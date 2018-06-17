随着白玉兰奖的揭晓，第24届上海电视节落下帷幕。从获奖名单来看，正剧在回潮，现实主义创作再次得到全行业的高度认同。经历过IP剧的狂飙猛进，电视剧行业再次回归到传统叙事，现实题材成为人们热议的话题。





本届电视节举办了多场聚焦现实主义创作的论坛和研讨会，行业代表纷纷献计献策。在“互联网时代下现实题材影视作品的创新与思考”研讨会上，编剧温豪杰谈到，现实主义的故事应该来源生活的真谛。“一个编剧永远写不过生活，写不过历史，是历史和生活给编剧一种指引。无论是创新还是思考，现实主义作品，我希望自己能表达真情实感。”





事实上，由温豪杰编剧，既志在做到有历史担当，又希望兼顾生活质感的现实主义史诗大剧《面向大海》，正冒着恶劣的梅雨天气，在广东紧张拍摄。





《面向大海》由孙洪涛、敦淇担任总制片人，余丁执导，温豪杰编剧，王雷、刘涛领衔主演，通过跨度四十年的情感为纽带，以创业为切入点，讲述了改革开放四十年过程中，中国人在精神文化和经济发展方面创造的奇迹。





总制片人敦淇





在接受影视独舌采访时，《面向大海》总制片人敦淇表达了对这部剧的定位和期许：“在众多庆祝改革开放40周年的献礼剧中，希望创作出一部具有标杆意义的作品。”







行业顶尖人才联手，共同谱写家国情怀







“一九七九年那是一个春天，有一位老人在中国的南海边画了一个圈，神话般地崛起座座城，奇迹般聚起座座金山……”从一座落后的小渔村，变成一个国际化大都市，作为改革开放的试点，深圳四十年来发生的翻天覆地的变化，无疑是整个国家改革发展的缩影。《面向大海》正是从一个家庭创业史入手，去反映深圳改革开放的城市发展史，进而折射整个国家在大时代的历史变迁。





《面向大海》入选了首批2018-2022国家广电总局百部重点剧目。作为一部庆祝改革开放40周年的献礼剧，《面向大海》具备先天的题材优势。在介绍这部剧时，敦淇动情地说道，“《面向大海》既是一篇命题作文，又是一份情怀。我是一个深圳人，在改革开放四十年这样的日子，我希望借这部剧表达对国家的情怀。”





《面向大海》这样的题材，对编剧的要求十分苛刻。敦淇表示，“写这样的题材需要大局观，真正能够通过人物折射改革开放40年的变化。以小见大是需要深厚编剧功力才能完成的任务。”





最终，在《平凡的世界》中重塑经典的温豪杰担当了编剧重任。两部剧写的都是平民史诗，通过小人物见大光辉，相信温豪杰对于《面向大海》的创作会游刃有余。









在具体类型元素上，《面向大海》又是一部讲述企业家创业的年代剧。而近几年同类型剧集中，最优秀的便是余丁执导的《鸡毛飞上天》。这次余丁能够再度执导题材相似的《面向大海》，一定不可能是自我重复，《面向大海》肯定在格局和情怀上打动了他。





该剧总制片人敦淇，也曾经制作过一系列家喻户晓的现实主义电视剧——《金婚》《幸福像花儿一样》《春草》，更有操盘《甄嬛传》《芈月传》等国民热剧的经验，“对我而言，只有题材不同，没有品质不同”。





作为一部主旋律作品，《面向大海》的主创班底可以说汇聚了全行业最顶尖的人才。







王雷、刘涛演绎40年沧桑，以小见大折射时代







作为一部有40年跨度、表现家国情怀的史诗剧，《面向大海》对演员驾驭角色的能力，无疑提出了很高要求。最终，剧中的男、女一号落在了王雷、刘涛身上。事实上，《面向大海》是二人继抗战剧《铁在烧》、反腐剧《拼图》之后的第三次合作。





“一种幸福叫做：我们不放过任何一场戏。默契、信任、成就，感谢导演，感谢最棒的演员。”根据刘涛微博的表达，可以看出这次在《面向大海》拍摄中，与王雷合作十分愉快。





这些年，王雷一直深耕现实主义电视剧，是公认的有情怀的演技派。他在《平凡的世界》《最后一张签证》《爱情的边疆》里，塑造的积极向上的正面形象感染了不少观众。





在上海电视节一场题为“现实题材电视剧的创作与创新”的论坛上，王雷作为演员代表发言：“现实主义的第一目的是打动观众”、“对演员来讲，塑造人物是最重要的”。









作为一名演员，刘涛端庄秀丽的荧屏形象深入人心，由其参演的《琅琊榜》《芈月传》《军师联盟》《欢乐颂》等剧接连不断地走红,不仅提升了她的国民认知度，更让观众见证了她精湛的演技。





