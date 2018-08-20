最近，做剧的人有点心冷。

虽然谁都不明说，但这大半年下来，从定数难寻的卫视档期，到愈发严格的尺度边线，再到杀伐果断的增税、“限薪”改革，高台跳水凛冬将至的气息，大家都多少有所感知。

不管是顶级IP的“血统”，还是S级的平台盖章，在今年的剧集市场，都失去了它们本该起到的“保险”功用。

高打高举的网台大剧，要么是和卫视黄金档缘分未到，要么就是播了也悄咪咪、水花小，让人扼腕。

纯网的头部剧，也没好到哪里去。一部部看似“吸粉机”的组合，竟然走不出原有粉丝的圈层。倒是没什么“流量”品相的《延禧宫略》，引走了剧迷憋屈大半年的眼球。

时无英雄，竖子成名。

天不时、地不利的近况，让不少正在酝酿的大剧，选择了观望推延。对于风险小、约束少的小体量网剧，这倒是个机会——尤其是在三大平台打开大门，全面铺开分账模式的今年。

不过，尽管近年各平台对分账网剧的分成规则，一直走向利好，但是对纯粹“靠实力”的分账模式到底能不能打，很多人心里还是个问号。

今天，我们不妨仔细聊聊，这大半年来，分账网剧究竟活得怎样。以及，究竟什么样的作品，才适合“分账”。

我们先看数据。以分账网剧发展规模最大的爱奇艺为例。

据不完全统计，上半年在爱奇艺采用分账模式上线的网剧，已经超过了40部，相比去年在数量上稳中又升。如果计算上7-8月暑期档的集中上新，今年爱奇分账网剧数量“破百”几乎已无悬念。

从播放量上来看，类似去年《花间提壶方大厨》那样的8亿爆款，今年还未出现。不过，播放量破亿的作品已经超过7部，其中不乏《半妖皇帝》《十里桃花后传》这种，“收益比”较高的小制作。

本表格由影视独舌根据爱奇艺官方平台发布资料整理，播放量计算区间为2018/1/1-2018/8/15

客观地说，分账网剧数量的迅速上涨，也确实冲淡了市场红利。

根据第三方数据显示，2018年第二季度，分账网剧播放量与数量呈倒挂态势，集均有效播放，同比、环比均为负增长，分账收入的“马太效应”愈加明显。

其实，集均播放量在今年的下降也并非毫无缘由。

在《花间提壶方大厨》这样的作品，向业界演示了分账模式的巨大潜力后，今年有不少积压电视剧先后涌入这个“小池”。但是，付费会员的增速与之并不匹配。如此，自然就会造成集均播放数据的调整下行。

不过，这种下降，并不能阻挡分账模式的扩张发展。因为，平台方在“腰部”内容上转嫁风险的决心，已经非常坚定。

所谓“腰部”内容，就是在头部大剧、主打自制之后的内容梯队，这也是平台方对分账网剧的基本定位。

它们用较多的数量，水准线之上的质量，满足各类观众的看剧“刚需”。

平台方则能用合理的成本，兑换有效播放量，搜集海量的用户数据，让已经在头部内容上承担了巨大市场风险的“钱袋子”喘一口气。可谓一举多得。

在三大视频网站已主导发行渠道的今天，打开大门，用日渐上扬的会员基数——而不是版权费——换取“腰部”内容的平台意愿已经非常明确。

如此前提下，中小玩家与其被动跟投大剧，不如主动在分账网剧上布局。

从目前分账网剧的行情来看，网剧的“腰部”市场，有它自己的规律。

首先要明确的，是体量控制。

在“马太效应”明显的影视行当，“腰部”并不是什么好词。

头部剧集的播放量，是以百亿计算的，而“腰部”分账剧即便最高的，也不足十亿。“腰部”市场虽然门槛低，但是“粥少僧多”，所以大体量选手需谨慎。

究竟体量应该控制到多大？我们可以预估一个大致的数值。

参照今年上半年热门分账剧《半妖皇帝》（12集）三个月累计收益1000万的规模，考虑后续累计收益和未来制作成本总体上涨的趋势。一部36集，分三季在爱奇艺播出的分账剧集，投资规模应当控制在3000万左右，才可能回本。

不过，也有第三方数据公司，就目前顶级大剧的播放量，参照分账规则做过测算。

据计算，如果按照爱奇艺的规则测算，《扶摇》的预估分账收益可突破7亿，这个数，甚至远超它目前通过版权售卖获得的收益。

但同样是大剧，同样按照爱奇艺的规则测算，《琅琊榜2》如果按播放量分账，则只能获得1.04亿的收益，跟片方公布的2亿成本相距甚远。

当然，这个测算只是不考虑回本周期、平台合作模式考量的“生搬硬套”，但由此也可侧面说明，在“腰部”的小池里，大体量选手需谨慎。

第二个基本共识，是类型的下沉。

“腰部”内容并不高级。它不是最大公约数的头脸，但也绝非长尾。

今年以来，各平台的付费会员数都进入了高速增长期。根据腾讯Q2财报，腾讯视频会员数已经超过了7400万，同比增长121%；爱奇艺的Q2财报则显示，会员规模增至6710万，同比增长75%。



如此快速的会员增长，从根本上得益于付费会员的下沉。

原本付费会员“轻奢”、“皇冠”的定位，随着四、五线城市以及广大农村地区用户的加入，变得不再准确。对于这部分数量庞大的会员，在看完头部大剧后，想要付费观看的，并不是细分、专业的长尾内容。

所以，就像网大一样，一般取得较好收益的剧集，往往都是能满足“刚需”的下沉类型。

女性会员要看古装、甜宠、偶像；男性会员要看热血、玄幻、军旅；当然还有悬疑探案，降魔打怪……

对于不缺空闲的这一部分会员，能用来杀时间的“刚需”内容，多多益善。

第三，还要看平台机会。

虽说分账网剧，主要靠实力说话。但并不意味着，平台选择和运营支持不重要。

同样一部剧，在不同平台的计算规则下，可能出现截然不同的结果。

这方面的对比，笔者已经在此前写过，想详细了解请搜文章—— 重磅｜网剧分账模式全面铺开，是新淘金地还是舔血刀尖的营生？



另外，各平台的运营引流细则也不尽相同。分账网剧，虽然很难有开屏广告、首页横幅这样的“精贵”推广位置，但是如果能在平台推荐机制下，形成PGC品牌（如爱奇艺号），精准分发给用户，也将会流量有很大提升。

今年6月份，优酷推出了自己的第一部分账网剧《二龙湖爱情故事》。系列网大《二龙湖浩哥》的四平草根团队，从网大杀入了网剧市场，获得了接近2亿的播放量。

所以，最后还是那句话，对于中小玩家来说，分账网剧机会大于风险。起码，是个比网大机会更多的“练武场”。

【文/铁皮小鼓】

