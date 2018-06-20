昨晚，2018年上海电影电视节互联网影视峰会盛典，在上海跨国采购会展中心举行。





近年来，伴随着互联网视频平台的高速发展，其自制的内容也从野蛮生长向精品化过渡，网络综艺、剧集、电影等多个领域涌现出爆款。视频平台自制的综艺、剧集、电影，在未来将占据更重要的位置，这已成为业界共识。

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互联网影视峰会以“让用户1/8的生活更美好”为主题，旨在表彰网络综艺、网络电影、网络剧行业的优秀主创团队和从业者，展示中国互联网影视行业的中坚力量，鼓励更多互联网影视行业工作者不忘初心，创作出更多优秀的影视作品。

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峰会根据观众关注度和专家推选两个维度，评选优秀网生作品，同时推介众多即将上线的作品。





网络综艺方面，年度精品综艺有《这，就是街舞》、《明日之子》、《吐槽大会》第二季、《明星大侦探》第三季、《热血街舞团》、《奇葩说》第四季、《爸爸去哪儿》第五季、《圆桌派》第三季、《机器人争霸》、《峰味》。年度突破主持人颁给了《吐槽大会》的张绍刚；年度创制团队颁给了《这，就是街舞》的制作方上海灿星文化。

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“通过独具创新的年轻文化视角，突破圈层的大众化表达，令《这就是街舞》成为了2018年以来最受关注的网络综艺节目之一”。这是给《这，就是街舞》的颁奖词。立足圈层，并打破圈层，日渐成为了网络综艺爆款的显著特征。







灿星文化副总裁、《这，就是街舞》总导演陆伟直言：“节目中四位队长的表现，堪称顶级真人秀演员的表现。”《这，就是街舞》的冠军韩宇透露，其成功的秘诀是“每天通宵排练，通宵录制，每天至少十二个小时，这样坚持了三个月左右”。







网络电影方面，年度精品网络电影有《灵魂摆渡·黄泉》《我是好人》《再见再见》《无罪之城》《哀乐女子天团》。年度新锐男女演员分别是主演《灵魂摆渡·黄泉》的于毅、何花。年度新锐编剧颁给了《灵魂摆渡·黄泉》的编剧小吉祥天。





年度新锐导演颁给了执导了《哀乐女子天团》的桑木天、刘博文。

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在网络剧集方面，年度精品网络剧授予《白夜追凶》，年度实力编剧颁给了《虎啸龙吟》的编剧常江，年度实力导演则是执导了《白夜追凶》的王伟，年度实力男演员颁给了在《白夜追凶》有出色表演的潘粤明，年度实力女演员颁给了《烈火如歌》的主演迪丽热巴。



潘粤明上台致辞，观众席掀起了小小的高潮。

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潘粤明分别以关宏峰和关宏宇的语气跟观众打招呼。当他以关宏宇活泼的口气说，“端午节快乐哈，想喝就喝点，别忘了看世界杯”时，观众们响起阵阵掌声，仿佛又看见了戏中的关宏宇。





迪丽热巴在获奖致辞中说：“观众给予了我很多的爱，让我感觉肩上的责任更重了，要用好的作品回报观众们，让观众的1/8的娱乐生活更美好。”

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颁奖之余，晚会还推介了即将上线的剧集《芸汐传》，主演张哲瀚透露，这部戏的亮点有“打戏精彩，感情戏甜宠”。新晋演艺圈夫妇付辛博、颖儿登台为《古剑奇谭2》推介，主演付辛博表示，“这是一部我拍过最长，最累的诚意之作”。





既是颁奖嘉宾，也是表演嘉宾的吴克群，演唱了代表作《为你写诗》，还放出了其导演电影处女作《为你写诗》的预告片，并直言“当导演是最累的工作，如果想得焦虑症，就去当导演吧”。

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网络节目冠名费和赞助费的屡创新高，以及各平台竞争加剧，让各家的自制节目投入更大的成本，网络综艺、剧集、电影的精品化是不可逆转的趋势。





此外，互联网平台的交互性，让其具备大数据研究用户需求的优势，因此可以实现节目的精准研发，及时调整节目方向和调性，让其更能贴近目标观众的需求。互联网影视的种种优势，让它在未来具有颠覆今天影视行业格局的可能性。





【文/阿志】

