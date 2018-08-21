军事动作题材的影视作品一直备受观众喜爱，去年以来，已有多部该类型的影视作品成为市场的宠儿。但观众渴望看到不光是枪战、动作等火爆场面带来的感官刺激，更关键的是，影视作品传递出的民族自信和大国气度。





在“一带一路”倡议下，这样的影视作品被广泛关注也在情理之中。《莫语者》就是其中一个范例。









由林峰导演，黎明、张丰毅领衔主演，杨玏、李凯馨、郑凯、黄梦莹、郑罗茜、张诚航等联袂主演的电视剧《莫语者》，以海外安全官这一独特的身份阐述中非互助，传递中非友谊，开国产电视剧先河，是一次难得的创新。





昨日，《莫语者》作为唯一一部影视作品，亮相“中非互助与人类命运的共同未来”中非关系研讨会暨系列研究成果发布会。黎明等主创畅谈创作心得和中非文化交流。此次发布会由中国人民大学和中国公共外交协会共同主办，是一次高规格的国际会议，旨在为即将召开的中非合作论坛预热。





黎明





影视独舌采访了《莫语者》总制片人东海影业总经理罗拉、出品人盛夏星空总裁吴廷飞、西藏人文投资集团董事长于丽慧，了解了《莫语者》的诸多细节。

稀缺题材展现中非合作，海外安全官助力“一带一路”







谈及项目诞生的过程，总制片人罗拉表示：“在电影领域，体现英雄或者小人物成长历程，是好莱坞电影弘扬美国精神，获得市场和社会效益双赢的不变法宝，但在电视剧领域，当代英雄题材并不常见。拿到了《莫语者》剧本，我觉得价值观很正，故事有时代特征，加之黎明、张丰毅、杨玏这样的硬汉组合，相信会给观众带来不一样的感觉。”











独特的题材，让《莫语者》拥有不少关注度和话题度。海外安全官既是国家海外利益的保障者，又是中国文化的传播者。从某种意义上讲，他们是国家综合实力的象征，在这个视角下，促进中非民间交往，增进中非传统友谊，是《莫语者》应要承担的文化使命。





《莫语者》不仅拓宽了国产剧的创作边界，还探索了国产剧所应达到的叙事高度。在影视助力人类命运共同体建设中，《莫语者》开了个好头。

名导演搭档名演员，豪华阵容保证品质





作为徐克的执行导演，林峰很擅长动作镜头。《莫语者》当中，有大量枪战、动作和格斗场面，林峰导演充分发挥自己的优势，旨在用独到的镜头语言传递不一样的质感，让电视剧“拍得像电影”。正因为如此，《莫语者》的特效预算也一路“水涨船高”，出品人吴廷飞透露：“比预算足足翻了3倍。”





从枪械弹药到各种类型的车辆，剧组都进行了严谨的布置和安排，以取得最好的呈现效果。









黎明的出演，是该剧的一大亮点。有硬汉特质的黎明不失儒雅，符合中国海外安全官这个职业的形象，有英雄气概但不霸道，有机智柔情但不冰冷。黎明自身传递出的温度感，让他饰演的“莫语者”的行动队长卫天，带着“柔情硬汉”的气质。





而老戏骨张丰毅的加盟，让剧中的人物关系更有看头。张丰毅和黎明的对手戏，从两个角度展现了硬汉形象的不同风采。吴廷飞表示，两位演员的专业素养和敬业精神，给他留下了深刻的印象。









《莫语者》中的女主人公由李凯馨扮演，她的存在给基调相对硬汉冷酷的电视剧增加了一些温情感。爱情线的加入，让观众可以看到海外安全官生活化的一面。









杨玏、郑凯、黄梦莹、郑罗茜、张诚航、白梓轩、白卉子等演员，也在《莫语者》中贡献了精彩的表演。罗拉评价剧中的诸位演员时说：“黎明、张丰毅、杨玏、李凯馨都是非常敬业的演员，不管是国内拍摄还是国外拍摄，都展现了他们的专业态度，整个团队都十分用心。”

多地取景跨国拍摄，用专业和敬业担起文化使命





《莫语者》的拍摄难度很大，为了真实展现海外安全官的工作环境，剧组远赴非洲摩洛哥取景，由于当地条件有限，大量的设备都需要从国内运过去，但是繁琐的工作没有难倒剧组，他们用专业应对挑战，用敬业克服困难。





在前后长达8个月的拍摄过程中，演员们需要克服恶劣的自然条件，在拍摄后期，昼夜温差非常大。不仅如此，全剧参演的外籍群演近1000名，语言沟通也存在很大障碍。









另外，剧组在学术和意识形态等方面把握十分严谨，专门邀请“一带一路”和非洲问题的专家和学者担任顾问，给《莫语者》上多重保险，力争不出原则和方向性的纰漏。









作为首部中非命运共同体题材电视剧，《莫语者》承载了很多人的期待。西藏文投集团董事长于丽慧表示：“中国和非洲传统友谊深厚，在‘一带一路’倡议下，更应合作共赢，影视行业也应承担新时代使命和责任，如何讲好中国故事，促进中非民心相通，助力中非民间外交，是增强中国文化软实力最重要的时代议题之一。这是出品方的心声，也是《莫语者》努力的方向。”





【文/赵春晖】

