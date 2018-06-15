

“李保国同志35年如一日，坚持全心全意为人民服务的宗旨，长期奋战在扶贫攻坚和科技创新第一线，把毕生精力投入到山区生态建设和科技富民事业之中，用自己的模范行动彰显了共产党员的优秀品格，事迹感人至深。”





这是习近平总书记对李保国教授的先进事迹，做出的重要批示。









以河北农业大学教授李保国感人故事为素材打造的电视剧《太行赤子》，于6月13日晚在中央电视台一套黄金档播出。







为了更多地了解这部剧，我们连线了冉冉昇起影业有限公司总经理刘小冉，听她讲述背后的故事。





刘小冉





把感动呈现给观众是一种义务





《太行赤子》从2016年4月10日，李保国教授去世的1个月后就开始筹备，2017年8月开始拍摄，历时3个月。



“李保国教授是第一位习近平总书记批示的英模人物，我们都非常重视，为了这部剧就把其他的项目推迟了。”



刘小冉考察了李保国教授生活过的地方，在跟李保国妻子郭素萍老师慢慢接触的过程中，深深被李保国大公无私的精神感动了。其实，选择这部剧有刘小冉自己的情怀。作为电视人，她认为自己有义务让广大观众了解李保国的事迹和精神，尤其是希望现在的年轻人，去学习、去传承这种精神。









《太行赤子》的时间跨度从1980年代至今，这在年代质感上有较高的要求，而且农村题材不像都市题材那样，年代感可以依靠流行歌曲、流行明星等年代符号拼贴进叙事中。为了更真实地贴合当年的场景，《太行赤子》请来了制作经验丰富的美术指导雒海良把关，和剧组一起选景，走访当地村民家庭。这也是个不小的工程。









剧中年代感的呈现，贯穿整个改革开放农村的发展历程，农村的土地、水泥地、砖瓦房、房屋外墙的质感、里面的陈设、院子的大门，这些都会随着剧情的发展慢慢变得不一样。这部剧争取做到符合真实历史的每一个分割点，非常细腻。









李保国与妻子郭素萍之间的爱情，是这个感人故事浓墨重彩的一笔亮色。他们有着共同的目标，一起吃苦，没有任何磕磕绊绊。《太行赤子》的片尾曲《牵手》就是根据郭素萍发的一条纪念李保国的朋友圈而创作的。



“有一天晚上，凌晨两三点了，我看到郭老师发了一个朋友圈，朋友圈配图是几张收获的照片，文字是‘你快看，这些果实是我们当年一起种过的，这些地是我们当年一起走过的。今天都已经丰收了，你一定在那边安心。’我当时就哭了，我当时马上给我们的作曲打电话，然后我们原创了一首歌叫《牵手》”，刘小冉分享道。









真正“匠人精神”就该这样







《太行赤子》中饰演李保国的男主角找了很多人，最后敲定了张国强。



“张国强当时本来是计划陪家人出国的，因为好久没有休息了。接到这个项目的时候，他被李保国教授的事迹给打动了，他也感叹怎么会有这么耿直又崇高的人。然后他决定牺牲自己的时间，毫不犹豫进组。”









有一个小细节，让刘小冉更加坚定了用张国强来饰演李保国的想法。



李保国教授的额头比较宽，发际线靠后。而张国强的头发浓密，发际线很低。“第一次张国强老师到剧组定妆的时候，他就让化妆师，把他额头前面，发际线低的这些头发用眉夹一点一点拔掉。这让我深深感觉到，一个职业演员的敬业”，刘小冉说。





《太行赤子》剧组中的人，无论是导演、演员，还是其他工种，都非常刻苦。演员们为了离拍摄地近些，方便对戏，拒绝去80公里以外的酒店，而是住在当地的宾馆里。刘小冉表示，因为取景地要找当地保留了古建筑的农村，那里的厕所是非常“原生态”，一般的女孩子很难接受，但女主角徐百卉从来没有向剧组提出任何要求。









冉冉昇起只争朝夕，不忘初心继续发力





冉冉昇起影业是厦门广电集团控股的子公司，于2017年在北京成立。公司既是甲方又是乙方，在兼顾甲、乙方双重身份下，对做剧的要求是“稳”“准”“精”。公司正在电影领域、影视基地、影视培训等多方面发力，这也是其未来五年的发展规划。



2017年5月成立，同年8月份第一部剧《太行赤子》开机，2018年6月即在央一黄金档播出，总制片人刘小冉感恩所有帮助冉冉昇起影业快速成长的人。









“我们公司员工都是年轻人，基本都是90后，作为一个80后，我在公司里算是最老的。对于公司未来的发展，我总是那句话，不断提高、不断完善，但最重要的，还是将当下的事情扎扎实实地做好。”



刘小冉认为，公司未来更考虑多元化的发展，因为市场发展变化太快，公司要与市场相结合，随时总结经验，“品质是第一位的，再好的演员也只是锦上添花。无论什么题材，剧本是定性的东西，如果没有一个好剧本，其它的都很难。”



“都说不忘初心，但这个‘不忘初心’真的需要每一个电视人拿出一个实在的东西出来。可能对于我们来说，还是想先做点力所能及、我们应该做的事情。”冉冉昇起努力走好每一步，不因困难而退缩，不因畏惧而放弃，正朝着目标继续发力。







【文/洛神】