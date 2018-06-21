《扶摇》作为今夏暑期档古装首秀，已于6月18日在浙江卫视和腾讯视频首播。



《扶摇》是根据天下归元小说《扶摇皇后》改编的古装女性励志电视剧，由杨文军、谢泽和李才联合执导，杨幂、阮经天领衔主演，刘奕君、王劲松特别主演，高伟光、赖艺、张雅钦、胡可、高瀚宇、黄宥明、李依晓和蒋龙等联袂主演。









原著小说是很多书粉心头的朱砂痣，男女主长孙无极和扶摇就是那束白月光，因此未开播前，《扶摇》就备受期待。从已播出的几集看来，《扶摇》虽有“套路”，却又新鲜。







《扶摇》的“套路”和新鲜之一







该剧讲述了女主扶摇身世惨淡，是太渊玄元剑派的下等杂役，偶然习得了“破九霄”的神功，从此武功突飞猛进，为解救同伴意外结识长孙无极，并与其相知相爱并肩而立，历经磨难披荆斩棘，最终对抗不公命运的故事。









《扶摇》的“套路”，跟武侠故事中长盛不衰的一贯打开方式一样：一个完满的励志故事。



扶摇的励志故事包含了成长的歧视、初恋的背叛和决裂、复仇、背水一战、逆天改命和从一而终的赤子之心。









故事一开始就展示了：太渊国公齐震（刘奕君饰）的篡位野心和玄元派八年一度的畋斗赛，这两件事让扶摇（杨幂饰）和长孙无极（阮经天饰）相遇相识。



《扶摇》的新鲜，来自于非典型的男主人设和男女主间的情感关系。



女主扶摇性格鲜明，表面上有一种“市井混混”&“痞怪”的无厘头感；男主长孙无极前几集在假扮傀儡草包——太渊世子轩辕旻，伪装和真实的双重性格，让这个角色有层次、复杂神秘。















之所以说男主很新鲜，是因为这次的男主终于不是禁欲系的老干部，也不是高冷冰山霸道总裁。



比如以下对话：





“你竟然梦到我，你该不会是喜欢我吧。”



“今日是你主动找上门，你只能跟我好了。”



“你们一人一鼠这般争宠，我倒享齐人之福。”

“我才不要跟笨老鼠争宠呢。”

“那你要跟谁争宠？”





中二的土味情话，撩人于无形的长孙无极。



长孙无极是荧屏中少见的痞骚男主，正邪难辨的神秘感中有痞气，同时光明正大地撩妹，这是明面上的；他的责任和使命目前还未揭晓，但观众也看到了他谋略和沉稳的一面。







“套路”和新鲜之二



扶摇在成长和与他人的关系上， 都显示了创作者的审美和三观：勇敢面对的积极处事精神。









《扶摇》的“套路”和“新鲜”分别来自于武侠剧中一贯沉重软弱的“大师兄”和两段关系的对比。



大师兄燕惊尘（黄宥明饰）跟扶摇青梅竹马，一直偷偷教扶摇武功，帮扶摇解围，扶摇虽然和别人在一起都很无厘头很皮，但和大师兄的相处模式恬静了不少，总有少女心事的一面。



大师兄确实喜欢古灵精怪的扶摇，但他只希望扶摇做个温柔会示弱的“女孩”，他对扶摇有保护欲，一方面是喜欢，同时对方的示弱，正是燕惊尘男子气概的来源。









优柔寡断的大师兄是被动型人格，始终被父亲、被师妹推着走，他并不渣，只是怂。得知大师姐的的姑父是国公后，他立马表态站队。因为一直被父亲燕烈要求光宗耀祖，他感觉很沉重。









扶摇如同一阵旋风。她的武功突飞猛进、她要的公平和快意恩仇的锐气和意气，伤害了燕烈和燕惊尘的自尊心。



这是扶摇跟初恋大师兄决裂的根本原因，也是她被打压的原因。



而长孙无极不同，他不为证明自己，他举重若轻。









男女主三次相遇中，包括了二人抢花，宴会相遇识破伪装，还有扶摇得知燕惊尘和裴瑗婚约心灰意冷，以为长孙无极要杀人灭口，没想到遇到上古神兽却被长孙无极搭救。



伪装总是一副自画像，他伪装的草包世子透露了长孙无极性格中轻松的一面。按照后面剧情，长孙无极的责任使命一点不比剧中的任何一个人少，但他依然轻松。









这份轻松让两个人碰出火花十分简单，扶摇需要的就是男主这样的人，只有轻松才有新鲜甜蜜的cp感，扶摇的成长和强大不会触犯到长孙无极的自尊心，反而他会觉得有意思。



二人都是强力主动人格，一上来必然先进行一下气场的较量，然后惺惺相惜。



“你是个聪明人，应该知道勿失口于人这个道理。”





