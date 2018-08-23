由张天爱、张若昀、许魏洲、何泓姗联合主演的电视剧《爱情进化论》，将于今晚收官。该剧由新丽传媒出品，讲述了高中毕业十年的职场女性艾若曼（张天爱饰）与好友鹿飞（张若昀饰）相互陪伴，逐渐完成自我进化的成长故事。









剧集播出期间，话题不断，多次登上微博热搜，网播量超过十亿。





作为暑期档唯一一部聚焦当代青年男女生活的都市题材电视剧，《爱情进化论》引起网友热议，激发众多都市青年男女的情感共鸣。





全剧最大的创新，是塑造了艾若曼这个不完美但精神、经济独立的新女性形象。与以往大多生活在男权阴影下的女主人公相比，艾若曼是典型的独立人格，精英人设，她工作能力出众，成熟理性，爱憎分明，强调我的生活我做主，勇于在传统观念面前进行个性化表达。









而这部剧最大的特色是一边谈恋爱，一边“聊”恋爱，以跳进跳出的方式，思索和探讨了两性情感关系中的种种处境和难题，很多观点前卫新颖，不少“兵法”实用有效，但也有很多议题没有标准答案，解决之道存乎一心。

台词诙谐幽默又引人思考，金句频出







《爱情进化论》中，格外戳人的便是金句频出的台词。以往，观众很少能在同一部剧中，听到如此多既诙谐幽默又引人思考的台词。





“时间、年龄，这不是结果的坐标，感情才是。选择一个人生活虽然是少数，但是也没打扰到别人，总该被尊重吧？”

“与其争着做别人的书签，不如把自己变成一本好书，让人想要一读再读。”

“结婚，不是每个人的必经之路，生老病死，没有结婚吧？吃喝拉撒，也没有结婚吧？”





这些台词是有营养的，编剧宝卿下足了功夫，几乎每一集都会诞生诸如此类的高质量金句，大大增加了观赏性。









这些走心的台词，借主人公之口，说出了当下很多都市青年男女心里的想法，播出之后，自然而然引发此类观众的共鸣。有微博网友甚至自发开展了每日一句金句分享的转发活动，足见这些金句的深入人心。

非泡沫偶像剧，融入当下关注的热点话题，聚焦现实问题







《爱情进化论》中没有失真的罗曼蒂克情节，主人公并非生活在象牙塔中的公主和王子，艾若曼、鹿飞是现实生活中都市青年男女的缩影，他们身上有你、我、他（她）的影子。









即便选用了张天爱、张若昀、许魏洲这样的俊男靓女组合，该剧仍然不是一部只靠颜值取胜的偶像剧。作为一部都市情感剧，《爱情进化论》既在卖相上有精致美丽的服化道做点缀，又在内容上不乏接地气的烟火气息。





制片人黄澜早前接受采访时曾表示，团队在剧本创作阶段，便有意识地在每一集中融入当下都市青年男女关注的热点话题。例如职场女性的进阶之路、女性独立问题、大龄未婚男女的婚姻问题等等，深度剖析当代都市男女的价值观。









前段时间，#满27岁就是剩女#这一话题在微博热搜榜上居高不下，引发一众微博网友强烈吐槽。而《爱情进化论》中，恰有一段关于剩女问题的讨论，艾若曼可谓说出了广大网友的心声：“我最讨厌这个社会给我们贴上剩女的标签，一个公平的社会，本来就应该允许各种各样的人，有各种各样的想法，再说老拿年龄说事，有意思吗？”











微博网友纷纷在《爱情进化论》官方微博下留言，有网友为艾若曼这段话打call：“说得很对，为什么27、28岁就是剩女？我们的人生才刚刚开始！！！”





《爱情进化论》借主人公之口，为那些在工作与生活中挣扎徘徊的都市年轻人发声，抒发了年轻一代对现实生活的感悟。而艾若曼、鹿飞所经历的故事、所获得的成长，几乎是当下年轻人共有的经历，让很多观众看到了自己的影子。









此外，不得不提及的一个亮点在于，《爱情进化论》每一集的结尾会附上彩蛋，以访问形式，真实再现现实生活中的普通都市男女在爱情中的所见所闻、所思所想。









例如：单身多久了？什么原因使你一直单身？不喜欢的人向你表白，你会如何应对？你花了多长时间从失恋中走出来？你是如何走出失恋阴影的，等等。





这些访问聚焦了当代年轻人婚恋过程中的各种问题，素人五花八门的回答既令人哭笑不得，又发人深省，引发有过相同情感经历的观众的思考。

讲述新时代轻熟女性如何去爱，国产剧女主形象塑造的一次突破







怯懦自卑、人畜无害的小白兔女主形象曾长时间占据国产剧荧屏，久而久之，观众不仅感到了无新意，甚至生出厌烦之感。





时代在进步，女性观众越来越热衷于思考现代女性在影视剧作品中的符号化表达。小白女主人设再难获得高度认可，反而是那些精明干练又不失女性魅力的新女主人设，能让她们眼前一亮。









《爱情进化论》中的艾若曼是符合这部分观众期待的，作为品牌女鞋销售部总监，艾若曼从小到大一直是十足的学霸。这位能力出众的高级白领，将工作安排得井井有条，毕业不久即成功实现买车买房的人生理想，令一干同事既羡又妒。





在生活中，艾若曼更具有强烈的正义感与是非观，敢于直面问题，最大程度运用自己的智慧与能力解决问题。





当邢清清（何泓姗 饰）在公交车上遭遇猥琐路人的“咸猪手”时，艾若曼挺身而出，“咸猪手”不仅秒怂，还灰溜溜被轰下公交车。









这个人物身上是有一些理想化表达的，集合了当代都市女性所期望拥有的很多优点，尤其是经济独立且人格独立这一点，是这个时代大多数女性都在孜孜不倦追求、奋斗的目标。





艾若曼是现代女权主义的一种大众化表达，她是很多女性观众都想成为的那个人，是新时代女性形象的化身。





有时，太过完美的人设反而容易产生不真实感，令观众觉得难以代入。





《爱情进化论》中的艾若曼不是悬浮人物，这样一个“盐”（网络用语，粉丝形容偶像高冷霸气）得出众、“盐”得出色的女强人并非永远高高在上，令人可望而不可即。









剧中，她时不时也会向观众展示自己可爱真实的一面：学生时代，因为暗恋学长又担心同班同学发现自己的心思，她会假借跑步之名，在学长打篮球的操场附近悄悄关注心上人；能轻松将工作做到一百分，感情方面却频频受挫，几次恋爱都以失败告终；因为习惯了优秀，在学生时代和后来的职场中始终不招人待见，难以融入其中。





艾若曼不是一个完人，她的身上有很多小缺陷，但正因为这些，这个人物显得更加丰满立体。伴随剧情的发展，优秀的艾若曼也一直在修炼自己，逐渐成长为更好的自己。









当她终于走出自我设置的框架，在大雨中穿上那件雨衣，向学生时代暗恋的学长告白，尽管结果令她失望，可只有这样勇敢的艾若曼，才能在最终完成自我进化，找到真正的自我和快乐。





《爱情进化论》将于今晚正式收官，艾若曼与鹿飞最终能否修成正果，一干主人公又会迎来何种结局，都将在浙江卫视、东方卫视黄金档联合播出以及爱奇艺视频、腾讯视频同步更新的大结局中揭晓。





【文/闻人语】

