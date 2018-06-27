“世界以痛吻我，要我报之以歌。”提到泰戈尔的《飞鸟集》，不少中国读者首先想起的，就是这句让人颇感凝重的诗句。

它作为泰戈尔心灵漂泊和世态思索的表征，随着基础教育而普及，在一代读者心中留下烙印。如今又逐渐演变，成为公共话语里一个象征隽永清新的符号。





今日，一部以这句诗为灵感的青春职场剧《飞鸟集》在苏州开拍。









让人有些意外的是，它并没重弹“轻哲理”的老调，而是复归了诗集“迷途之鸟”的漂泊与疼痛本意。





“电视剧《飞鸟集》的主角是当下像飞鸟一般的‘二代’群体。这部剧讲述了他们留学归国后，在来自国内职场的‘丛林生存’法则和原生家庭羁绊的双重压力下，挣扎成长的故事。”知名影视策划人、蓝白红影业创始人周亚平介绍说道：“我们在立意时，其实对这句诗做了改动。把原句里的‘要我报之以歌’，改成了‘而我报之以歌’，这样原句中灰暗的调子就变得激昂了。”







作为蓝白红影业主控的第二部剧集作品，《飞鸟集》一如此前的《新围城》，让我们看到了创作者类型颠覆的决心。以青春疼痛的现实为切入口，复归于向上生命力的理想落脚点，《飞鸟集》让人看到了青春剧在甜腻架空之外的另一种创作可能。







“蓝白红”法则:“上承天气，下接底气”方能施展商业抱负





在当下声量渐强的政策引导下，电视剧界的“现实风”刮得正劲。





然而，同为现实题材创作，年轻的蓝白红影业却似乎总能在对现实和人的当下关照中，找到和大众文化神经相契合的点。





把脉都市焦虑现实的《新围城》如此，关注青春疼痛现实的《飞鸟集》亦如此。





其实，这种对大众口味的精到把握，与周亚平给蓝白红影业定下的两条“军规”不无关系。





其一，是对剧集本性的关注。这是指对故事精神内涵，对剧集文化、艺术、语言、形态的追求。在周亚平看来，这种野蛮、固执的本位坚守，是深植于蓝白红创始团队的本性之中的，毋需多言。





其二，是作为一个大众文化产品的“在商言商”。一个成功的电视剧作品，必须在最大范围内，达到精神指标的实现。在其他标准不能确定的情况下，商业标准就是唯一标准。





蓝白红影业所有项目的诞生，都是以这两个标准为基准点的。









回看周亚平的从业经历，这两条“军规”其实也贯穿他的职业生涯。在央视电视剧管理中心任职时，他是推动央视电视剧编辑体系、版权体系、播出体系面向市场改革的重要人物，推动了诸如《父母爱情》《温州一家人》《咱们结婚吧》等诸多贴近地面人群生活的现实题材剧的制播。





带着体制内改革的经验走向市场，蓝白红影业在现实题材创作上，自然而然地带有了“上承天气，下接底气”的优势：既具有把握时代大氛围的敏感，又具有从群众生活中选题的能力。





“蓝白红影业做剧，并不简单地追求数据。而是希望能在类型和题材叙事上有所突围，对行业有贡献。我们更看重作品的质量指标、影响力指标。不能生产沦为行业分母的作品。”





《飞鸟集》两位联合导演周看（左）、傅潇仪（右）





正是在类型创新的理念下，蓝白红影业开发了电视屏幕上许久未见的喜剧连续剧《新围城》，从欢乐中来触及观众们的现实焦虑，尝试给人们纠结的都市生活带来一些光亮。





在周亚平看来，蓝白红影业取名时其实就寓意着颠覆。这个取自基耶斯洛夫斯基“蓝白红”三部曲的名字，固然象征着一个已知经典，但这三部电影本身的革新性，也象征着蓝白红影业对未来非凡的抱负。







被甜蜜架空的青春剧，《飞鸟集》要用“二代”的入世之痛填实





回到青春剧这话题。在当下国产剧的创作氛围中，青春剧其实是个被涂抹很严重的符号。依照语言腐败的逻辑，青春剧在观众心目中的刻板印象，几乎已经掩盖了本质。





从由狗血、堕胎、三角恋构成的所谓残酷青春，到霸道总裁玛丽苏的校园甜宠，青春剧架空恶俗的叙事成规，已经不仅仅局限于观众弹幕吐槽，也已经引起业界和监管部门的点名批评。





在如此的类型泥淖中，如何定位《飞鸟集》？蓝白红影业提出了“馅饼剧”打假的概念。





“当我们在讲青春剧时，很多时候写的就是当下社会里的‘二代’，甚至‘三代’们的故事。然而，这些‘二代’们在包括电视剧在内的公共叙事中，形象是存在偏差的。





主演徐璐





在我们的青春剧中，‘二代’们好像都是改革开放四十年，所有甜蜜、美好、幸运、财富的先天性承继者。是‘馅饼’一代，天上掉馅饼的那种。当青春剧中一直是这种表述时，就成为了馅饼剧。”





