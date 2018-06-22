5月底，法医题材网剧《骨语》，闯入了观众的视野。该剧剧中人物和故事原型，取材于中国首席女法医王雪梅从业30年来所接触的真实案例。这部剧由企鹅影视和旭东影业联合出品，扈耀之执导，张龄心、高仁、蔡宜达等主演，目前在腾讯视频独家播出。





播出后，《骨语》很快蹿升至全网当日点击率第一名，并在43小时内播放量过亿，前日业已突破10亿大关，颇具热度。近日，影视独舌对旭东影业CEO王旭东进行了采访，听他谈一谈《骨语》这部剧热播背后的故事。









作为行业闯入者的旭东影业







对于影视行业来说，王旭东还是个新人。2015年刚刚成立的旭东影业，至今才走过两年半的时间。对于影视这门行当，王旭东有着自己独特的视角和对故事题材的见解。“传媒人跨界做影视，就是闯入者”，这是王旭东对自己的定位。





王旭东







因为是新手，所以没有条条框框的束缚；因为是新手，所以创意往往更加大胆，不会墨守成规、循规蹈矩。





可在媒体圈里，王旭东可绝非新手。他是中国播音主持金话筒奖得主，拿过中国广播电视政府奖。在很多国家级和北京市的专业奖项上，经常可以看到他的名字。





王旭东做了三年北京科教频道《警法目录》节目的主持人和制片人，还在北京卫视担任《大戏看北京》节目的制片人和主持人近五年。这两段经历，让他对影视行业有所了解，也为后来做内容积累了素材。中国首席女法医王雪梅，就是他在做节目时认识的。









在进军影视行业之初，王旭东就给自己定下了规矩：“新闻原则讲究真实是最高级的娱乐，所以不要依托于IP和纯粹的文学作品，要根据真人真事改编影视作品。”大IP有粉丝热度，文学作品有改编基础，但原创却缺乏依托，这条满是荆棘的道路注定了不会顺利。





坚持原创，这是一条辛苦并且风险极大的道路。但凭着媒体人不怕累的作风，旭东影业每年推出一部作品，整个体系已经初步构建。网络电影、网剧和院线电影三者互相支撑的发展结构已经确立，在不断学习和探索的道路上，力争走出自己的风格和特色。





“坚持原创这条苦路走出来之后，我们原创的这种生产能力会很强，出内容的速度会大大提高。”对于这点，王旭东充满了自信。传媒人的阅历赋予了旭东影业不一样的洞察力：在选材上，看影响力；在方向上，重社会性。他们把内容的源头牢牢控制在手中，深度耕耘，传媒人的慢功夫最终熬出“细致活儿”。









协同作战，“破案者联盟”养成记







关于破案的悬疑剧，观众见惯了稀奇古怪的搭档组合，也见多了狂拽炫酷的大牌名侦探，但是一群旗鼓相当的刑侦达人，还是比较少见的。





在《骨语》里，有揣摩人心的心理侧写师，还有探查现场的痕迹鉴定师，更有信息检索的信息分析员，外加一位特立独行的美艳女法医和经验丰富的刑警队长，这样一伙人聚集在一起，组成了特案组小分队，可以说是刑侦剧里的“破案者联盟”了。









按照过去常见的刑侦剧，大家分工明确，各司其职，最后把信息汇总到办案的一线人员手中，最后侦破案件。





《骨语》做了一个颠覆。作为特案组里扎根办公室，埋头跟数据打交道的信息分析员，宋咪最大的心愿就是出现场，直接在犯罪现场工作。心理侧写师英鸣是一个犯罪心理学专业出身的特案组成员，在对罪犯心理的勾勒上，有着高超的本领，但是偏偏晕血。





法医夏萤是一个特立独行的人，过去法医只不过是检验尸体，而夏萤往往从案件一开始就介入其中，全程把握案情。这样一来，她的风格和经验丰富的刑警队长尚桀之间，就存在了很多冲突和矛盾。









所以，在特案组小分队里，这样一群彼此不服气的成员们的日常就是“相爱相杀”。因为对真相的执着和对犯罪的痛恨，他们聚到了一起，在一个个案件当中，碰撞出奇妙的火花。





这样的尝试很新颖，也很大胆。不过，从目前观众的反馈来看，这些尝试和努力得到了很多的认可。





在一个“真”字上做文章





法医题材的影视作品非常多，国外经典的美剧《识骨寻踪》、日剧《临场》，以及国内的《法医秦明》等等，都是刑侦剧中关注度和口碑都不错的作品。









想在众多同类剧集中杀出一片天地来，就一定要下功夫。首先《骨语》的核心在一个“真”字。王旭东认为《骨语》的“真”，体现在案件真、情感真、信念真。





案件真，是因为《骨语》取材于王雪梅从业30年来过手的真实案例。这些案件，往往隐藏着不为人知的社会真相，曾有很大的影响力。





情感真，是因为在揭示残酷真相的同时，《骨语》从不抹杀希望。法医是和尸体打交道的人，这就决定了此类题材电视剧的暗色调。犯罪呈现的是人性的丑恶和阴暗面，看多了会让人压抑。《骨语》选择了直面真相，正义感会给观看的人带来温暖。





受害人已经不能说话了，如果没有人把他的遭遇说出来，那么一切将永远被掩盖。所以，剧中的张龄心饰演的女法医夏萤，怀着这份对于生命的敬畏之心，努力让自己成为亡灵的代言人，她在冰冷的犯罪事实背后，打开了一扇窗户，让观众对复杂的人心有了更多把握，对法医的职业有了温情的理解。









信念真，是因为创作团队一直靠信念支撑着。《骨语》的出品方旭东影业自从成立以来，就一直秉承着“执中建极”的价值观念，有着死磕的工匠精神，致力于对优质原创作品的推出。





他们在结缘“中国首席女法医”王雪梅之后，策划、研发、制作、发行了网络电影《女法医手记·来访者》和《女法医手记·最后的真相》，后续还将继续发力，做更多富有特色的推理探案类影视作品。





既要社会使命感，也要娱乐可看性，这是传媒人多年的职业素养，更是旭东影业在原创道路上的坚持。





案件真、情感真、信念真，这三味“真”火，烧旺了法医剧《骨语》的市场效应。





【文/赵春晖】

