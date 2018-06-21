6月18日，正式更名、独立运营之后的乐创文娱董事长张昭，与任仲伦、于冬等，在第二届中国电影资本影响力榜上，共同荣获“中国电影领袖人物奖”。





19日，乐创文娱在上海举办以“照亮”为主题的文化品牌分享会, 张昭公布了《影》、《爵迹》、《刺局》、《狼图腾》、《神雕侠侣》、《笑傲江湖》等28大系列电影品牌。

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张昭





这些品牌分别来自文学、文旅、互联网视频、游戏、消费品等不同的领域，标志着乐创文娱在聚焦电影核心业务的同时，开启电影品牌化新征程。这种系列化、品牌化电影尝试，更关注当下语境，注重东方表达。





同时，乐创文娱与文学、文旅、互联网视频、游戏、消费品五大合作领域数十位伙伴分享了升级后的商业模式——“飞轮模式”。





该模式系基于电影系列化、品牌化核心优势，连接文学、文旅、互联网视频、游戏、消费品等产业，以期形成商业价值可循环、可持续、可放大的新模式。此外，分享会上还首次发布了乐创影业新司标。







28大系列电影品牌发布，开启电影品牌化新征程





本次分享会上，张昭宣布了28大电影系列品牌项目。他表示，即使在去年乐创文娱最艰难的时刻，公司仍聚焦在电影上。电影的文化价值之光“照亮”乐创文娱走出“至暗时刻”。未来，乐创文娱将以电影业务为基石，打造系列电影品牌。

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本次分享会发布的系列电影品牌如下（括号内为品牌创作者）：





即将上映电影系列品牌项目4个：《影》（张艺谋）、《爵迹》第二部（郭敬明）、《刺局》（李仁港）、《秦明·生死语者》（李海蜀、黄彦威）。



未来三年电影系列品牌项目12个：





经典·新生系列4个：核心注重中华文化价值的传承与传播，分别是《神雕侠侣》三部曲（徐克）、《东陵兽》系列（陈嘉上）、《驭蚕侠》系列（罗伯特·明可夫）、《狼图腾》系列动画电影（罗伯特·明可夫）



未来·奇想系列4个：注重人类欲望之花的东方价值观表达，分别是《未来未来》（郭敬明）、《兵器之王》系列（罗志良）、《星宠》系列（徐克）。



时代·画像系列4个：挖掘中国当下社会故事的人文价值，分别是《秦明·生死语者》系列（李海蜀、黄彦威）、《睡在我上铺的兄弟》系列（张琦）、《28岁未成年》系列（张末）、《那一场呼啸而过的青春》系列（韩天）。







从衍生到联营，“飞轮模式”辐射五大产业实现品牌价值





经过近十年互联网及文化产业高速发展，中国正在成为网络文学、文化旅游、互联网视频、网络游戏互联网视频及消费品新零售等领域的最大消费市场。另一方面，当前电影行业存在单片票房风险高，依赖导演、明星资源，收入模式单一等模式缺陷，导致持续经营能力无法判断，在资本市场遇冷。



如何解决传统电影行业不可持续增长的商业模式缺陷，成为了行业焦点。乐创文娱提出从传统娱乐品牌授权商的“单向品牌授权模式”转向“双向品牌联营模式”(电影方和联营方IP双向导入 双方联合投资电影 双方联营产品收入分成 联营品牌与其他联营领域同模式联营收入分成)，进行平台化升级。

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乐创文娱蝴蝶模式再升级





该模式系基于电影系列化、品牌化核心优势，连接文学、文旅、互联网视频、游戏、消费品等产业，通过不同产品服务于不同场景的用户，塑造品牌价值。以小循环带动大循环、大循环赋能小循环，不断强化IP品牌价值，形成商业价值可循环、可持续、可放大的新模式。



飞轮模式具有平台化特征，商业价值成长空间广阔。这一模式下，多端IP交叉连接，多向品牌相互赋能，多产品、多场景、多产业用户联营，IP数量、用户数量、多元收入规模化裂变。

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乐创文娱与IP生态大会合作，获得更多生活化IP





第一是影文联营，即加重出版文学与经典著作的电影品牌化，着眼于网络文学、经典文学、出版文学和上古神话的电影品牌化。





本次分享会上，乐创文娱高级副总裁黄紫燕与一壹集团董事长王一洋宣布共同研发华语文学力作，双方将推动《神雕侠侣》系列、《笑傲江湖》系列及《卫斯理传奇之卫斯理》系列实现电影品牌化。其中，《神雕侠侣》系列电影品牌文本作者将由徐克导演担任。

