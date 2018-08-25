去年，有一些媒体乐观评论：纪录片正在迎来最好的时代。









由头是，《舌尖上的中国》的爆红开启了纪录片的“新纪元”；





《我在故宫修文物》《了不起的匠人》的走红，则进一步提升了纪录片的江湖地位；



到了《我们诞生在中国》《冈仁波齐》（纪实性剧情片）《二十二》接连刷新纪录片票房时，纪录片日趋比肩电影、电视剧、综艺，成长为影视界的“第四驾马车”。



高口碑入场，低票房收局





然而，今年以来，最受瞩目的院线纪录片《最后的棒棒》，在8月17日全国上映后，票房和口碑双双失利。





这部根据豆瓣评分9.7的《最后的棒棒》电视版精剪而来的同名电影，一经上映，就遭遇了口碑的断崖式下跌——从9.7分到6.4分。









最令人唏嘘的是，当我打开猫眼，试图一窥上映7天的它还剩多少排片，却发现它已经悄无声息地下线了，累积票房82.7万。





在《最后的棒棒》上映前，不少影视媒体都对这部超高分佳作表示期待，一时可谓“千呼万唤”。



而在微博上发文，叙说“商业宣发费甚巨…我们影片宣发费用太少，才200万的费用，没花钱买排期”的导演何苦，在《最后的棒棒》的首映礼上也很有信心。





去年，《二十二》《冈仁波齐》斩获了2.6亿的票房，今年3月上映的纪录片《厉害了我的国》更是狂揽4.8亿票房，纪录片的市场空间足见不小。况且，《最后的棒棒》还有豆瓣评分9.7的超高口碑，何苦有信心不是没有理由。





中国传媒大学推出的《中国纪录片发展报告（2013）》显示，2012年全国电影总票房为170多亿元。



这一年国产电影纪录片产量为15部，进入院线市场的仅有2部，分别为《索马里真相》和《仰望星空》，前者票房为144万，全国上映场次不足万场，观众4.7万人次，意味着场均观众不足5人；后者仅有一些配合活动的反映，票房仅3万。所以，2012年纪录片总票房才147万。









几年过后，2016年，纪录片《我们诞生在中国》的票房6600多万；2017年，《二十二》的票房又突破1.7亿；2018年，《厉害了我的国》更是突破4.8亿大关。这说明，国产纪录片的市场回报在不断增大，从2012年到2018年，从140多万到4.8亿，数据见证飞涨。



一刹花火，美丽泡沫



实际上，纪录片票房的漂亮成绩，并非完全是市场因素。



比如，《我们诞生在中国》首先有陆川导演和周迅配音的“明星光环”，更有“中国”“国宝”这样的题材红利，更有中英美联合出品的资源优势，这些豪华配置，对于大部分纪录片而言无疑是遥不可及的。









《二十二》获得1.7亿票房，不能忽略冯小刚、张歆艺、黄渤、孙红雷、吴京等一众有影响力的大咖声援，还得益于“慰安妇纪念日”的档期红利，更有《战狼2》掀起了爱国思潮，这种“天时地利人和”的条件，绝非是普通纪录片可以享受的待遇。







《厉害了我的国》作为一部主旋律纪录片，能够斩获4.8亿的票房，是因为官方的有力策动，电影院须保证足够场次的排映，企事业单位要联系包场。某种程度上说，4.8亿票房体现了行政力量的强大，而不是纪录片的需求旺盛。









那些说纪录片迎来了最好的时代的人们，并没有看到光鲜的数据背后暗涌的泡沫。

商业资源较量在先，艺术水平较量在后



跟《最好的棒棒》几乎同期上映的，还有另一部纪录片——《大三儿》。截止目前，《大三儿》豆瓣评分7.6，是今年国产片中不多见的高分了，上映四天累计票房74万。









《大三儿》讲述了四十多岁的侏儒男子大三儿，在朋友的协同下，克服恐惧，勇敢上路，实现了心中的夙愿，来到了西藏，来到了珠峰大本营。



片中大三和父亲、兄弟们的感情，细腻平凡，又真挚感人，不少观众表示，在影院看得热泪盈眶。就是这样一部称得上佳作的纪录片，也难逃市场的忽略。







《冈仁波齐》《二十二》这样在市场中名声大噪的纪录片，毕竟是凤毛麟角。



多数的院线纪录片，是在无声无息中就下线了的。这不是作品的问题，也不是观众的问题，这里留待后说。



值得一提的是，去年还有一部成绩抢眼的纪录片《重返狼群》，讲述一名女画家在草原采风中发现一只被遗落的幼年小狼，她带小狼回家，喂养小狼长大，最后把小狼放归大自然的故事。









