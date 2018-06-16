6月15日，由上海新文化影业有限公司和上海沪剧院联合投资制作，协仲秋影业宣传发行的沪剧电影《雷雨》开机。将经典名作以传统戏曲的方式演绎，并拍摄成电影，这种新颖的形式，在本届上海国际电影电视节期间甫一亮相，就引发了不少关注。





沪剧电影《雷雨》开机





日前，我们对话了沪剧电影《雷雨》投资制作方上海新文化传媒集团股份有限公司董秘许彬，上海新文化影业有限公司总经理杨璐。他们从这部电影谈起，一路延伸到集团的发展战略及内容布局。





沪剧电影《雷雨》：致力于传统文化的年轻化发展







《雷雨》作为曹禺先生的经典剧目，是中国现代话剧成熟的里程碑。《雷雨》发表仅4年，就被沪剧前辈以幕表形式进行了改编，开创了戏曲改编曹禺话剧的先河。





时隔多年，以新的形式演绎这部经典作品，杨璐表示，这是秉承了集团传承传统文化的宗旨。





戏曲虽然和电影、电视剧等艺术形式一样，都在用不同的方式去反映客观世界。但随着现代化进程的加快和人们娱乐方式的丰富，这种传统的艺术形式已日渐式微。经典作品与戏曲的结合，自然能为保留珍贵文化做出贡献，但地域特色如此鲜明的文化，以电影这种大众化的形式运作，面对更广泛的受众群体，市场前景不免令人担忧。





新文化影业在项目筹备之初自然也考虑到了这些因素，并就此作出了相应的策略：故事核心保持不变，表现形式进行创新。力求接轨更年轻、更广泛的市场。





杨璐表示，《雷雨》虽然创作于解放前，但传播度很广，在我国，许多地区的教材中都收录了这部作品中的篇章，很多中国人都对这部作品很熟悉，喜欢的人也不少。





由沪剧表演艺术家茅善玉领衔主演的沪剧《雷雨》，至今演出已过百场，爆满的观众和急速售罄的门票，都显示着这部经典剧目的魅力以及市场对于它的认可。









所以，在制作过程中，沪剧电影《雷雨》的故事核心会保持不变，只是用电影拍摄的新方式将其重新激活。





近年来，随着沪剧《邓世昌》、《敦煌女儿》等剧在原有沪剧表现形式上的不断创新，不断深入校园、走进青年，沪剧的形态越来越符合当下年轻人的口味，让沪剧市场呈现逐步年轻化态势。





新版沪剧电影《雷雨》更是经过几代沪剧艺术家精益求精不断打磨，整体艺术表现成熟完善，其主演茅善玉、陈瑜、 王明达等演员，在唱腔和年龄扮相上均处在最佳时期。





沪剧电影《雷雨》开机





因此，将沪剧《雷雨》拍摄成戏曲电影，不仅有利于经典剧目的保留传承，普及戏曲文化，同时还能够扩大上海本土地方戏的影响力。





杨璐表示，在上海国际电影节期间，沪剧电影《雷雨》将参与电影节的新闻发布和开幕红毯等活动。未来在发行阶段，剧组将以路演的方式，深入江浙地区重要城市以及部分乡镇，逐步蔓延到全国乃至海外。在海外宣传方面，新加波、马来西亚、泰国、越南等“一带一路”沿线国家，都将是这部电影重点的走访对象，希望让沪剧真正“走出去”。







剧集业务：坚持内容为王，注重优质IP的储备及研发





传承传统文化只是新文化集团总体布局中的一朵浪花，对于集团未来的内容战略部署，许彬也给予了集中介绍。





作为第一家上海本地上市影视文化企业，新文化一直致力于优质内容的开发，多年来参与出品、制作过多部用心的作品，如《少林问道》《潜伏在黎明之前》《徽娘宛心》《一代枭雄》等。他们始终坚信，在产业快速变迁中，唯一不变的是内容。





所以在接下来的战略部署中，许彬表示，“集团由以往的电视剧主导，转向电视剧、网剧、电影多元化发展。”





在电视剧、网剧内容的排兵布阵上，新文化将分两步走：一方面依托优质IP资源，加强对IP的多维度开发，并以此带动衍生授权业务；另一方面，也会开发制作一些具有市场前景的特色项目。









