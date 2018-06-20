6月19日，2018上海国际电影节电影市场系列活动之一——2018“大地电影之夜”年度酒会，在上海外滩玫瑰里举行。

从左至右：大地院线总经理方斌、大地发行常务副总经理余玉三、大地集团董事长刘荣、大地电影总经理张群、惊奇大地总经理施忠、VC电影总经理杨杨





大地电影此前在市场上一直颇为低调，而此次酒会现场，却聚集了几百位业界大佬、合作伙伴、金牌监制导演、新锐导演编剧等，大家齐聚一堂、交流互动，共享光影时刻，可见对大地电影的关注。

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大地速度

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投资制作大片、开发主控特色项目





近两年大地电影合作的众多项目中，既有大投资高规格的商业大片，也有较青春较实验的精品项目；既有携手老牌资深影人的深度合作，也有挖掘年轻潜力新人的创作项目。





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而未来大地电影主控的项目，如《风再起时》、《花椒之味》、《八个女人一台戏》、《镜像人•明日青春》、《再见，少年》等已初现轮廓，传递出大地电影对电影产业的深耕布局，以及坚持输出高品质内容的核心发展方向。





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大地集团董事长刘荣在现场致辞中表示，希望大地电影能够继续做好电影创作者服务平台、市场平台、支持平台，争取明年带来更多片单项目。





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大地合作

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融合两岸三地、推动中外合作

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大地电影一直有着与两岸三地、港台资深电影人良好合作的传统。近两年，大地电影更是深度连接两岸三地资深电影人，为华语电影创新发展、再创高峰提供合作平台。





此外，大地电影将更全方位多角度组合国际优质人才资源，加速电影出品的进程。

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大地品质

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诗意创作、匠人坚守





纵观以往，大地电影主控的项目都似乎有着浓重的大地标准——“注重情感”，“注重故事”，“注重内容”。





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大地电影总经理张群表示，希望通过合作资深专业影人，服务大家认真创作，从而打造电影精品，希望能够实现电影创作中的“大地风格”、“大地气派”和“大地品质”。





——大地电影部分片单项目——

1

《风再起时》：重塑华语教父史诗





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电影《风再起时》导演翁子光，携手梁朝伟、郭富城、杜鹃、谭耀文、周文健等主演，全新演绎香港教父一代传奇往事。





此前，翁子光因为《踏血寻梅》得到众多认可，在香港电影金像奖、台湾电影金马奖等多个电影节影展上，斩获了多达将近40项提名和奖项。这部影片不仅受到多个电影节的青睐，也获得了影迷的一致好评与追捧，导演翁子光更被誉为“香港影坛新希望”。





从目前《风再起时》已公布的台前幕后阵容来看，整个主创班底已在各个电影节影展斩获上百项的提名奖项，可谓颁奖典礼黄金阵容。





据了解，目前这部电影已经正式杀青，进入后期制作阶段，预计将于明年上映。

2

《阿修罗》：筑梦中国奇幻巨制





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电影《阿修罗》由在好莱坞打拼二十年的动作导演张鹏执导，吴磊、梁家辉、刘嘉玲等主演。





影片网罗了35个国家的200多位国际顶级电影工作者(包括多位参与过《速度与激情》《指环王》《权力的游戏》《疯狂麦克斯》等耳熟能详作品的主创人员及奥斯卡奖获得者)，以及1600位中国电影工作者参与电影制作。全片2400多个特效镜头，后期制作时间长达15个月。

目前，这部影片已正式定档7月13日。

3

《八个女人一台戏》：全新尝试女性群像







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《八个女人一台戏》以凝聚一代人情怀的“香港中环大会堂”为背景，力图勾勒出一幅娱乐圈女人间尔虞我诈、勾心斗角的图景，刻画成功女明星背后不为人知的内心隐秘。





电影故事的重心将不再是探讨男女关系，而是将戏剧冲突点落在女人们之间的勾心斗角。女性群像戏是关锦鹏对自我风格的一次全新突破，也是华语电影中少有的女性题材尝试。





目前，《八个女人一台戏》已顺利杀青，正在紧张的后期制作中。

4

《镜像人•明日青春》：打造未来青春蓝本







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这部影片由新锐导演张林子执导，李程彬、郭姝彤、颜卓灵、周游、刘雅瑟领衔主演，段博文友情出演，王柏杰、黄又南特别出演。





作为国内首部以未来年轻人为蓝本的影片，导演张林子力求将《镜像人·明日青春》打造成独树一帜的青春片类型。影片将视角对准未来世界中的年轻人，在面对挫折时，表现出的绝不服输、义无反顾的态度。





目前，该片已入选上海国际电影节亚洲新人奖和上海电影节传媒大奖两项大奖。

5

《再见，少年》：复刻千禧少年成长





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《再见，少年》由知名电影人焦雄屏监制，新锐导演殷若昕编剧并导演。影片内容将聚焦千禧年（2000年）的社会转变背景下，发生在南方小镇上的一段少年友谊。故事将展现面临各种社会巨变时，少男少女们在摸索和寻觅中成长的过程。





该项目虽还在前期筹备阶段，但电影剧本已获得专业电影人的认可。此前，这部影片晋级“FIRST青年电影展”年度入围电影计划12强，此次也入围了第21届上海电影节创投单元。

6

《大三儿》：填补记录电影空白







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这是由青年导演佟晟嘉执导的一部院线纪录片。该片讲述了普通人大三儿一直梦想着去一趟西藏，但却遭到周围人的劝阻，他克服身体和环境造成的困难，在两位朋友的陪伴下，完成了自己的西藏之旅的故事。





有业内人士认为,这部影片填补了纪录片的一项空白,那就是为某一类型的普普通通的小人物作传。该片将于2018年8月20日，在全国艺术电影放映联盟专线上映。





由国内知名青年设计师叶谦执导、大陆第一部完全用闽南语演绎的电影《番薯浇米》，在上一届上海国际电影节创投单元，受到各方好评的黑色犯罪喜剧项目《把爱烧成灰》等，也都各有特色。此外，大地电影还有大量正在开发或是制作阶段的电影项目。