“你也是个聪明人，应该知道面具戴久了就会忘记自己是谁的道理。”







二人在一起产生了很多萌点和笑点，有一种天真中二感，比如扶摇攀崖下水，和长孙无极争夺百芝兰，为了要救小白。而扶摇口中的小白终于出场后，竟然是一头小猪，令人喷饭。



已经播出的几集里，扶摇经历了青梅竹马的背叛，她将第一次分手事件处理得干净利落而不失感性。



在畋斗赛上，她面对一起长大处处庇护自己的大师兄，她心软了，自己认输。





然而却换来裴瑗和大师兄的污蔑和泼脏水，于是她愤然拾剑，以拳相击。









“我自知不是大师兄的对手，但我一路走来，站在这里，倘若不能与大师兄公平一战，我便对不起我自己，也对不起这里所有人。”



“我不是要与你为敌，我先给自己做一个了断，今日我能活着离开这里，我便是一个自由人了。去外面的世界看一看。”



《扶摇》的剧情侧重讲述一个平凡人的奋斗成长过程和从一而终坚持的赤子之心，这样的人物形象真实反映了当代青年人的价值观。这也是《扶摇》改名去掉“皇后”的重要原因，更强调个人奋斗成长，也与之后扶摇放弃权力做回普通人的情节相呼应。







《扶摇》直上九万里的浪漫表达



《扶摇》的浪漫表达来自于女主乘风得势，意气扬扬，然丛兰欲茂，秋风败之的命运。



它的浪漫表达来自快意恩仇的爽快感觉，来自用激越的方式来展露人性的感染力。



毕竟谁都有一个“给我一个支点，让我去撬动地球”的梦想，战斗让人热血沸腾，并肩作战又让人无所畏惧。









该剧的浪漫气息来自剧情，来自爱情，来自云雾缭绕的古意场景，更多还是借助了庄子的力量。



《扶摇》从名字上就寄托了对庄子浪漫世界的向往，庄子世界的汪洋恣意、想象纵横、一直追求的无待境界，与现在人追求的自由殊途同归。



扶摇和长孙无极的痞气和轻松后面都是藏着沧桑的，他们想要成为风流人物，都必须经过充满艰险的峥嵘岁月。









正如剧中的神功名叫“破九霄”，它是剑法，是真气，更是心魔；它是山川大地之法，更是天地洪荒之力；它能破除世间纵横，也能破除心间牵绊。



虽然显得中二稚嫩，但确实是中国文化的承接者一直在追求《庄子·逍遥游》中的境界：





“鹏之徙於南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”



“若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉？故曰：至人无己，神人无功，圣人无名。”





从预告片和徐佳莹演唱的主题曲《一爱难求》MV中能看到：男女主披头散发、声嘶力竭的场面，肃杀揪心，空寂大气，有一种“虽千万人吾往矣”的孤勇和悲壮。









扶摇黑化后狠绝的眼神、凌厉的身法和长孙无极的台词：



“倘若今日连我所爱的人都护不住，明日我又如何能护得住五洲！”



“一人阻挡，一人为敌。万人阻挡，万人为敌！”



“我一人可敌万人，你一人可敌我。”



“我为之付出牺牲的，竟然将我拒之门外，这世间的帐，到底是个什么道理？开门！”







扶摇在城外血流披面拼死鏖战，而城内的人却将她关在门外，身前是追兵，身后是坚硬紧闭的城门。









站在个人的角度，奴斗场的奴隶和姚城的百姓背叛伤害了她，而站在大义的角度，他们都是天下苍生的一部分，为了天下人之生，即使要一人之死，扶摇也不畏惧。这是扶摇的赤子之心，也是其身上蕴含的人性光辉。









【文/王毛毛】

