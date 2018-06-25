昨晚，第21届上海国际电影节金爵奖颁奖典礼在上海大剧院举行。本届上海国际电影节，共收到来自108个国家和地区的3447部报名影片，最终的完整入围名单为13部。当晚，在这些影片中，角逐出了8个奖项，加上纪录片和动画片两个单元，整个评委会共计颁出10项大奖。





其中，最佳影片颁给了《再别天堂》；中国影片《阿拉姜色》荣获评委会大奖和最佳编剧；最佳导演由《翻译家》的导演罗德里戈·巴鲁索和塞巴斯蒂安·巴鲁索摘得；最佳女演员和男演员分别由伊莎贝拉·布莱斯和泰伊·谢里丹获得。

​

姜文揭晓最佳影片《再别天堂》







本届电影节金爵奖评委会主竞赛单元主席为中国导演、演员姜文，金爵奖主竞赛单元的评委还有：中国演员秦海璐、张震，匈牙利导演、编剧伊尔蒂科•茵叶蒂，土耳其导演、编剧、制片人赛米•卡普拉诺格鲁，日本导演、编剧、制片人、演员河濑直美，美国制片人大卫•佩穆特。







纪录片单元评委会主席是芬兰纪录片导演、摄影师、编剧、制片人皮尔乔•汗卡萨罗，她和以色列纪录片导演约阿夫•沙米尔、中国纪录片导演吴文光，共同参与纪录片单元的影片评选。





动画片单元评委会主席为法国动画导演雅克-雷米•杰瑞德，动画片单元评委会委员为日本动画导演、编剧片渊须直和中国动画学者、导演孙立军。



在最佳男女演员中，中国观众对泰伊·谢里丹更熟悉一些，由他主演的《头号玩家》在国内取得了近14亿票房的成绩。

​

​

获得评委会大奖的《阿拉姜色》，因其“坦诚而深刻，勇敢不妥协，描述了人际关系的复杂，也刻画了在面临生命终极问题时刻的希望和救赎”，收获评委们的赞誉，拿下了最佳编剧奖，是当晚收获最大的中国影片。

​

《阿拉姜色》获评委会大奖和最佳编剧两项大奖







和《阿拉姜色》一样，《星期五的孩子》也获得了两个奖项，除了最佳男演员之外，该片还拿下了最佳摄影。





最佳影片奖的谜底由本届金爵奖评委会主席姜文揭晓，最终获奖影片为《再别天堂》。这部瑞士和蒙古的合拍影片，讲述了一对游牧民族的夫妻，焦急地等待他们第一个孩子的故事。因其简单而不简陋，朴实而具诗意的电影风格和内容，获得了金爵奖评委会主竞赛单元评委们的认可。





最佳纪录片由荷兰影片《漫长的季节》获得，而最佳动画片则被日本影片《朝花夕誓——于离别之朝束起约定之花》收入囊中。



​

【文/赵春晖】