敦淇透露，刘涛当年正是在广东拍摄《外来媳妇本地郎》正式进入演艺圈，她对广东怀有一份特殊的感情。“刘涛这几年出演都是商业类型剧，此次回归正剧，拍摄接地气的现实主义作品，有望引起观众共鸣。”









剧中，王雷饰演的魏东晓基建兵出身，参与了深圳特区最初的建设，此后辞职下海，利用自己的特长创办了一家通讯企业，历经无数艰辛，战胜无数国内外竞争者，最终成长为众人敬仰的企业家。





在之前发布的片花中，魏东晓作为深圳改革开放青年座谈会的代表发言，“我和我的基建部队战友，和全国来到深圳的开拓者一起，我们平地创造了一座城市，创业者创造了那个时代，那是中国的大时代。”





在《面向大海》曝光的首款概念海报上，没有任何人物角色，整体以灰蓝色的大海为基调，左侧是剧名，右侧是倾斜90度的深圳城市轮廓。再仔细看，所谓城市轮廓其实是一张人脸侧影，呼应了“面向大海”的意象，简洁有力，意蕴深远。









敦淇解释了剧名的含义，“‘面向大海’这四个字对人来说是胸怀，对国家来说是气度。就像片花中展示的一样，40年前，他们在海的对岸看着我们，40年后的今天，我们提出‘一带一路’，我们穿越大海和这个世界接轨，让世界看到中国的变化。”







细节入手有血有肉，志在做一部真正意义上的标杆剧







由于现实题材作品贴近现实，每个人都有话语权，服装、道具、场景一个都不能马虎，一定要在细节上下大功夫。之前拍《金婚》，由于是编年体，一年拍一集，整个时空和服化道比较好作区分，但是《面向大海》40年的跨越却不是如此。敦淇介绍，整部戏是以深圳城市变化来做戏剧勾连，服化道跟着大的历史事件来走。

“剧本中很明确提到了几个节点、深圳建城、蛇口开放、上海宾馆、97回归、08奥运......我们通过市政府联系了深圳电视台，他们给了我们很多过去各个年代的视频资料来参考。比如1980年代初，深圳和广州是中国时尚的前沿，喇叭裤、蛤蟆镜、录音机、流行歌曲，时代标语‘时间就是金钱，效率就是生命’。”





为了在场景上真实还原年代气息，剧组选择实地取景拍摄。然而，深圳目前几乎全都是高楼大厦，完全没有1970、80年代的痕迹，最后发现佛山、惠州等地还有一些老楼、礼堂、政府大院。剧组通过实景改造尽可能还原当年生活的质感，这也导致拍摄时转场次数比较多。





此外，剧中还有很多大场面的戏，比如开篇的大逃港、工程兵进城、工程兵的采石场、基建兵转业、万人马拉松……加上广东的酷暑和台风天气，都给拍摄增加了很多困难。“我们都有个共同心愿，就是要做一部标杆剧，大家都很能吃苦”，敦淇表示。





谈到正剧和收视的问题，敦淇认为二者不能割裂。“首先正剧一定是价值导向正确，但不是说观众一看是主旋律题材、正剧就弃剧。好的正剧一定要有市场化的概念，要接地气、有血有肉，故事精彩好看，有正向价值观。”





敦淇认为现实主义作品其实也划分层次，这其中存在一个递进关系。首先应该扎根人民群众日常生活当中，从群众中来挖掘素材；其次，关注社会热点，切入时代痛点，把个人命运跟时代、国家发展融为一体；再次，作品一定要有一个积极的价值导向；最后，如果要达到一定思想厚度，还得做到有人文关怀。





“真实、接地气、细节取胜，无论是服化道的细节，还是剧情、细节，包括主要演员、特约演员和群演的表演细节，这些因素决定了是一部普通剧还是品质剧。”在敦淇看来，创作一定要放空过往，用平常心下苦功夫打磨，他希望《面向大海》能够成为庆祝改革开放40周年真正意义上的标杆剧。





【文/杨文山】