在周亚平看来，这种从人物层面的根本性架空，造成了当下青春剧的矫情和贫血。





《飞鸟集》的颠覆，也是从根本性的人物层面开始。





“如果我们真正关注现实，我们可以看到，现在我们的有些‘一代’群体已经开始为当年在财富地位积累中，作出的错误选择付出代价。当他们转向，在对自己的精神世界进行救赎时，这种现实中所谓‘二代’们可能不受到影响吗？”





答案是必然会。而且相较过去，当下的年轻人可能会承担更多的落空和挣扎。





主演高至霆





他们既要与社会之残酷正面相抗，又要面对来自原生家庭的束缚和羁绊。





“所以我们的剧集，最终借泰戈尔这本诗集的名称立意。这里的飞鸟不是自由的象征，而是在向着目标飞行过程中，迷失、离群的那些，他们的孤独和忧伤，漂泊和依存。这个角度来说，我是可以把它当做青春疼痛现实主义。”





把现实疼痛带入青春叙事，这是《飞鸟集》创剧的初衷，也是对当下青春剧进行颠覆和重造的基点。







复归年轻话语，落地“剧作中心制”





讲完初衷，我们来看《飞鸟集》的具体故事语境。





这个讲述一群IT行业海归在职场初崭头角的故事，有两点可能会让当下的年轻人有切身之感。





一个是海归的寻常化叙事。在留学平民化的今天，《飞鸟集》特意给剧中的海归主角做了“去光环化”的处理，以一种常态视角来塑造这些角色。这跟当下年轻人的切身感受是相符的。





一个是IT数据行业的故事背景。年轻人对新兴产业天然亲近，比起动辄金融法律医疗的职业剧，《飞鸟集》的设定，也和当下年轻人的择业观无缝衔接，观念先进。





为了对接剧本的年轻化题材和叙事方法，《飞鸟集》在制作过中做了一个异常大胆的决定：从阵容到班底全部年轻化，让90甚至95后的年轻人真正挑大梁。





从阵容上来看，除了父母师长辈的角色《飞鸟集》选择了吴越、谢君豪、宋运成这样的戏骨来支撑，其他角色均由活跃在当下的年轻力量来承担。









女主苏小满由徐璐担纲。作为一位出道很早的演员，从《甄嬛传》《海上牧云记》《闪光少女》，到即将播出的《天衣无缝》《风声》《写命师》《长安十二时辰》……常年跟各路戏骨搭戏的徐璐，有非常丰富的表演经验。不过，像《飞鸟集》中苏小满这样一个，与她年龄相符，能展现她现实生活中一面的角色，还是给她提供了一种崭新的表演体验。





亦正亦邪的男主武越由高至霆饰演。他是凭借《致我们单纯的小美好》为大家熟知的实力派青年演员。今年夏天，他和李光洁搭档的缉毒剧《悍城》即将上线，届时他硬朗的个人风格也将被更多观众了解。





因《龙日一，你死定了》而走红的邱赫南，在剧中饰演桀骜不驯的男二号林少霆。生活中，喜欢北野武、昆汀、姜文的邱赫南，是一个非常有个性的大男生。相信《飞鸟集》中，这个经历家庭巨变又重新站起的复杂角色，能给他带来更多发挥空间。





其他还有萧浩冉、文生、予辰等实力演员。





在幕后班底上，《飞鸟集》更是尝试了编、导、制一体的创作模式，为“剧作中心制”的落地探索了路径。









这部剧的两位联合导演周看、傅潇仪，都是在美国接受过专业电影创作训练的新生代导演，此前已经有过院线电影的创作经验，拍摄有《公路美人》、《战大理之罗马假日》、《每一个混蛋，都很忧伤》等。其中，《公路美人》获世界电影原声学会2015“年度发现大奖”提名，《整个夏天加一个冬天》入围首届平遥国际电影展添翼计划，得到了有“把中国电影推向世界第一人”之称的马可·穆勒先生的高度评价。







这次《飞鸟集》的制作，两人从开发开始参与，把自己在美国留学的经历和体验，凝练成了如今“世界以痛吻我，而我报之以歌”的核心立意。同时参与剧本写作，以各种方式调研国内互联网行业和美国硅谷工作与生活，把美剧里的写实精神和落地经验，合理融入到《飞鸟集》的剧本和执行中去，力争真正做到以剧作为中心。





本剧总制片人宗晓艳与监制非可对《飞鸟集》的年轻化尝试满怀信心：“年轻人的好处，就在于他们是发自内心的想要重造、想要颠覆。原本的陈规，在他们那里根本不存在。创新本来就是他们生命力的膨胀，自然而然的表现。这才是当下青春剧创作需要的力量。”





据悉，《飞鸟集》将进行100余天的紧张拍摄，争取2019年火热献播。







【文/铁皮小鼓】