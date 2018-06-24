人生进入新阶段，总免不了迷茫、紧张，这个时候，有一本能带给你安慰的书，无疑是一件幸事。



因此，又翻开了那本每看一次都有新体会的书——《当Bob来敲门》。

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这是个治愈的故事。染有毒瘾的流浪艺人波文，风餐露宿，孤独而绝望地活在伦敦的街头。直到有一天，他遇到一只姜黄色的流浪猫，它拖着重伤的后腿，伏在他走廊里的某个家门口。他救了它，给它取名Bob，它让他学会发奋图强。



彼时的波文，正在逐渐用美沙酮代替海洛因，这是戒掉毒瘾的第一步。他想抓住命运给他的第二次机会，恰恰在这个时候，他们相遇了。

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听起来像个美好的爱情故事，实际上，这一人一喵的相处之道，还真有些这样的意味。



书的引子里这样说，“Bob不再独自流浪，波文开始奋发图强。这一切的一切，只是为了能一起有个家。”



在波文看似平淡实则暗藏无数心酸的描述下，伦敦街头生活的苦涩、艰难和遭受的不公待遇，一一展现于人前。



他很迷茫，是一个瘾君子，又与家人失去了联系，丢失了自己的身份，找不到自己的归属。



不仅是波文，其实当代青年，有多少人虽身处热闹，却压根找不到心里的归属感。他们都是灵魂上的流浪汉。



前段时间风靡戛纳的韩国电影《燃烧》中，有这样一句台词，让我印象深刻，“great hunger 是为生活意义而饥饿的人，我们为什么活着，人生有何意义，终日探寻那种问题的人，才是真正饥饿的人。”

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现实生活中，有太多这样饥饿的人。所以，他们不择手段，不分好坏，为自己觅得归属感。



“海洛因就是我的伙伴”，曾经的波文，选择嗑药作为摆脱孤独的方式。虽然知道它正在谋杀他的健康，也念念不忘那种满足感。



但他不得不选择戒掉毒瘾。



波文遇到Bob，就像在空中飞到精疲力尽的鸟，眼前突然出现一颗可以停靠的树，他用尽全力抓住了它。



就如波文所说，“我们每个人生命中的每一天，都有第二次机会，但是我们通常没有把握住。如果我是一只猫的话，那我正处于自己的第九条命。这是命运的转折点，我必须把握住。”

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当Bob在波文身边，安心地打起温柔的呼噜时，波文心里终于有种满足的感觉。



书的每一章，都用“每一个走投无路的街口，都有一只长着翅膀的喵”来结尾，奠定了这本书温馨治愈的基调，让人不会太过在意阴暗潮湿的伦敦，对流浪在街头的人，有着怎样的恶意，而是沉浸在这一人一猫俏皮温暖的日常琐事中。



不过，如果只有治愈，那可能这个故事不会这么让人念念不忘。



有了Bob之后，波文确实大受欢迎，但随之而来也有很多问题：比如激起其他杂志小贩和街头艺人的嫉妒，费尽心思赶他们走；比如波文的身体终于还是出了问题，要靠拐杖走路，但因为费用问题不敢看医生；比如，作为一只猫，Bob注定会比人类先走，等等。

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生活从来是不易的。这是《当Bob来敲门2》讲述的故事。



但已然有好几年相处经验的一人一猫，更多了些默契，甚至可以想到对方的想法。这是这本书想要告诉我们的：只有站在对方的角度，真正感知对方的想法，才是真正的陪伴。



除了这些，在我看来，书中最精彩的地方还有，Bob抓了只小老鼠打算吃掉，波文极力阻止，其后波文的心理描写。



“猫，是一种凶狠的肉食动物，人们很少会想到，他们饲养的可爱的小猫，会是一个残忍的杀手，但是猫的确一有机会就会这么做。Bob已经证明了这一点，他的冷血、速度和捕杀的技能，都非常惊人。他完全清楚做什么，以及如何去做。我确信在我这位朋友身上，有着很多故事。”

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在当今这个水泥森林里，人尚且活得如此辛苦，更别提猫了。Bob对老鼠的捕杀在于天性本能，正如人内心对生存意义的思考，本质上都是饥饿造成的。



“在遇到我之前，Bob是不是每天都像这样，追捕猎物吃，他到底是家养的，还是在野外靠山吃山靠水吃水，他到底是如何变成今天这个样子的？”



波文由此联想到自己的经历，得出“在很多方面，Bob和我都有共通之处”的结论，也因此更能感知到它的绝望和希望。

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现代社会，喜欢猫的人越来越多，以前很多人会说“猫是奸臣，狗才是忠臣”，因而应该养狗。但现在，养猫的人并不比养狗的人少。原因何在？大概是人与猫本质上的相同，以及猫性处世哲学的影响吧。







什么是猫性处世哲学？距离不远不近，既不过分亲昵，又随时能看到，自由独立又可以彼此依赖；人不犯我我不犯人，恪守地盘意识，对四周环境随时保持警觉。



猫，从来不是绵软无思想的宠物，它们有着自己强烈的目的性，懂得依赖更懂得独自生存的意义。



这样傲娇又可爱的性格，怎能不吸引两脚兽为“奴”？



【文/jin】

