥有





说起在中国家庭育儿教育中，男性起什么作用，大概很多人都会长叹一口气，因为现状实在不容乐观，有一个词总结得颇为形象——丧偶式育儿。



意思很明白，在孩子的成长过程中，很多男人是不存在的——他们一般是每个月按时给钱，然后或囿于工作忙、或是性格使然，做了甩手掌柜，由女人来一手操持孩子的吃喝拉撒睡及教育。“父亲”这个角色，虽有更似无。









“在孩子的成长过程中，父亲是不可或缺的，他给予孩子的力量和安全感，与母亲给的温柔和爱，共同促成孩子性格的全面发展”，导演徐宗政表示，“虽然‘月嫂先生’这个词看起来逻辑有些不对，但我们想用‘月嫂’对家庭和孩子的付出，来投射到‘先生’身上，让看剧的爸爸们，明白在家里应该充当什么样的角色。”



如今的社会竞争越来越激烈，人们能感受到的幸福感也在降低，恰是这样，才需要在家庭生活中汲取温暖和能量。而幸福是一种付出与回报成正比的东西，付出越多，感受到的也就越多。这也正是《月嫂先生》想探讨的，男人如何通过自己的努力，学会担当，学会付出，感受生活的温度。









除此之外，这部剧还是一本育儿指南。沈心唯作为专门研究儿童成长心理学的专家，对科学育儿有一套自己的体系，届时将一一展现在剧中，观众可以参考采用，颇具功能性。



浓“情”“真”意书写有温度的生活





除了对生活温度的注重，《月嫂先生》还注重“情”“真”二字。



真爱是什么？



不是条件对等的“交换”，更不是一方一味付出、一方只懂索取，而应该是撇开外在一切因素，不设光环，再看两个人能否相互吸引。



《月嫂先生》想追求的，就是这么一种近乎纯粹的爱。









“现代社会，喜欢一个人很容易，比如他/她的外表、能力、条件等等，但是，在有限定条件的情况下，比如对方是单亲妈妈，有个孩子，那你能在爱她的同时，连同她的孩子一起爱吗？我觉得很不容易，只有真正地爱一个人，才能做到”，导演徐宗政说道。



那娜的闺蜜阮溪溪（王维维 饰）与沈心唯的发小刘傥（董春辉 饰），则是另一种情况。他俩被孩子硬绑在一起，但婚礼上发生了一些意外，导致他们要从零开始。没有了“孩子”这个粘合剂，两个爱好、性格、职业完全不同的人，还能走到一起吗？









除了爱情，《月嫂先生》中呈现的亲情也很温暖。



那娜的父母虽然时常拌嘴，但在女儿的事情上，是绝对的统一战线。她母亲佟美琳（许娣 饰）忧心女儿的婚事，时不时就为她安排相亲，但是，听说那娜已经在布拉格结婚后，默默扒着碗里的饭，一下就没了平时的咋乎劲，落寞黯然。但在听说女儿怀孕后，眼睛一下子又亮了，对女儿的爱都表现在细节里。









“这是一个有关家庭、担当、温情、真爱的故事，我希望在社会处处爆发着负能量的当下，我们的影视剧，能传递给观众温暖和力量，对人生有所希望”，导演徐宗政表示。



而“真”则与“情”紧随。



故事上，用浓浓的温情感来点缀生活种种关系中的“真”；外在制作上，力求酷似现实生活的氛围，加以创作者的感悟和提炼，让观众在观剧过程中有愉悦感。



从剧本、选演员到拍摄，生活质感一直是所有人的追求





基于《月嫂先生》的基础调性，选演员的标准也与其他剧不一样。



“有积极的生活态度、对生活有自己的小情趣和审美，也要有很强的角色读解能力，这是我们这一次选演员的标准”，导演徐宗政说道，“只有热爱生活的演员，才能通过角色，传递给观众这种热爱、美好。”





生活中，吴奇隆就是个暖男。在《月嫂先生》的拍摄中，吴奇隆延续了这种特性，“他很温暖，也很宽厚，同时对很多外在信息很敏感，能做出及时的反应”。









目前更新的剧情中，沈心唯虽然带着些知识分子的固执和坚持，但内心善良、乐于助人，即使与那娜有钱财上的纠纷，但在她需要的时候，还是站出来帮助她。



李小冉饰演的那娜，企业高管，经济独立、思想独立，潇洒自如，在导演徐宗政眼里，“她的表演就四个字——行云流水”。



那娜在处理自己的感情时，敢爱敢恨，绝不拖泥带水；在处理闺蜜的事情时，同样逻辑清晰、思路分明，为她争取自己的权益；在处理与父母的关系时，该强硬的地方绝不犹豫心软，该撒娇讨饶的时候也不扛着。









“李小冉是个有阅历的演员，对生活的感悟很深，又有着女性细腻的触觉，因此，处理起那娜这个人物，大处飒爽，也不忽略细节”，导演徐宗政表示。



都市剧离不开生活质感，《月嫂先生》从剧本到选演员，再到拍摄，始终将对生活的感悟放在首位，志在为如今普遍缺乏情感表达空间的人们，提供一个与朋友、恋人、父母、夫妻真情相对的机会。



都市剧需要扎进生活，不能迷信“快”节奏





随着现实题材剧的集中爆发，都市剧好似越发易陷入创作桎梏中，因此，越来越多的创作者，为追求戏剧性和所谓的“好看”，放弃了故事的合理性。



这让导演徐宗政感觉到了危险，“被‘戏剧性’绑架了的都市剧，迫在眉睫的问题，不是创新，而是回到生活现场”。









因此，《月嫂先生》选择了比较传统的叙事方式，想扎扎实实、从容地讲故事，“我没有用过多的镜头技巧，而是用很质朴的方式拍摄；不过于追求时尚感，而是用熨帖的画面装下这个普普通通的温情故事；在剧本上，注重人物塑造，而不是情节的‘高能’。”



我们已经看到太多的都市剧，为了追求热闹，把人物丢了，“所以，我从不迷信快节奏，把故事讲好、人物塑造完整才是第一要义。”









导演徐宗政又补充道，“其实，对于都市剧来说，扎进生活才是真正的创新。因为每个人的生活都有自己的特色，抛开典型性，尽可能拥抱真实的人物特性，做出来的剧，自然会有独特性。”



近段时间，税务风波、天价片酬弥漫在影视行业上空，不少项目停摆，众人都在观望，似有变天之象。对此，徐宗政导演发表了自己的看法，“这不是件坏事。第一，让大家都静下心来思考，为什么这几年观众离我们越来越远；第二，在这个时期，可以想想以后要如何对待创作。真心爱这个行业的人，总会留下来，因为他们真正尊重自己的职业。”







《月嫂先生》由江苏稻草熊影业有限公司、江苏唯意文化传媒有限公司、海宁青芒影视文化传媒有限公司、南京欢儿影视文化有限公司、上海阿里巴巴影业有限公司联合出品。





【文/jin】