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乐创文娱发布《神雕侠侣》三部曲电影品牌







乐创文娱与中文在线宣布成立合资公司乐创在线，实现电影与网络文学、在线出版的联营。首批合作项目为《修罗武神》、《从龙记》、《斩龙》、《穿越者》、《太玄战纪》。



张昭宣布与知名文化学者、作家朱大可联合研发《华夏上古神系》系列电影品牌，关注上古神系的当下价值，实现上古神话的电影系列化。首批合作清单，将共同研发《夸父逐日》、《字造》、《少年饕餮》三个电影品牌。

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乐创文娱与朱大可工作室合作研发华夏上古神系文化IP





第二是影视联营。乐创文娱此前的项目涉及电影、剧集、综艺、短视频等全视频内容。以《刺局》为例，除了电影之外，同时还有超级网剧、品牌开放日直播、2000余小时短视频、刺客文化综艺等。





在这一模式下，品牌将注入视频行业，互联网视频将成为文化价值品牌增值的容器，架起消费品品牌和视频平台之间的桥梁。

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乐创在线影视联营首创IPGC和MIPN模式





乐创文娱的影视联营将形成IPGC模式和MIPN模式。





其中，IPGC模式是在IP品牌化过程中形成的品牌化剧集。首批10个重磅影视联营项目，包括已经与腾讯视频合作的《凡人修仙传》，以及《仙逆》、《茅山后裔》、《影》、《爵迹》等多个项目。





MIPN模式则是对当前短视频领域MCN模式的升级，将联合乐视视频及多个短视频平台，将各种电影品牌系列短视频（预告片、花絮、KOL视频）、衍生综艺（微综艺、选秀、真人秀等）、直播（开放日、发布会）以及纪录片、剧视频等经过精细化管理、运营，分发到不同的内容平台，围绕品牌构建短视频矩阵。

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乐创文娱携手融创，在华北遵化落地“一诺小镇”





第三，影旅联营。其模式的核心是重文化、轻资产，专注电影品牌文化价值的场景运营。





随着与融创体系的战略合作，乐创文娱与融创文旅成立合资公司乐创文景，业务进展迅猛。乐创文娱、乐创文景、融创华北已在河北遵化、大连甘井子落地项目。在河北遵化，“一诺小镇”项目已签约落地。





乐创文娱将联合导演陈嘉上创作系列动画电影品牌《东陵兽》，弘扬中华传统的信义文化，同时输出形成遵化影旅联营项目“一诺小镇”，并打造“东陵兽”体验园，开发实景娱乐项目等等。

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第四，影品联营。乐创文娱的电影品牌还将与消费品品牌实现跨领域联营、互相赋能。乐创文娱的电影发行地网将正式升级为城市品牌联营网络，实现电影与消费品双向打通，为用户提供更丰富的体验。





乐创文娱的品牌联营网络除了覆盖核心一二线城市外，还将下沉更多三四线城市，实现全国覆盖。这一模式有望推动乐创文娱持续获得消费品授权收入、销售流水分成，以及其它多元衍生收入。

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乐创文娱动漫板块成立，首期研发项目公布





此外，乐创文娱高级副总裁陈肃联合IP生态大会创办人方立军宣布，双方将实现品牌联营，还宣布成立动漫事业部，未来打造的首个家庭动画IP品牌为《狼图腾》（由动画电影《狮子王》导演罗伯特·明可夫执导），还分享了乐创文娱首批系列动画电影品牌，包括《童话侠》、《狼图腾》、《东陵兽》、《少年饕餮》、《字造》、《夸父逐日》。



从2011年乐视影业（前身）成立，到2018年更名“乐创文娱”，打造系列电影品牌，七年来，乐创文娱不断探索新的发展道路。而电影行业正需要新的发展模式，持续创造新的价值，迎接消费升级的品牌化新时代。“飞轮模式”进行平台化运营，是对商业价值可循环、可持续之路的一种积极尝试。





幸存者，不可贪图安逸；耕耘者，唯当躬身前行。





【文/洛神】

