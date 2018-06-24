6月23日晚，第二十一届上海国际电影节电影频道传媒关注单元在上海安莎国际会议中心举行颁奖礼。

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厚重大气的《进京城》成为本届传媒关注单元最大的赢家，收获最受传媒关注影片、导演、编剧、男主角四项大奖。

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佟丽娅凭借《超时空同居》中可爱又接地气的谷小焦，斩获最受传媒关注女主角。创造超8亿票房的苏伦导演，也凭借《超时空同居》，将最受传媒关注新人导演的荣誉收入囊中，实现票房、口碑、奖项三丰收。





在最受传媒关注编剧的角逐中，邹静之和李睿珺经三轮比拼，不分胜负，传媒关注单元也下了“双黄蛋”，成为一大谈资。





颁奖嘉宾有牛犇、翟俊杰、陶红、颜丙燕、岳红、于慧、白百何、包贝尔、黄璐、余皑磊等。







《进京城》众望所归成为大赢家





电影频道传媒关注单元共11部入围影片，以弘扬国粹的大格局、一丝不苟的工匠精神得到传媒人青睐的《进京城》、观赏体验极佳的《超时空同居》、带有满满正能量的《信仰者》等影片都获得了不俗的口碑。胡玫导演多年磨一剑的《进京城》笑到了最后，斩获四项大奖。





佟丽娅（《超时空同居》）、杨子姗（《路过未来》）、马伊琍（《进京城》）、何赛飞（《那些女人》）四位实力强劲的女演员，进入最受传媒关注女主角的终极争夺，佟丽娅以49张选票登顶。

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佟丽娅







最受传媒关注男主角这一项竞争也相当激烈，富大龙（《进京城》）和雷佳音（《超时空同居》）在初选投票时呼声都很高。最终，在影片中以出色的旦角扮相和颠覆性表演征服观众的富大龙，得到了特别评委团的43票，一轮胜出。

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富大龙







马伊琍凭借《进京城》和《那些女人》入围最受传媒关注女主角和女配角，最终凭借在《那些女人》中以一口生动的方言取胜的江家嬢嬢一角，斩获最受传媒关注女配角。这也是她继斩获今年白玉兰奖最佳女主角后的又一殊荣。

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马伊琍







建言词赢得获奖者“点赞”





传媒关注单元颁奖礼现场，实现光影的温度和传媒的热度相融合。获奖者在聆听荣誉词的同时，也会听到评委们给出的带有鞭策意味的建言词。最受传媒关注新人男演员尹昉和男主角富大龙都特别感谢了组委会给予的建言词。以一袭长衫亮相的富大龙表示，专业的、有力量的批评才是电影圈和媒体人应该发出的声音。

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尹昉





马伊琍在发表获奖感言时，非常郑重地把《那些女人》中的女演员名字一个个念了出来，她希望大家知道这是老中青三代、数十位女演员共同完成的一部女性大戏。





佟丽娅表示不论角色大小，演员都会全力以赴。“漂亮的女演员想要让别人承认自己会演戏，需要付出更多的努力，我会在这条路上一直坚持下去。”





胡玫导演凭借《进京城》拿到了从影35年来的第一个导演奖。她在领奖时借用邹静之的话说，“电影艺术光有会拍的不行，还得有会看的。”





徐峥惊喜现身，为最受传媒关注新人导演苏伦颁奖，让她颇感惊喜。

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徐峥





流行歌手毛不易在颁奖礼现场动情演唱《给你给我》，歌唱家殷秀梅为颁奖礼收官献唱《再一次出发》。

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毛不易





评委会特别荣誉的获得者九岁小演员阿吉也一展歌喉，演唱了一首蒙古歌曲。八一厂出品的《信仰者》凭借对方志敏等烈士的精准塑造捧得评委会特别荣誉。





《让我怎么相信你》用父女温暖满满的一场和解大戏赢得组委会特别荣誉，主演梁天携爱女，同时也是影片导演、编剧的梁小凉一起登台，感谢组委会的肯定和认可。



电影频道传媒关注单元完全获奖名单





最受传媒关注影片：《进京城》

最受传媒关注导演：胡玫（《进京城》）

最受传媒关注编剧：邹静之（《进京城》）、李睿珺（《路过未来》）

最受传媒关注男主角：富大龙（《进京城》）

最受传媒关注女主角：佟丽娅（《超时空同居》）

最受传媒关注男配角：赵毅（《信仰者》）

最受传媒关注女配角：马伊琍（《那些女人》）

最受传媒关注新人导演：苏伦（《超时空同居》）

最受传媒关注新人男演员：尹昉（《路过未来》）

最受传媒关注新人女演员：王婷（《路过未来》）

组委会特别荣誉：《让我怎么相信你》

评委会特别荣誉：电影《信仰者》、演员阿吉