在优质IP的开发方面，重点项目包括《美人鱼》《西游降魔篇》等。





2017年1月，新文化传媒投资了PDAL，持股比例达到40%。PDAL及其子公司主要从事电影和影视娱乐内容投资、开发、制作等业务。通过控股PDAL公司，新文化也享有对周星驰系列电影IP的开发权。





在经典电影IP的影视化开发上，新文化致力于同一IP在不同影视内容形态下的多维度开发，即除了电视剧、电影外，这些IP也会以综艺、游戏或其他方式进行转化。





许彬认为多维度开发优质IP，有利于放大其IP价值、增强变现能力，进一步增强公司内容产品的储备和产出。









目前，新文化把两部周星驰影视改编作品《美人鱼》《西游降魔篇》，分别以4.2亿元和2.88亿元的价格预售给爱奇艺。其中，《西游降魔篇》作为爱奇艺平台定制剧进行开发，《美人鱼》则只对爱奇艺售卖了播放权。两部剧在精神气质上将与原作一脉相承，同时架构出全新的故事和世界观。





许彬表示，在具体创作中，主创团队也将参考平台用户的喜好，力求更贴近网生代的口味。





除此之外，新文化也与PDAL及白一骢创办的灵河文化签订了《合作意向协议》，三方共同开发以电影IP及原创剧本为主的互联网视频网站内容，其中包括由PDAL授权的《食神》、《喜剧之王》在内的十套季度网剧。授权金额预计总计1.68亿。新文化负责所有网剧的立项、制作、网络平台联合发行，以及电视平台及海外市场的发行。









同时，新文化还针对互联网用户，布局了多款游戏IP。在去年《轩辕剑之汉之云》形成一定市场热度后，《仙剑奇侠传四》、《大富翁》等游戏IP的网剧开发也逐步展开筹备。





市场竞争日趋激烈，优质内容成为平台方争夺的核心资源。手握系列经典IP的新文化，不仅在优质IP的储备及研发上拥有竞争力，而且还要通过对这些IP的多维度开发，做成一门不错的生意。









除优质IP的多维开发，新文化在今年也推出了一系列有特色的剧集，如青春神话剧《天乩之白蛇传说》，青春偶像剧 《亲爱的设计师》、《爱你不是三两天》，战争剧《亮剑之雷霆战将》等，题材丰富，亮点颇多。









电影业务：参投、主控打配合



电视剧、网剧业务之外，新文化集团的电影业务也会同步发力，坚持精品内容的同时，寻求突破。





新文化传媒集团股份有限公司的电影业务，由其全资子公司上海新文化影业有限公司负责，业务范围涵盖电影的投资、制作以及发行。公司成立至今，参投过多部具有良好口碑和市场影响力的电影，如《解救吾先生》、《绝地逃亡》、《美人鱼》、《西游伏妖篇》等。





作为新文化影业的掌舵人，杨璐也介绍了今年新文化影业的战略：采取参投和主控配合的方式。





上文中提到，新文化集团与PDAL已形成亲密合作，因此，《美人鱼2》的电影项目也必然少不了新文化影业的参与。杨璐介绍，新文化影业将以自有资金不低于5000万元且不超过1亿元，参与投资电影《美人鱼2》。





除此之外，新文化集团还将挑选一些比较成熟的电影项目参与投资。比如由甄子丹自导自演的动作喜剧《肥龙过江》，和王晶执导的电影《贼王》。其中，《贼王》集结了古天乐、梁家辉、任达华、林家栋四位影帝，故事以香港大盗张子强为原型。





而由新文化影业主控的电影项目主要包括：由江志强监制的《轩辕剑》和游戏IP改编的《大富翁》等。据杨璐透露，《轩辕剑》总投资额高达5亿，属于新文化影业的大制作，重磅的投入，力求在制作水准上有所突破，给观众耳目一新之感。









开篇中提及的沪剧电影《雷雨》，则是新文化影业在传统文化方面的创新。





从以传统电视剧为主导，转向围绕IP进行影视剧多种内容开发，新文化集团凭借一次次的战略升级，以内容为本源，布局多元渠道，在多变的影视市场，走出一条属于自己的发展道路。







【文/小熊星】