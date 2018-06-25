《繁花》出版已5年。这部出自作家金宇澄之手的作品，曾获茅盾文学奖。

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小说采取上世纪六七十年代与九十年代交叉描写的方法，进行时代铺陈、人物展现。

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这次由温方伊编剧、马俊丰执导的同名舞台剧，于6月21日-24日在北京天桥艺术中心连演了六场。





此次的舞台剧与小说一样，遵循了交叉描写的叙事逻辑。该剧有二十场、三小时的容量，作品在时空交织中见证历史变迁，记录着声色犬马中各路人物的人生际遇。

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关于《繁花》，有几种类型的观众必须区分清楚：一，看过《繁花》小说的人和没有看过的；二，上海以及上海周边吴方言区域的人和其他区域的人。小说《繁花》的精彩，越过宏大叙事，规避大时代浪潮，细细刻画青葱岁月中的个体，以及他们生存的空间，通过他们的生活起居、衣食住行，描写上海大背景下的烟火气，这大概是人的生存意义和价值，而舞台剧《繁花》很好地汲取了其中的核心。

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语言上的俗和雅







小说《繁花》本身就是由沪语写作，小人物的命运融汇在点点滴滴的实践中。在这部舞台剧中，以上世纪60年代和90年代的片段交替叙事的形式，全程沪语演出，除了李李这样的个别角色是普通话，对于北京的观众算是最大的看点，毕竟在北京演出的沪语戏太少了。





语言本身就是一种生活方式的呈现，在这一点上，呈现多元化的生活形态，从审美上而言，有一种陌生化和猎奇的快乐在里面。

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人本来就是一俗人，尤其在市井街巷弄堂中的诸多俚语脏话，让我们觉得方言难登大雅之堂，在这部剧当中摘选了精辟精要的那些话，二楼爷叔的苏北口音、小毛姆妈的本地闲话、台湾腔，甚至东北调，俗是生活，雅是品味，不响是上海人的市民特质，表现在语言上，该说的则说，不该说的一句话没有。





《繁花》当中的吴侬软语，被诸多上海籍的演员细细呈现出来，搭建起一个语言文化层面的上海，表现出一种独特的生存哲学。





就像姝华给沪生写信说到的：“年纪越大，越觉得孤独，是正常的，独立出生，独立去死。人和人，无法相通，人间的佳恶情态，已经不值一笑，人生是一次荒凉的旅行。我就写到这里，此信不必回了。”



舞台呈现的多元化







这部舞台剧中，多媒体运用得体而又到位，一个转台，一侧的理发店，一个双层的平台框架，跨越60、70、90年代。什么是上海？高楼大厦还是弄堂？舞台构建的氛围能为观众所感知，这才是重要的，背景画面不仅仅是气氛的烘托，穿插的“动画”偶尔还会讲个故事。除了几位主要演员之外，这次的舞台也是一个特别重要的角色。





DISCO里面的音乐、常熟宴会上的旋转、木杆电线、老上海生活的搪瓷缸……这些琐碎的呈现，最妙的是把苏州评弹溶于剧情内，可惜时间短，让人有点欲罢不能。到了剧终谢场，黄安的《新鸳鸯蝴蝶梦》，一把拽住在场观众的心，似乎时光倒流，大家一起鸳鸯蝴蝶花花世界了。

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大时代里的小人物







小说和话剧毕竟是两种呈现形式，将一本35万字的小说浓缩成180分钟的舞台剧，当然不止现在看到的第一季。不过，第一季这么火爆，估计后续会继续第二季，其中关于小毛这个角色做了大量压缩，复杂的人物关系及交错的时空，改编难度可想而知，大概还是需要影视的介入。





不管怎么样，小说中个人对人生的怀疑和信仰的缺失，女性精神状态的迷乱以及在政治运动的旋涡里，在社会大潮的裹挟中焦虑的生存状态，都被刻画出来了，不是不响是嘴上不说心里憋屈。





从文革一路走到改革开放后的90年代，青少年的纯真美好，中年的欲望挣扎，是个体的命运变迁，也是上海这座城市的变迁。阿宝、沪生都在岁月的变迁中找到了自己一片天，小毛的决绝既有个人欲望的挣扎，也有阴暗角落爱情的无奈；汪小姐、李李也是以个人的方式，一杯酒一杯羹得到的是世态炎凉，而明天太阳照常升起。

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从整体包装和制作上不难看出，《繁花》是一出商业思维和产品包装均不错的作品。主创借助多种手段为观众营造了非常易于进入作品的空间，舞台上一些抒情的段落和某些场景近似电影化的处理，也大大增加了作品的观赏性。具有形式感的结尾和“一切尽在不言中”的剧尾曲《新鸳鸯蝴蝶梦》，更带起了现场观众的大合唱。



如同这首耳熟能详的曲子，《繁花》通过时代和个体的变迁编织了一首城市之歌。这首歌，献给上海和更多城市中，历经风雨依然奋力前行的人们，献给那些看似无意义，但终究会在生命画卷中闪闪发光的每一段日常，再适合不过。





【文/许德彪】

