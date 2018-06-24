编者按





徐峥监制，文牧野导演的《我不是药神》，在上海电影节期间首映后，获得极高评价。有人认为，这是现实主义创作的重大收获，是可以媲美《摔跤吧，爸爸》的传世之作。这也是徐峥今年推出的第三部监制作品，在演员和导演两个标签之外，徐峥又成功擦亮了第三块招牌。带着对监制这一可实可虚职位的好奇，对徐峥近期创作心得的探求之心，我们采访了他。





有些人就是这样，虽未出江湖，但江湖却流传着他的故事。



比如导演徐峥。









徐峥





《港囧》过去了3年，至今没有推出导演新作。



他解释说，自己的潜意识中就想慢一点。



五一档的《幕后玩家》（3.58亿），最近的小爆款《超时空同居》（8.9亿），刚刚在上海电影节点映的《我不是药神》，接二连三上映的作品，让徐峥在2018迎来自己的监制大年。



他表示，从来没想要搞个什么“徐峥年”，影片做完就放那了，赶巧了。



我相信，相当一部分电影观众是冲着徐峥去的。比如他在《超时空同居》中客串了短短数十秒，却带来了全片的最大“笑果”。









徐峥认为雷佳音是个很有观众缘的演员，但其实，他自己亦如此。



当然，评价徐峥，完全不是“观众缘”这样简单的论断，导演徐峥、监制徐峥、演员徐峥，诸多身份的转移和平衡，在某种角度上，“徐峥”已成为一个品牌。我们借上海电影节期间的机会，采访了徐峥，听他分享作为导演、监制、演员的一些不同想法、思路和判断。







复盘《超时空同居》





对《超时空同居》的评价，徐峥自己很坦白。



一方面，他觉得影片有很多地方没到位。当时他想再晚一点上，让导演再做一些调整，因为他没考虑档期好坏的问题，只想把作品打磨得更好些。



另一方面，他也在反思，是否对年轻导演太苛刻。



“现在电影上了，也证明各方面都还挺好。我就在想，每部电影有自己的命运。每个导演也有自己的路径，一下子完全到位也不见得是好，我们都在一边成长一边学习”，徐峥说。





监制徐峥，导演苏伦，主演佟丽娅、雷佳音

《超时空同居》近9亿的票房，让苏伦跃进高票房女导演行列。



但在最初，票房预期只有1.5亿。



“当时有一个数据部门，说找谁找谁演，大概票房1.5亿。我说，什么？我不相信，但他们告诉我就是1.5亿。但，我觉得这个提醒蛮好的。就是，如果这部电影只有1.5亿你做不做？或者说，你怎么做？”



这样的预估，也在无形中给了《超时空同居》的拍摄一些压力。包括场景是否还是在上海、投资人改变主意造成的资金困难等等，包括演员选择的波折上。但还是坚持下来了。









徐峥说，“这个戏其实当时找过很多的演员，本来我的思路是先去找女演员，因为女演员的代入要求是很强的，电影完全是从拜金女代入进去的。我们给很多女演员讲了故事，结果大家都不来。有的问‘男演员是谁啊’，有的说‘我们现在只接10亿级别的电影’。好像好多演员在接戏的时候，都会有若干条件，但谁也不关心这个故事自己喜不喜欢，这个角色自己喜不喜欢，如果自己演有什么想法，或者自己希望是怎么样等等，（演员提的）很多条件弄得我蛮灰心的。”





直到后来，碰到了雷佳音。









徐峥让苏伦导演去给雷佳音讲一遍故事，结果雷佳音一听特别喜欢，就把佟丽娅拉了过来，然后佟丽娅又带了很多其他演员来客串。









咔一下，全搞定了。



徐峥都不晓得雷佳音和佟丽娅很熟。其实两人之前演过一个电视剧《断奶》，再演情侣也不用磨合，就如影片呈现的一样，很自然。



其实早在2012年，徐峥就把雷佳音推荐到了宁浩导演的《黄金大劫案》。他觉得雷佳音很有特点，笑起来也很有魅力，是个有观众缘的演员。《黄金大劫案》之后雷佳音没有出来，徐峥到现在都很纳闷。但这对一个演员来说，也不见得不好。于是，5年以后，有了《我的前半生》中爆红的“前夫哥”。









对于佟丽娅，徐峥认为，只要有好的角色来支撑，还会有更大的提升空间，因为她本身的形象等各方面条件都特别好。



谈到《超时空同居》科幻部分的逻辑问题，徐峥认为，其实年轻观众们不会太care，他们可能会更在意苏不苏、萌不萌、带不带感等等这些层面。



“隔几年都会有一部爱情片成为爆款，其实这个现象并不奇怪。这里面有一定原因的，一方面演员的组合很重要，另一方面就是故事，还有一个就是情感的代入点是否有现实当中的连接。”这三点，是徐峥对从《前任3》、《后来的我们》，到《超时空同居》这类爱情片爆款的一个小总结。









当然，情感代入、情感是否能在现实中找到连接，往往又回到电影创作者的故事初衷、影片的主题上。《超时空同居》的主题是每个年轻人的选择，而“超时空”的概念就可以让年轻人面对选择。徐峥认为，所有好的爱情电影里必须包含成长，所谓的小妞电影，就是小妞必须获得成长，获得一种对情感关系的认知，只有这样的爱情电影才成立。







复盘《幕后玩家》





如果说《超时空同居》属于意外之喜，那《幕后玩家》可能就低于预期了。



但徐峥表示，他本来也并没有太高的期待。



“我觉得复盘挺好，《幕后玩家》我本身也没有期待太高，我都是做同比的事情，如果做每一部都要爆款，太累了。在不同的框架内努力做到更好一点，它在同类型里面有一点点突破，就OK了。”





