不久前，引起广泛热议的《归去来》收官。在播出的24天里，该剧保持了21天的收视第一名，截止目前，网播量已达80多亿。而收官之后，剧中有关当代留学生对爱情、理想、信念的探讨，在网上一直余热未消。

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6月19日，中国电视艺术委员会举办了《归去来》专家研讨会，剧方代表和多位业内专家齐聚一堂，畅谈观剧体会，并围绕《归去来》的创作手法、价值引导和文化内涵等方面，进行剖析和解读。



《归去来》由刘江执导，高璇、任宝茹执笔，唐嫣、罗晋领衔主演。这部剧以留学生活为载体，既描述了新一代年轻人的成长，又对两代人价值观的碰撞和撕扯进行了观照，引发了年轻人对公平、正义的思考，以及价值体系的探讨。

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导演刘江坦言，“拍摄该剧，其实是有话要说的。这是一部有想法的戏，有表达的戏。”



中国传媒大学教授王伟国对《归去来》的整体质量给予了赞赏。他认为，该剧的审美化表达、动作性叙事、优美的纪实性长镜头、留白的审美处理、摄影灯光的运用、生活化的表演等，全方面展现了制作的精致所在。

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文艺评论家李准对此深表赞同。他着重讲到，本剧所聚焦的留学生群体是创作题材上的一种突破。他总结出这部剧的三点贡献：“首先，在创作达到了从语言走向历史，从形式走向内容的境界；第二，本片集中地通过两个富二代，一个官二代的经历和选择，带出了国家随着经济的发展，市场经济的副作用导致的权力的资本化和资本的权力化；第三，思想的深刻性。”

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作为一位在美国生活了20余年的学者，北京师范大学艺术与传媒学院教授肖永亮对“留学生”题材，格外有共鸣感与话语权。



他表示，自从看了这部剧，体会到了中国实力的强大与时代的变化，这是国家经济增长、实力增强的一个展示。剧中对留学生生活的生动描述，让他追忆起自己的留学生活。此外，此剧也不仅满足于留学，还涉及父辈的官商勾结和年轻人的道德信仰，有极强的现实性与共鸣感。

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《人民日报》文艺部副主任袁新文，则对该剧的创新表示了肯定。他认为，《归去来》在创作手法、艺术处理上，都打破了电视剧固有的套路。



文艺评论家仲呈祥也赞赏了这部剧的创新价值。称《归去来》反映的主题和抵达的精神高度，超越了留学生题材，触及了中国在现代化历史进程中，面临的严峻的反腐问题，并且看到了萧清和书澈这两个在以往同类型文艺作品中，没有出现过的人物形象，颂扬了“清心为治本，直道是身谋”的哲学思想，通过“曲”与“直”的两种生存哲学的思辨，颂扬了中华文明提倡的“直道”。

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整场研讨会中，众专家讨论热烈，对《归去来》的价值给予了肯定。





就如同北京大学艺术学院院长王一川所说，“总体来看，《归去来》以言情偶像剧和反腐剧相互交融的美学方式，披露出一群当代中国青年的精神困境，及其被拯救和自我拯救的艰辛路程，从而为他们重新净化自己的灵魂，发出富有力度的‘招魂’。基于这种判断，希望这部剧的出现，能够为当前中国电视剧创作风气的扭转，起到一种引领和标杆作用。”

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【文/小熊星】