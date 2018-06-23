“在语言污浊、肮脏、坏死、半身不遂的今天，那些因为表达着崇高情感而忽然复活的美好的字句，经常让我热泪盈眶。使语言生辉的不是语言技巧，而是它代表的情感。”对于目前正在热播的电视剧《爱国者》，编剧王力扶如此评价。





说起谍战剧、抗战剧，数量众多的同题创作，让这个类型似乎已经穷尽了创新的可能。





没想到《爱国者》一出，不仅影像、表演让观者眼前一亮，更凭借超群的情怀境界，赢来同行诸如复归“语言崇高” ，彰显创作者之“铁肩道义”等评价。





也许是观众对《爱国者》的期待甚高，爱之深则责之切，于是最近便出现了剧迷们在弹幕中解构剧情、找bug的小高潮。









不过，要说找bug没有比同行编剧，以及导演、制片人更专业了。然而，当我们对包括周振天、严从华、沈亢、王丽萍、王军、陈彤等在内的多位重量级影视人进行采访时，却发现他们对《爱国者》的共鸣远大于挑剔。





崇高，并非对生活的复制







《爱国者》的大背景设定在“九·一八”事变前后的东北。





全剧用共产党中央特派员宋烟桥（张鲁一饰）和沈阳地下党舒婕（佟丽娅饰）组队寻找抗日传奇颜红光的线索，串起了一段隐秘而残酷的东北地下抗战史。





这个故事有一个重要的关键词，那就是信仰。





隐蔽战线的工作是艰苦的、危险的，也是束缚重重的。这些本可选择更好物质生活的地下工作者，为什么甘愿吃苦受屈、颠沛流离？





那是因为，他们向往的不是物质满足，而是民族独立、人民自由和精神自觉。





当侵略者夺走这一切的时候，被压抑的需求激发了巨大的内在精神力量，让他们奋而反抗，乃至自我牺牲以成全家国。









尼采说，一个人知道自己为了什么而活，他就能够忍受任何一种生活。这说的就是信仰。信仰崇高，这也正是《爱国者》里英雄群像的动人之处。





正因如此，创作过《北上广不相信眼泪》等作品的编剧沈亢才会说：





“《爱国者》编剧的人物设计和剧情设置是电影级别的。爱国情怀包装在强情节里传递，这是高级的编剧技巧，根正苗红的主旋律。更难得的是，编剧和演员都发自内心的信仰这种价值观，这是最动人的地方，也是现在最稀缺的。”





他还特别提及到观众在弹幕中，给《爱国者》挑bug的现象。不过他认为，这不是剧本的问题：“中国观众需要成长，要懂得艺术是对生活的提炼，不是对生活的机械复制。这个戏有好多地方，确实让我感动。强情节的戏，但是有动人情怀，很难得。”









打造过《人间正道是沧桑》等众多优质影视作品的制片人严从华则认为，这种对于崇高和气节的表达，让《爱国者》成为了一部真正的中国故事：





“同是抗日剧，《爱国者》这部剧非常有创新性。它有格局，人物有心，让观众看了身临其境。它把人物的灵魂和英雄的民族气节结合在一起，爱情、友情恰到好处。张鲁一、佟丽娅这两位演员的表演收发自如，演得非常过瘾，编剧给了他们很多人物发挥的空间，这部剧是真正的中国故事。”





诗意，蕴藏在对动荡年代的克制书写中







“诗一样的人物，诗一样的人格，诗一样的台词。”这是创作过《离婚律师》等大热剧作的编剧陈彤对《爱国者》的独特评价。





的确，谍战抗日的题材赋予了《爱国者》诸多密战、游击情节，但创作者并没有把注意力完全放在攫人眼球的计谋和搏杀。





用曾经编剧《金粉世家》《锻刀》等作品的导演、编剧王军的话来说，这种意在戏外，恰巧形成了布莱希特式的陌生化效果。





“《爱国者》没有对鸡飞狗跳的搏杀过程进行过度关注和渲染，而是撷取了重要节点，克制、平淡地予以展现，从而引发对生与死、爱与恨、战争与和平的母题式思考。这种意在戏外，制造陌生化效果的创作手法，是布莱希特从中国戏曲学习获取的。”









