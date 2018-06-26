众所周知，演艺圈的艺人排斥一直出演同一类角色。这是因为，艺人的定位，关乎艺人的发展。而能否摆脱单一的人设，展现多面立体的个性，则决定了艺人的发展空间。





最近，在一档综艺节目中，毛晓彤通过演唱一曲《辛德瑞拉》，一改往日的可爱与甜美形象，展现出了自信与独立的一面。







毛晓彤演唱《辛德瑞拉》

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这背后，离不开经纪团队的辛勤付出。而作为团队的领头羊，具有多年从业经验的经纪人王冰，在助推艺人事业上，有着年复一年的感悟，和日积月累的经验。





王冰





除了做明星的幕后推手，王冰还曾运营过业内知名资讯类公号“金牌经纪人”，用了短短一年的时间，将其打造成影视从业者眼中，颇具影响力的资讯平台，并积累了较丰富的演艺界资源。



翻看王冰的工作轨迹，从2003年的一家影视经纪工作室的实习生，到2006年毕业后，经过两年的拼搏后，成为一家影视公司的经纪主管。之后，王冰还负责过佟丽娅、王晓晨的经纪事务，尤其在王晓晨的演艺生涯中，发挥了不小的作用。



在能力不断提高，资源不断积累的情况下，王冰成立了大诚娱乐传媒有限公司，涉足更宽广的舞台。







硬实力和软实力，经纪人都得有



“选一个剧目很重要，艺人多不容易啊，拍一个戏几个月，半个月就播完了，有时候你还不知道什么时候能播”，王冰说。



而王冰评判一个剧目的标准，有几个维度。一是看剧本的角色，不能跟艺人相差太远了，起码要艺人能够驾驭这个角色。二是看这部剧的主创班底，包括导演、对手演员是谁，以及制作公司成熟与否。三是看播出平台。





在王冰看来，“一剧之本，剧本是第一位的。”





对于一个演员而言，遇上一个好剧本，往往就能一战成名。因此，选剧本的能力就显得尤为关键。对于王冰而言，她挑选剧本的能力是千锤百炼出来的。从2009年开始，王冰就开始大量阅读剧本，培养了自身的剧本分析能力及专业性。









除了挑剧本的能力，王冰认为“经纪人一定要懂得宣传”。



移动互联网让世界日新月异，流量成为了业界谈论的关键词，眼球经济成为热门话题。纸媒、电视、广播等传统媒体在衰落，微博、微信等新媒体崛起，消费人群面对过剩的娱乐内容，口味更加挑剔，选择更加个人化。在此背景下，一个艺人的演艺成功与否，某种程度上，取决于宣传团队的能力。



在王冰看来，宣传的成败取决于两个方面，一是内容，二是媒介。内容方面，要有一个用心的策划，要有创意，且是结合艺人或项目优势放大，打出标签，引起社会共鸣。其次，媒介的投放要有技巧，砸重金、广撒网的宣传策略已经行不通了，锁定目标人群，并精准投放才是宣传之道。









除了业务上的专业能力，在王冰看来，优秀的经纪人，还应具备三个核心“软实力”。





首先，“要有良好的沟通能力，因为经纪人每天都在跟人打交道，天天都在解决问题”。



其次是情商，“解决问题的高明与否，跟你的情商有关联。”

再就是学习能力。世界日新月异，跟不上时代脚步，往往就被淘汰了，“但我觉得可能最重要的还是沟通能力。”





经纪人和艺人的合作，信任是基石



如果说经纪人的作品，是一位成功的艺人，那么经纪人除了要具备挑剧本、懂宣传的能力外，还要善于发掘优秀的艺人。





在王冰看来，衡量艺人的潜力有四个要素：





一是颜值，她倾向于选择辨识度高的艺人。

二是灵性，演技是可以后期培养的，但悟性是一个人的天赋。

三是进取心。在竞争残酷的演艺圈，一个艺人必须要有股拼劲，这很重要。

四是人品，决定艺人能否走得长远。





而关于艺人的定位，王冰有自己的观点：“一上来就给艺人定位的做法，我觉得特别不科学。通常，我是经过一段时间相处并足够了解艺人了，才会去想艺人定位的事情。而艺人的定位，只能是在本性的基础上，稍微加工一下，但一定要以艺人真实的特质为主。”





毛晓彤







在王冰看来，艺人和经纪人之间，“最重要的，还是彼此的信任吧。”而具体来说，“在做选择上，我会尽可能地去沟通，从专业角度提建议，列出利弊，给出方向，最终让艺人抉择。”





出色经纪人，于艺人是有力的助推器



今天，演艺圈的更新换代，比以往任何时候都快速。一个明星如果没有热度，可能很快就被观众淡忘。



王冰作为一名有着11年从业经历的经纪人，在维护艺人热度方面，颇有经验。 自从毛晓彤去年加盟大诚娱乐以来，人气一路飙升。





在此之前，从2014年底到2017年，王冰助力王晓晨的演艺事业。从《二胎时代》、《妈妈像花儿一样》到《大好时光》，连着几部剧的热播，让王晓晨的事业取得了一定的突破。









“每次剧目播出的时候，都得扒层皮，天天熬到三四点，从最初宣传策略的制定，到播出时的宣传节奏把控，结合有限预算的媒介投放，处处绞尽脑汁。”



这几年下来，王冰拥有了将艺人的片酬由百万级推到千万级的造星经验。这让她更加坚定了信心， 也获得了些许的成就感。







把盘子码好，为了更好地服务艺人



去年，王冰创立了北京大诚娱乐传媒有限公司。目前，公司拥有着专业、成熟的经纪团队，并签约有毛晓彤、高洋等核心艺人。在毛晓彤、高洋的发展规划上，大诚娱乐坚持“立体化、全面化”的演员发展戏路。







高洋

除了影视经纪板块，公司业务还将涉足影视宣传、影视营销、影视制作。



对于北京电影学院影视制片专业毕业的王冰来说，影视制作领域是她念念不忘的目的地之一。为了扩大影视版图，发挥经纪资源的优势，她希望签约一些演技、态度、人品都不错，并已有一两部代表作品的成熟演员以及优质新人。甚至，签约导演也在公司的目标清单上。“我现在也要开始抓剧本了，其实已经在做一些大纲的筛选和原创。”







在王冰看来，公司的四个业务板块是相辅相成的。而驱动它们协同发展的动力，无疑就是公司的发展理念：诚信为本，诚者大成。“无论做人做事，诚信都是我最看重的，它决定了一家公司是否可以走得长远。”



而“诚信”两个字在王冰身上也有体现。她没有把自己说得无懈可击，她坦言自己“能力上并非面面俱到”。然而，在王冰看来，“在能力短板的地方，可以引进相关的人才，而我要做的，是把这个盘子码好，管理好，然后更好地服务好我的艺人，这是我的能力所在，也是我的责任。”

【文/阿志】

