6月19日，九锋影视（浙江海宁九锋影视文化有限公司）以“聚锋为芒，久立生长”为主题，在上海举办了“F”计划战略发布会。





此次发布会，不仅有任泉、张勇、李玥、胡海锋、余洪、宋华丽等公司主要成员参加，导演李路，主演秦俊杰、徐璐携《天衣无缝》众主创，以及影视业、出版业的另外一些专业人士也到场助阵。









虽然当天下午上海下起了雨，但却丝毫没有影响大家的热情，众多业内人士前来助阵。九锋影视在现场发布了《天衣无缝》的首支预告片，并且公布了“F”计划中的部分概念海报，在现场引起热议。





《天衣无缝》片花首发，用信仰做时代的底色





发布会现场，《天衣无缝》曝光了首支片花，让这部一直以来备受期待的谍战剧，露出了冰山一角。

《天衣无缝》片花

建议在Wi-Fi环境下观看！

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片花中，人物关系错综复杂，资历平（秦俊杰 饰）一手托两家，在两个家族之间进退维谷；贵婉（徐璐 饰）和方一凡（张芷溪 饰）舍小家为大家，巾帼不让须眉；资历群（陆毅 饰）和贵翼（胡海锋 饰）两人在亲情和信仰之间游走…





老、中、青三代演员同框飙戏，无论是硝烟弥漫的战场前线，还是彼此怀疑的“猎谍游戏”，无一不诠释着信仰是那个时代的底色，也令人对这部谍战大戏十分期待。









发布会现场，主演秦俊杰、徐璐、胡海锋等还玩起了“猎谍游戏”，在一阵阵笑声中，把发布会的气氛推向高潮。





现场还公布了数部作品的概念海报，包括电影《伪装者之人间蒸发》、《天衣无缝之单兵突围》，电视剧《大开眼界》、《解语猎人》等。





实力派演员联手实力团队，立志打造精品谍战剧





《天衣无缝》改编自《伪装者》的兄弟篇《贵婉日记》。原著小说中，有一句让人印象深刻的话，“人心可以等待，不能等的是时间”，透露出一股紧迫感。





作为一种强情节的类型剧，谍战剧一般节奏都比较快，同时用悬念去抓观众的心。









发布会开始前，我们对话了制片人李玥。她透露，“《天衣无缝》在整个故事的叙述上，做了特别大胆的调整”，全剧不是简单的平铺直叙，而是利用倒叙、插叙等手法，让整部电视剧的节奏张弛有度。





这样的变化，可能会激起观众反复观看的兴趣，因为每次观看，都有新的感觉和体验。





制片人李玥





错综复杂的剧情设置，让《天衣无缝》在悬疑烧脑层面，有了很大提升。这就是所谓的“伪装升级”，也体现了这部作品希望超越此前同系列作品的野心。





《天衣无缝》集结了《人民的名义》中的众多演员，包括胡静、吴刚、许亚军、冯雷、李建义等，都在剧中扮演重要角色。其中，陆毅和吴秀波是特邀出演。





剧中的资历群是一个复杂且精彩的角色，需要像陆毅这样经验丰富的演员来诠释。陆毅在和李路导演合作《人民的名义》的过程中，有着比较默契的配合，再加上被角色吸引，他接受邀请出演了《天衣无缝》。吴秀波决定参演这部剧，也同样是因为被剧本打动。这也充分说明，九锋影视在内容上下了大功夫。









关于主演人选的问题，制片人李玥表示，选秦俊杰和徐璐两位演员作为主演，是根据原著决定的，他们的气质与所要扮演的人物比较吻合。所以，经过深思熟虑，最终敲定了两人出演。





作为张勇谍战三部曲（此前两部为《一触即发》、《伪装者》）的收官之作，有珠玉在前，《天衣无缝》要想出彩，十分不容易。





近年来，随着观众审美水平的提升，对电视剧品质的要求也越来越严格。观众在成长，倘若创作者还停留在原地，很容易被甩在身后。





《天衣无缝》组建了一个强大的幕后主创团队：除了原著小说作者张勇担任编剧外，美术指导是参与过《琅琊榜》、《伪装者》、《北平无战事》、《战长沙》的邵昌勇；造型设计是参与过《汉武大帝》、《赢天下》、《武媚娘传奇》、《天下长安》的侯云怡；音乐总监是参与过《军师联盟》、《远大前程》、《平凡的世界》、《遇见王沥川》的胡小鸥。同时，由《人民的名义》导演李路执导，并担任艺术总监。





选择这样一个团队为《天衣无缝》保驾护航，也是九锋影视下决心做精品的体现。







品质好剧，源自九锋的坚持和宗旨





九锋影视是一家讲究情怀的公司，而家国情怀恰恰是作家张勇进行文学创作的动力源泉。作为九锋影视的文学总监，张勇在创作中始终坚持这样的观念。





她说：“从《一触即发》开始，‘家国’两个字就成了我创作的中心和主旨。写《伪装者》的时候，《天衣无缝》的故事已经有了萌芽，因此便决定打破成规，把‘传奇’作为这部作品的主旨，想通过以资历平、贵婉为代表的人物，来讴歌那个动荡年代里，从事地下工作的英雄们。”









《天衣无缝》的制作，契合了九锋影视专注打造精品剧的宗旨。在融入家国情怀的同时，九锋影视以专注的姿态投身于项目运作。





该剧拍摄期间，公司并没有启动其他的拍摄项目，搞“多点齐头并进”，而是充分调动资源，集中力量打磨《天衣无缝》。这些都源于公司对剧作品质的严格要求，也是深耕内容的一个实际体现。





九锋影视强调“引领价值观和弘扬国剧正能量”，而谍战剧这一类型剧，可以突出变幻时代下个人信仰的坚定，表达时代变化不能动摇个人信念的思想。









九锋影视围绕电影、电视剧、网络剧和艺人经纪等四大板块配置业务，以内容为核心，注重情怀，对全产业链进行延伸与开发。公司希望以一种专注的姿态深耕内容领域，发挥自身优势，从而带动整个产业链的发展。





伴随行业的发展，打造影视精品，注重情怀，创造经典成为一种潮流。九锋影视将在作品中引领正确价值观，弘扬国剧正能量，力争做有实质内容品质的真正IP，给观众奉献更多精品和诚意之作。







【文/赵春晖】