编剧翟晓光显然也被《爱国者》中的众多诗化台词所触动，接受采访时，他一连引用了多句《爱国者》中的台词：





“《爱国者》是创作者们用铁肩道义撬起的一道缝隙，烁烁光芒刺眼。‘不须三尺孤坟，中国已无干净土，好持一杯鲁酒，他年共唱摆仑歌。虽死犹生，牺牲尽我责任。即此永别，风潮取彼头颅。’

一部剧的评判有许多，但最终是看剧情锤炼释放的思想光芒。‘一个人就是一支军队’，‘如果是贼，他们是世界上最温情脉脉的强盗，最崇高的通缉犯，历史记录下他们最令人发指的罪行——爱国’。

声声鼓点敲击，响亮余韵，不参杂音。《爱国者》扑面而来的是英雄血，是男儿泪，是罪与罚，是风云雷电，是大爱至情。”





张力，用力量与情怀感染人







退回戏剧层面，《爱国者》同样拥有令人称道的情节结构。在寻找颜红光的主线牵引下，剧集如连珠一般带出一场场潜伏、救援、逃脱和交火。





每个叙事单元，几乎都会有新的爱国者被卷入冲突，他们也许会因此走上进步道路，也许就会为这次行动付出生命。这种看似戏剧化的设定，其实正是革命极致残酷的真实。





编剧梅锋谈及《爱国者》时特别用“场域”来形容这种，由戏剧与真实交织所形成的张力：





“都知道谍战剧太多了，似乎已穷尽各种方法。即使对于创作者，也很难想象出还有什么新的可能性，没想到《爱国者》给出了答案。第一次看到一部这个类型的剧制造出了如此强大的‘场域’：混合极致的戏剧性和极致的真实感。这种制造，依靠的是丰富的细节、真正强大的反派以及对人性在复杂条件下的独到分析。笼罩全剧的‘场域’，既是冰冷的，又是热烈的，在力量上冰冷，在情怀上热烈，爽！”









创作过《媳妇的美好时代》、《保姆》等热门剧的编剧王丽萍，也对《爱国者》的戏剧张力感触颇深：





“《爱国者》从第一集的开篇就极具戏剧张力，雨夜、街头、巷战等几个元素在电视剧伊始就抓住了观众的眼球。剧集更新至第9集，节奏紧凑又不失细腻，剧中的每一位爱国者，他们为祖国呼喊奔跑，冲锋陷阵，是有血有肉的真英雄。”





尾声







在接受采访时，还有不少编剧、导演、制片人都表示《爱国者》令他们印象深刻。





比如，执导过《激情燃烧的岁月》《士兵突击》的导演康洪雷，就对《爱国者》能描写那个时代，以渺小的能量与强过想像的对手决绝而战的革命者，表示认同。





作家、编剧、制作人周振天在接受采访时，更是为《爱国者》送上了一幅对联。





上联：谍战悬疑心理枪战动作，博采众长讴歌“爱国者”信仰忠贞不渝；

下联：剧情跌宕起伏反转迭现，大生大死尽显主人公刻骨爱恨情仇！

横批：追剧有理！











不过，要说更让笔者感慨的是，不少电视人表示，因为《爱国者》自己又回到了电视机前，找到了当年看经典国产剧的追剧热情。





编剧宋冰雪便坦言，是《爱国者》让她重温幼时追看国产好剧的感觉：“《爱国者》以剧作为中心，不依靠流量阵容，全凭一众年轻演员在剧作的加持下，狂飙演技，塑造出一个个性格鲜明的人物。这是国产电视剧该有的气质，也是影视制作该走的正道。”





编剧桑吉也表示，自己很久不追国剧，但《爱国者》让他又沉心看了下来。





“这戏虽然有bug，但是整部剧好感人，代入感特别强。该剧主创汪海林是我们生存这个时代的思想家，这是有深度的一部剧。《北平无战事》后，惊喜又来了。”





《爱国者》不是完美的，剧迷的争议也并非道理全无，但能用诗意和崇高把观众再次带回国产剧，这也许就是《爱国者》最大的意义。





【文/铁皮小鼓】