徐峥表示，直到《幕后玩家》上映了差不多1到2周以后，他才反应过来电影应该怎样去拍会更好。









“应该改变一些设定，再往前深挖一步，包括我饰演的钟小年这个角色，可以像《恐怖直播》一样，一开始人设可以做崩塌，不是好人，最后看他怎么一步步走向崩溃，然后再反转。夫妻之间的情感戏，也不用那么多，感情线应该做进阴谋中去，做进主情节里去，比如可能老婆是幕后的人，但也是为了救他，比如他不相信，再反转，这样共情会更好一些。”



在徐峥看来，这都没关系，下次再拍同类型作品，就知道了。



徐峥认为，监制《超时空同居》和《幕后玩家》两部不同类型的电影，感受并没有不同，都是在思考故事怎么去做，都花了不少力气，可能就是每部电影的命运不同。









但其实，我认为，在《幕后玩家》的创作中，“演员徐峥”比“监制徐峥”更占上风。



正如他所言，自己当初也是贪图过个戏瘾，其实后来再想并不一定要自己演，也许单做监制在创作上的贡献会更多一点。另一方面，也有更多组合上的可能性。





监制之道与导演之道



做监制，意味着可以带年轻导演，这是对行业的一种贡献。



“一方面，从我自己的角度来讲，自己还是有作品积累的，而且之前跟很多导演合作，我作为演员来说，有欲望，有热情，想尝试一下；另一方面，现在的年轻导演需要有一些比较有市场经验的人，站在他们身边，帮助他们平衡各方面的关系。否则的话，比如有时候他是对的，但他没有话语权；有时候年轻导演有些想法也不见得成熟；还有比如面对资方或者发行等方面，对方反馈过来的意见不见得ok。这些都需要真正懂电影、说得上话、资方又信任的人，去站在中间，保护导演的创作，去平衡所有。”



作为监制，会不会有技痒的时候？徐峥表示自己还很克制。



比如，如果以科幻片的标准去评判《超时空同居》，虽然不够成熟，但它本身有自己的另外一部分东西。在导演的创作时，他有顾虑，比如馒头啊、巧克力啊等等像段子一样的东西，包括片尾“土味情话”，这些加进电影中可以吗？





土味情话集锦







但他认为，监制就是站在一个制片的角度，把握一个更大的方向。



“会技痒，但要控制，因为毕竟不是自己导演的作品，是别人的导演作品，你要允许他/她跟你不一样，要接受这个，要允许这种空间存在。”



他坦言，因为自己是演员出身，在拍摄过程中会跟导演提一些建议，但是说了好几次，发现其实导演并不想听，这个时候要学会尊重导演。虽然监制跟演员还不一样，监制是有权利的，但是徐峥最多还是从自己的角度去建议导演，比如为什么？那样的话可能会怎么样？你要不要试一下？



徐峥表示，扶植新导演的选择上，很open。签不签自己的公司不是一种刚需，因为他自己之前也签过经纪公司，也不喜欢一种“垄断”。关键是，有没有办法拢住别人的心。



作为监制，从另一个方面来说，或许对导演自己本身有一种消耗。



如文章开头所述，徐峥上一部导演的作品，还是2015年的《港囧》。









“当监制是肯定会占用我的精力，有时候我就想为什么不拍自己的电影，但其实我发现，我的潜意识其实是想稍微拉得慢一点，我不想那么快。”



徐峥表示，其实一直在做剧本，包括“囧”系列的剧本，还有其他题材的剧本。其他的剧本有一个故事都做完了，才发现投资太大，于是决定再放一放。



“‘囧’的剧本也是有各种各样的方向，也趟了不少的路，在想怎么样才可以，但它还是一个创作初心的问题。它还在这个格局里，就想怎么样是观众想不到的，没有审美疲劳的，动了很多脑筋，就在这个过程中去拍了其他的电影，然后回来以后，差不多到今年四五月份的时候，突然有一个想法，很快就有了剧本。”



这个有了剧本的导演新作，徐峥没有透露“囧”系列还是新题材。









对于即将上映的《我不是药神》，徐峥认为，这是一部取材于真实事件，有人物原型，但整个故事仍然是虚构的一部现实主义语境的作品。



现实主义语境、人物传记电影是一开始就界定清楚的创作理念。



徐峥分析说，“《我不是药神》有一定的喜感、幽默色彩，但是一部人物传记电影，整个电影都围绕着这个人物从头到尾的改变来进行。奥斯卡或金球奖会比较多这样的类型，这种类型我觉得是目前最有利于平衡商业与艺术之间关系的电影，我们也是希望尽量把它拍得生动一些，不要因为这个题材，拍了一部艺术电影，拒绝了普通的观众。”









虽然《我不是药神》还没有经过观众检验，但这样的题材、类型应该存在。



《我不是药神》由徐峥和宁浩联合监制，徐峥表示，宁浩前期对题材、对剧作的规划等做了多方面的把控，做得很不错。自己因为要演，所以在拍摄的过程当中，跟导演一起进入创作，也在后期、宣传等方面参与得多一点。另外，徐峥在后面还会监制一部由陶虹导演的电影，完全是女性视角。





徐峥、导演文牧野、宁浩





全文讲了很多，但我相信，其实很多人都跟我一样，最好奇的，还是徐峥下一部导演作品会是怎样的故事，带给我们怎样的感受。



希望能快点吧。





【文/洛神】

