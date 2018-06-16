在昨晚刚落幕的第24届上海电视节白玉兰奖颁奖晚会上，以18项提名入围领跑的新丽电视，最终赢得最佳中国电视剧（《白鹿原》）、最佳编剧（秦雯《我的前半生》）、最佳导演(刘进《白鹿原》)、最佳女主角（马伊琍《我的前半生》）、最佳女配角（许娣《我的前半生》）、最佳摄影(黄伟《白鹿原》)、国际传播奖（《父母爱情》）七项大奖，成为当晚最大赢家。

​

​

作为一家成立十余载的影视公司，相比于公司品牌的低调，新丽电视的作品成绩单可谓相当亮眼。





《北京爱情故事》、《辣妈正传》、《大丈夫》、《虎妈猫爸》这些聚焦社会热点的热播话题剧皆是“新丽制造”；《你是我兄弟》、《相爱十年》、《父母爱情》、《假如生活欺骗你》这些书写年代变迁下，人性剖析、人情冷暖的优质伦理剧皆是“新丽制造”；在经典谍战剧中占有一席之地的《悬崖》《风筝》是“新丽制造”；2017上半年豆瓣评分最高国产剧《白鹿原》是“新丽制造”；2017年暑期档首部爆款剧《我的前半生》是“新丽制造“；备受期待的精品大剧《如懿传》等也是“新丽制造”……







立足内容：狠抓剧本的撬动效应，新时代机遇下的多元创作







新丽电视成立于2007年，从十余年的发展历程不难看出，经过最初的摸索，它逐渐找到了清晰的立身之本——“内容为王”。





其秉持的“剧作高水准、表演高水准、制作高水准”三高作品生产法则，应对着多屏时代、观众层快速迭代等新机遇，像《我的前半生》深度切入当下都市生活和职场，以富有烟火气的角度，塑造了一系列鲜活的人物和令人感同身受的故事，不特意迎合网络潮流审美，坚持在现实主义创作上深耕，让作品高密度地引发了观众的深思和讨论。

​

​

像《白鹿原》这样的“慢作品”，以不同于当下网生IP类故事的经典小说为文本，不惜花费多年做前期筹备，组织演员深入陕西白鹿原村体验生活，处处透露着主创们打造精品的赤子之心。

​

​

而白玉兰奖作为业内重要的专业奖项，向来以艺术审美上的坚持和探索为主要评奖标准。它给《我的前半生》和《白鹿原》颁下大奖，正是对作品、对新丽电视品牌的肯定和赞许。





新丽电视在创作上的“内容为王”，向来是落到实处的，从项目开发到编剧约稿到创作执行，新丽传媒为合作编剧配备了专业的剧本策划和编辑团队，以集团的方式作战。





正如新丽传媒董事长曹华益反复强调的：“专注剧本看似笨功夫，但却能带来显著的撬动效应。新丽将剧本作为制作的第一道保障和吸引明星加盟的筹码。”

​

​

在这种严格而专业的生产模式下，从原创开发到改编经典，新丽推出了一系列诸如《悬崖》、《大丈夫》、《虎妈猫爸》、《辣妈正传》、《我的前半生》、《白鹿原》等好作品，赢得了业内好评和观众喜爱。

​

​

所以，新丽的作品中一直不乏好编剧和名导戏骨，往往一部剧能聚集为数众多既有实力又有市场吸引力的演员，像陈道明、张嘉译、王志文、周迅、赵薇、孙俪、邓超、霍建华、靳东、马伊琍、雷佳音、李小冉、袁泉、陈思成、佟大为、张译等都是新丽作品中的熟面孔，也都奉献了不俗的演技。







布局未来：感恩成绩继往开来 深耕内容打造精品矩阵







新丽电视已不是第一次在白玉兰奖上大放异彩：





比如刘进导演，张嘉译、小宋佳主演的《悬崖》，一举夺得了第18届白玉兰奖的最佳电视剧金奖、最佳女演员奖、最佳编剧奖三大重量级奖项；





比如姚晓峰导演，陆毅、秦海璐主演的《假如生活欺骗了你》，荣获第20届上海电视节白玉兰金奖；





比如李潇、于淼凭借《大丈夫》获得了第20届白玉兰奖最佳编剧；





比如王志文、孙俪分别凭借《大丈夫》、《辣妈正传》获得了第20届白玉兰奖最佳男演员奖和最佳女演员奖等。





而昨夜，新丽电视更是赢得电视剧类12项大奖的七座奖杯，荣耀之至。

​

​

面向未来，新丽电视将以十年发展积累的“大储备”，在核心内容的创作生产上，一方面与陈彤、李潇、于淼、申捷、秦雯、刘进、沈严等知名导演、编剧保持长期而深厚的合作关系，为作品保驾护航；另一方面，其独有的剧本项目开发模式、专业的影视营销经验等，也为作品的面世锦上添花。

​

​

在不断取得好成绩的基础上，新丽电视致力于持续打造精品矩阵，备受期待的《如懿传》、《斗破苍穹》等即将开播；导演刘进和老搭档编剧陈彤合作的《欲望之城》，正在紧张的后期制作中；改编自网络文学神殿级作品的《庆余年》、入围了“2018-2022年百部重点电视剧”的《芝麻胡同》等正在拍摄中。未来，新丽电视将继续在“内容为王”的路上继往开来，为观众推出值得一看再看的精品电视剧。