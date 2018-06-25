最近，又一部韩国悬疑剧——《火星生活》火了。



更新5集后，该剧豆瓣评分从最初的8.6涨到8.8，甚至连一个以前不怎么热衷悬疑题材剧的朋友，也在向我安利。

《火星生活》改编自同名英剧，讲述因突发事故穿越到过去的刑警韩泰柱（郑敬淏饰），为了回归原来的世界而解决连环杀人案的故事。





从内容简介可以了解到，这部剧主打“穿越＋悬疑”。近几年，这类内容在韩国非常热门，类似的有《信号》和《隧道》，这两部剧或利用某种介质连接两个时空，或从过去穿越到现在，表现都十分抢眼。





也有“穿越＋悬疑+爱情”这种多类型融合的剧集，如《W-两个世界》《九回时间旅行》《仁显王后的男人》等，也赢得了不少观众的好感。





在国内形同“作弊”的穿越元素，为何在韩国能够与具有较强逻辑性和推理性的悬疑剧相结合，并碰撞出不可思议的火花？当悬疑剧添加了穿越元素后，究竟好看在哪儿？下面，我们进行详细分析。









首先，“穿越”元素的出现，为故事增强了悬疑性和神秘感。





在悬疑类作品中，悬念的设置是重中之重，悬念铺设得完美与否，直接影响到观众的观看欲望。而这些韩国悬疑剧，都因添加了“穿越”元素，让悬念的设置更加烧脑，也更有趣。





一般来说，悬念的设置，主要分为锁闭式和开放式两类。





锁闭式就是将重要信息掩藏住，到了揭秘的时候让人大吃一惊。很多悬疑作品都善用这种形式，咬死谜底，不到最后一刻绝不松口，所以，我们常常能在此类作品的结局中，看到最面目和善的人竟然是终极BOSS，身边最亲近的人成为陷你于不义的罪魁祸首。









开放式悬念则比锁闭式更复杂，难度相对更大，因为它会把将要发生的或结局都透露给观众。比如罪犯的真实身份、主人公的最终结局，但即使一早知道，出于对剧中人物的担心，观众还是会像坐云霄车一样，跟着主人公的经历提心吊胆，直至抵达终点。去年大火的网剧《无证之罪》就采用了这种形式，一早就揭示了“雪人”和真凶的真实身份。





《信号》中也运用了这种形式。在前期，1980年代的刑警李材韩就被抛出已经死亡，但通过一部对讲机的时空连接，李材韩又可以多次出现在观众视野，他破案追凶的过程一直牵引着观众的心，他的最终结局，也因为连接时空后不断被改变的历史，变得充满着神秘的变数。









《火星生活》则很巧妙地将两种形式进行了融合运用。





剧集一开始，有关“红色指甲油连环凶杀案”的案情、嫌疑人，和男主与此案联系的重要线索就被编剧透露出来，若是普通悬疑剧，只需要根据这些线索继续追查，不用多久，谜底就能揭晓。但男主穿越后，整件事变得神秘复杂了许多。









首先是真凶身份变得扑朔迷离。2018年被抓到的嫌疑人，在1988年只是7岁的儿童，但是连环凶杀案已经开始，1988年已经被抓住的嫌疑人与2018年的嫌疑人有什么联系？如果1988年的案犯已绳之于法，后续长达30年的同类连环凶杀案又如何发生的？这起时间跨度长达30年的连环凶杀案，幕后真凶究竟是谁？他与这些已被捕的嫌疑人是什么关系？









连缀式的发展，让故事在追查真凶的主悬念下，不断涌现与真凶相关的一些小悬念，丝丝相连，既强化了总悬念，同时也推动了故事进程。





其次，男主与这起案件的联系变得十分紧密。在开篇中，男主只是作为警察检举凶手，但穿越回1988年后，他与这件连环凶杀案不再是单纯的警匪对立面。





闪回的镜头中都显示，他的童年与连环杀手产生过一定联系，男主的父母也与这起案件有一定关系，但其中的联系是什么非常难解。而且如果男主在1988年将凶手抓到，是否他就会回去，2018年的事情也不会再发生？