《重返狼群》豆瓣评分8.3分，累积票房3300万，在纪录片票房榜上排名第六。这在纪录片领域，是非常高的票房成绩了。









这部纪录片，并不具备《二十二》和《厉害了我的国》这样的资源优势或题材红利，看上去更像是一部“独立纪录片”。它能取得3300万的票房，是有些令人费解的。



不过，在知道了它的出品方和发行方是实力雄厚的光线传媒，还有日渐壮大的猫眼微影时，这个问题就有了答案。毕竟，这两者在出品制片和发行上的优势，毋庸赘言。









反观亦有“独立纪录片”基因的《最后的棒棒》，其出品方和发行方的履历中，只有可怜的一部作品——《最后的棒棒》。



可见，哪怕是“最不被商业化侵染”的纪录片领域，也得先拼商业资源，才轮到拼艺术水平。



在小众世界荣耀，在大众舞台暗淡



根据电视版精简而来的《最后的棒棒》，能否在市场上，创造像《二十二》那样的奇迹，其实先天就决定了。



2011年，影视行业掀起了一股潮流，那就是将热门电视剧改编成电影。



当年，剧版《奋斗》改编成了电影，但主演们不是原班人马，换成了李晨、郑恺、董璇。《奋斗》电影版最终只获得了556万票房。









同年，《武林外传》和《将爱情进行到底》也改编成电影，沿用原班人马出演，票房分别为1.86亿和1.93亿，相当出色。







当年，有媒体在微博上做了一个调研：电视、综艺改编电影，原班人马很重要么？



调研而来的答案是：关于电影版《奋斗》，47.6%的网友表示，原班人马就会看。29.4%的网友表示，不是原班人马就不看。还有23.53%的网友表示，希望原班人马出演。



是否沿用原班人马，某种程度决定了电视版改编电影的成败。于是，同样都是热门电视剧IP，《武林外传》和《将爱情进行到底》票房丰收，而《奋斗》则折戟沉沙。









同样，根据综艺改编的《爸爸去哪儿大电影》（2014年）和《爸爸去哪儿2大电影》（2015年），分别获得了6.9亿和2.2亿票房，跻身票房榜前列。



由此可见，对于根据网络上已有的影视作品二次创作而来的电影，观众买票观影的驱动力，基本不是为了看一部原创的、陌生的作品，因为已播出了的相关综艺和电视剧，基本就锁定其电影版的大貌，乃换汤不换药。



这药就是明星。



《最后的棒棒》作为二次创作的作品，进影院的观众，希望看到的，还是人生百态的故事。









故事消费的是事件，消费一次穷尽了。明星消费的是魅力，魅力无所谓穷尽之说。



可以说，《最后的棒棒》的市场驱动力迥异于电视剧、综艺衍生的电影。



这大概就是，近些年涌现的电视版纪录片剪辑而成的电影，如《最后的棒棒》、《舌尖上的中国》、《我在故宫修文物》，虽然电视版有口皆碑，声望很高，但是一进院线，就遭遇口碑和票房的“门不当户不对”。



分线发行助阵，资本逐利搅局



事实上，一部纪录片能获得几百万票房就已经不少了，因为制作费往往不多。



但是，从影视体系的建设而言，满足多元化审美，要仰仗影视的多元化发展。



另外，不管对于创作者还是观众，一部出色的纪录片，其最重要的使命，无疑是抵达观众，促成情感交流。



院线纪录片的困境，也非全无出口。



看《今日影评》，一位教授谈到《最后的棒棒》：纪录电影要找到它独特的宣发模式，比如艺术院线，精准发行，才能抵达目标受众。





说得不无道理，《大三儿》上映后，因为排片少，下沉不够，不少城市的观众呜呜哭诉：我们的城市没有排片！或排片太少！求排片！



这就回到了前面的问题：纪录片票房不佳，可能既不是纪录片的水平问题，不是观众的审美问题，而是市场的桥梁问题。



据我所知，《大三儿》可能是第一部在全国艺术电影联盟分线发行的国产纪录片。









无疑，买票看《大三儿》的观众，应大多是口味独特、偏文艺范的观众，而全国艺联又是文艺观众的福地。按理说，《大三儿》在全国艺联上线，是最好的安排，比《最后的棒棒》其实更能抵达目标观众。



但是，就在大前天，全国艺术电影放映联盟在微信公众号上发布一篇文章，如下





文章提到，不是每家加盟影院都像自己加盟全国艺联时承诺的那样，按照全国艺联的意见排映国产艺术影片。陆续收到影迷反映，一些加盟影院没有给《大三儿》排片。



在全国艺联的微博上，全是《大三儿》的宣传微博，可以说《大三儿》是全国艺联近段时间的“种子选手”，但是，仍旧有加盟影院“堂而皇之”不给排片，那是相当“有勇气”了。说到头，还是影视行业的老话题：资本逐利不多说，契约精神是神马。









近两年，“优爱腾”大力布局纪录片版图，所以，我不怀疑纪录片的前景广阔。





但是，走院线的纪录片还是望慎重，不管是分线发行，还是传统发行，都显露乌烟瘴气之际，别动不动就砸200万宣发费还嫌少。在明星、噱头、偶然因素起决定作用的情况下，是否进院线一日游，还是慎重考虑为好。起码要做好票房成与不成的两手准备。





【文/阿志】