来源：中国电影报



作者：猫叔





暑期档接近尾声，很多影片都想搭上“末班车”，因此本周的新片数量不少。其中，最值得期待的是纪录片《大三儿》、漫威的《蚁人2：黄蜂女现身》和甄子丹的新片《大师兄》。





8月20日-8月26日新片

先来看其他影片。

本周有两部传记片，分别是《出山》和《信仰者》。前者全方位地艺术再现了邓小平上世纪30年代、70年代两次在江西落难并重新崛起的传奇经历，讴歌了邓小平实事求是、愈挫愈奋、人民利益高于一切的作风和情怀。

后者讲述了革命战士方志敏带领红十军团北上抗日，路途不幸被俘，入狱后抱定信仰、绝不屈服，身陷囹囵依然坚持写作，壮烈牺牲前为后世留下泣血著作的故事。

接下来的这部影片，《黑子的篮球》的粉丝可要注意了。改编自藤卷忠俊漫画作品《黑子的篮球 EXTRA GAME》的动画电影《黑子的篮球·终极一战》，将在本周公映。





为了能够带给观众和原作不一样的感受，除了原作的情节外，藤卷忠俊专门为本片创作了新的故事，而在动画的制作细节上，藤卷忠俊也多次和导演以及剧场版动画的各位工作人员展开讨论，将在《黑子的篮球》电视动画的制作经验运用到剧场版动画的制作上，力求在剧场版动画中呈现出漫画原作的风格。

本周还有一部由陶盟喜执导，樊少皇、车永莉、释彦能等主演的古装动作电影《天下第一镖局》。影片讲述了清康熙年间，吴三桂死后，大将马宝为了将陈圆圆和其孙子护送归隐，开始寻求江湖势力保护，天下第一镖局——清平镖局意外担此重任，并经历了与多方势力的殊死混战，最终九死一生的故事。





为了呈现出硬派武打片风格，影片找来了以樊少皇为首的十余位功夫高手，更有4位全国武术冠军、1位泰拳冠军，以及2位拜师于成龙的“新七小福”成员参演。此外，导演要表现的“江湖”并不只有打打杀杀，故事中还展现了“江湖”中的柔情。

本周还会上映一部捷克拍摄的动画电影《奇怪的袜子精灵》。该片讲述了善良孝顺的小精灵希力咕，在相依为命的爷爷去世后，勇敢踏上了寻找亲人的冒险旅程，比较适合合家欢观影。





重点影片





《大三儿》

导演：佟晟嘉

主演：叶云

期待指数：





导演佟晟嘉和“大三儿”叶云是发小。叶云因先天缺陷，身体短小，在内蒙古昭乌达盟一家铜业公司从事保洁工作。每天重复着相同的生活，平淡无味，大三儿因而萌生了去西藏旅行的想法。因身体原因，他的这个想法遭受了一些非议，但大三儿想尽办法，最终在朋友的照顾下踏上了前往西藏的旅程。

佟晟嘉表示，一开始他们并没有想到要去，只是突然生出这样的念头。当时就想，去得成可以拍，去不成也可以拍，因为无论如何，这都是大三儿的生活。他就是想把对世界的看法传达给能接受、能懂的人。





《大三儿》其实就是一部记录平凡人平凡生活的电影。由于佟晟嘉和“大三儿”叶云的私人关系，多少会影响到一些纪录片的客观性，但也正因如此，整部影片的剧情更具可看性。





命运亏欠了大三儿，但他对这个世界却报以微笑。仅凭这点，“大三儿”的故事就值得我们走进影院去看看。

《蚁人2：黄蜂女现身》

导演：佩顿·里德

主演：保罗·路德/伊万杰琳·莉莉/迈克尔·道格拉斯

期待指数：





影片讲述了蚁人在背负着蚁人职责的同时，努力过好自己的生活，但二代黄蜂女霍普·凡·戴恩和汉克·皮姆博士又向他传达了一项紧迫的新任务。斯科特必须再次穿上战衣，与黄蜂女并肩作战。





相比首部《蚁人》，导演佩顿·里德在续集中更搞怪逗乐，并且在漫威宇宙电影的束缚和大量超级英雄特定套路中，找到了更舒适的平衡点。

《蚁人2》最值得一提的两点是：第一，影片的内核是一部爱情喜剧；第二，影片告诉我们，英雄主义不是一种负担，而是对自我品质的领悟。





《大师兄》

导演：阚家伟

主演：甄子丹/陈乔恩/骆明劼/喻亢

期待指数：





影片讲述了一名退伍特种兵，在曾经校长的推荐下，回到母校教书，在教书过程中，和学生斗智斗勇的故事。简单来说，这就是一个老师比学生更“皮”的喜剧故事。





甄子丹饰演的陈侠运用非常教学的手法，化解每位学生的问题，终把全班学生收服。正当一切渐入佳境时，班内却发生严重事故，班主任陈侠成为公审对象。陈侠的教师资格更面临被教育局吊销。当师生上下为前途、为学校努力之际，却不知有不法商人看准学校的地皮，阴谋正悄悄酝酿。身经百战的陈侠，被逼再次放下教师身份，与一众师生合力展开一场学校守护战。





定档影片大全（持续更新中）

上周定档影片有：《萌宠入殓师》《冷恋时代》《败者为王》和《念念手纪》。电影《找到你》改档9月30日上映。





《萌宠入殓师》定档8月31日





由源唯杰执导，薛明媛与傅亨领衔主演的电影《萌宠入殓师》定档8月31日。这部电影将带领观众走近动物入殓师这一小众职业，展现当下年轻人励志创业和勇敢挑战的积极生活状态，同时把尊重生命的态度传递给每一个人。





李宗伟传记电影《败者为王》内地定档

日前，马来西亚电影《李宗伟：败者为王》宣布定档9月7日。电影由马来西亚导演马逸腾执导，李国煌与杨雁雁分别饰演李宗伟的父母，童年和少年李宗伟分别由首次触电大银幕的素人黄炜杰和曾冠源饰演。





电影《念念手纪》定档9月14日

由月川翔执导，滨边美波、北村匠海、北川景子、小栗旬、大友花恋等主演的电影《念念手纪》定档9月14日。《念念手纪》由住野夜原作、loundraw插画的超人气小说《我想吃掉你的胰脏》改编而来，讲述志贺春树偶然捡到患有胰脏病同学山内樱良的手纪，从而发现了她身患绝症的秘密。两人因此走近，成为了形影不离的好友，一同度过了樱良生命中最后一段时光。





以下信息由中国电影发行放映协会提供。

由于影片定档信息变动较大，表内信息仅供参考。