最后，男主穿越这件事本身十分神秘。他以何种方式回到1988年至今仍不明确，种种迹象表明，他可能并非真正穿越，或许是如《盗梦空间》一样的梦境，或许是平行时空，或许是陷入昏迷后的臆想。他回到1988年究竟是现实还是虚幻，让观众几乎无法分辨。





因为穿越元素的融入，整个故事由追凶的单行线，变成了一张密密麻麻的网。





观众面对现有的线索，很难把整个案件的脉络理清楚。









其次，与普通穿越故事相比，更注重两个时空的联系和影响。





普通的穿越故事，主人公穿越后往往会长期生活在另一个时空，彻底隔绝和过去时空的联系。而在这些穿越悬疑剧中，这个局限被打破了，无论是通过对讲机连接两个时空的《信号》，依靠9支神秘的香回到20年前时光的《九回时间旅行》，还是在漫画里穿进穿出的《W-两个世界》，都非常注重两个时空的联系。





这些联系，对两个时空的环境也产生了影响，除了案件的结局，不同时空的思维、价值观，也引发了主人公及周围人物对生活的思考。





以《信号》为例，通过一部对讲机的连接，2016年的刑警朴海英和1980年代的刑警李材韩联手破获了多起悬案，当过去的悬案被破解，现在的记录就会被改变，既解救了许多曾在案件中丧生的受害者，也让电视机外的观众产生心理慰藉。









当然，慰藉人心的同时，本剧更对韩国社会进行了深刻的反思。





比如 “大盗案”中，简单的盗窃案被引向了政治舞弊案；而“仁州女高性侵案”，也将官商勾结的丑恶一一揭露。





剧中，刑警李材韩对正义、真相的执着追求打动了许多人。我印象最深的是他流着血对着讲机问朴海英：“20年后的社会还是这样吗？”两个来自不同时空的人物的对话，让人对社会有了更深刻的反思。









对比20年前，韩国的社会经济和科技发生了翻天覆地的变化，可20年后朴海英所在的时代，政治腐败、官商勾结的状况却并没有发生太大变化，朴海英追查真相的艰难程度，并不比20年前轻松多少。





《W-两个世界》中，两个世界的联系和影响更加紧密。女主不停往返于漫画中的虚拟世界与现实世界之中，拯救男主，每一次穿越完成，漫画内容就会产生改变。逆转之多，让观众一直保持新鲜感。









《火星生活》也用了特殊方式保持与现在的连接，就是男主常常会听到的来自现代的声音、出现在电视机上的画面，和第二集结尾突然出现在他面前的医生。









而他对周围人的影响也是显而易见的。





从现代穿越到过去的男主，拥有现代的破案思维，并一切以数据和证据为准。





而1988年的刑警姜东哲因为不懂未来的破案手段和科技，常常凭自己的直觉和本能来破案。新老警探因探案理念不同产生的矛盾冲突非常有趣，而在男主的影响下，姜东哲也在慢慢改变思维和工作方式。





女警MISS尹更深受其影响。在那个时代，女性在职场并没有什么地位，她的存在对于当时的男刑警们来说，就好像是后勤大妈一样，但男主到来后，她的专长有了发挥，可以和其他男刑警一样参与案件侦破，并逐渐得到其他人的认同。









去年以来，国产悬疑网剧质量有了质的飞跃。但随着相关作品数量的增多，该题材的局限性也愈发明显，案件+解谜的单一模式难以长期留住观众，所以，国内许多创作者也在采用“悬疑+”的概念，希望通过融合其他元素，来保持此类题材的新鲜感和生命力。





近年来，韩国悬疑剧的这种融合模式值得借鉴。但通过这些案例，我们也可以看到，在这些剧集的创作中，其他元素的添加都在为主类型服务，只有保持主类型的极致性，和内容的深刻性，才能在众多作品中脱颖而出。





【文/小熊星】

