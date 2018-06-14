6月13日，派乐传媒在上海电视节期间如期举办第四届派乐盟论坛。与众不同的是，派乐论坛一直保有国际化的视野与开拓性的话题。



这次论坛中发布的“Ｘ悬疑联盟”战略上，派乐传媒不但将“泛悬疑”、“双向孵化”等概念具体化，还繁征博引全球范围内的优秀剧集，将一条看似模糊的国际化路线逐渐清晰化，不断拓展国剧如何实现“走出去”的多维思路。







派乐传媒董事长、总编剧张永琛，美国著名编剧制片人、第24届白玉兰奖评委Steven Mitchell，中影股份总经理、国家一级导演江平，咪咕数媒总经理、中国音像与数字出版协会副理事长张燕鹏，华特迪士尼（中国）副总裁、媒体及原创内容总经理戴骅，幻想工场创始人、董事长刘军民，派乐传媒总编剧陈文贵，派乐传媒总编剧潘朴，悬疑作家蔡骏，青年编剧、制片人黄海，阅文集团版权开发总经理王芸等人参与了此次论坛。

众业内大咖围绕《七日生》的全新创作模式、平台合作与IP孵化、悬疑剧的多种打开方式等话题，献上了一次精彩纷呈、满怀激情的行业观点交锋。



论坛由谙熟中英双语的影评人周黎明主持。



派乐探索全新创作模式，《七日生》美国聚焦华人热点





恰逢中国电视剧60周年诞辰，在回顾繁荣的同时，也少不了展望未来。国剧的创作之路走到今天，下一步要在哪方面实现突破，才能做到真正激发并引领未来电视剧的创作，派乐传媒一直都在思考。



在“《七日生》对话《24小时》”论坛上，派乐传媒董事长张永琛与美剧《24小时》编剧、制作人Steven Mitchell进行了首场关于编剧理念和创作模式的对话。











张永琛首先介绍了自己选择操作《七日生》这个项目的原因以及难点。他表示，“《七日生》中关于华人留学生的遇险逃生，牵动着全球华人的心，当时引起了我的关注。这个选题，对我们来讲是有难度的，回想国内电视剧的创作历程，对生活的开掘有，对生活的表达弱，在《七日生》中，我和我的编剧团队，在这方面进行了艰难地探索，整整花了两年。”





张永琛





在此次派乐的创作中，无论是时间概念、故事结构，还是整体架构，都跟之前传统的电视剧创作模式有所区别。《七日生》不光在创作模式上进行颠覆，还要在价值观方面做引领，希望不光是中国观众能够接受，国际观众也能接受。



张永琛对《七日生》赋予的小目标是走出国门，追求国际化的影视表达。







同时，正在努力争取该剧美国发行权的美国制作方代表Steven Mitchell在论坛中表示，他对于中国电视剧能在美国拍摄感到非常震惊，因为到目前为止他们也没有拍摄过同类型的题材，而他相信，这个题材不仅会得到中美两国观众的喜欢，其剧情所具有的普世性，也能够克服文化障碍，被更多国家的观众所接受。





Steven Mitchell





Steven Mitchell不仅有制片人的身份，作为美剧《24小时》《闪电侠》的编剧，他也从剧作的角度分析了《七日生》的剧情特点。





他表示，“《七日生》每分钟的情节都非常重要，它的人物个性鲜明立体，故事背景就在美国，也是美国人所关心的角度。我相信配音版本也不会突兀，美国观众甚至会在一开始就接受，并认为这就是自己身边人的故事。”



张永琛认为，表达方式是目前国内编剧界，尤其是有追求的编剧，共同探索的目标。自派乐传媒创立以来，张永琛始终努力将其打造成为中国第一编剧平台，这就激发了派乐团队不断从美国的管理模式，创作技巧以及播出方式等方面进行学习与探索，不断吸收国外优秀案例的精华之处，再结合中国文化的优势，去实现更好的表达。











其中，张永琛提到了影视、文本双向孵化的形式，也就是从小说衍生为电视剧，与电视剧播出成功之后再孵化小说，两种模式的共同进行。这种模式在美国已经很成熟，比如迪士尼的电影，经常在大获成功后发行书籍。



未来，派乐联盟将与咪咕平台合作，将这种孵化方式在中国做出全面的实践与推广。咪咕集中了很多有才气的作家，派乐希望他们参与到影视剧的开发，以一种更灵活的方式，打通文学和影视的连接通道，而派乐联盟自己的好的小说或者创意，也会在咪咕平台上发布。







时代更迭＋信息爆发＋悬疑世界＝探索未知领域





在第二场“X悬疑联盟”论坛中，张永琛、江平、刘军民、蔡骏围绕“悬疑”话题畅所欲言，各抒已见。











张永琛宣布“X悬疑联盟”的全新合作理念与LOGO，在手枪、烟斗、匕首、拂尘所组成的Ｘ形状LOGO中，既包含了“悬疑”“未知”的意思，同时也把中西方对于“悬疑”的不同表现形式，展现得一目了然。



张永琛解释LOGO背后的丰富含义，“烟斗是受到了最传统的福尔摩斯的影响，也代表着传统文化上的悬疑；手枪是代表着硬悬疑，也可以说是社会悬疑；匕首代表的是二次元的悬疑；拂尘代表的，则是更有中国传统文化色彩的悬疑——古装悬疑。我们在悬疑之下，能够开发出更多的悬疑品种，像玄幻、奇幻、生活、都市言情悬疑。总之是无悬疑不成剧。”











悬疑作家蔡骏对悬疑类型做出了概念延展，他认为“悬疑”可以非常宽泛，加上创作方面的跨界，既可以衍生出历史相关的知识型悬疑，也可以生发出具有梦想色彩的冒险类悬疑，而作为创作者，也是用这样的方式在不断地突破自我。



蔡骏还提出，我们生活在一个如此剧烈变幻的大时代，通过悬疑类型表达的可以是中国当下社会中极其丰富的东西。“在当下的中国，有非常多的故事在时时刻刻发生，故事的素材只会越来越广。我认为悬疑就是未知。包括人工智能，《卡夫卡》中所说的人在现代社会中的异化，这些在当下中国都有很多，有意思的故事一直就在我们身边。我认为悬疑同纯文学、文艺电影等所追求的都是殊途同归。”









在论坛三“悬疑的力量 未来的畅想”中，张燕鹏、戴骅、陈文贵、潘朴、黄海、王芸纷纷表示在未知的领域，如今信息的大爆发之下，人们需要去探究真相，而“悬疑”正超越了我们过去已知的真相。



派乐传媒总编剧陈文贵提出一个新名词叫泛悬疑。他表示，“许多人认为悬疑就是涉案和追凶，实际上我们希望悬疑不是一种类型，更像一种元素，这样的悬疑更具观赏性，国内网剧市场持续升温，我们有独特的文化符号和沸腾的温度传递到国际市场。谍战剧、武侠剧、涉案剧都具有悬疑成份，而科幻悬疑剧在目前市场上是空白，编剧们大有可为。”

陈文贵



华特迪士尼（中国）副总裁戴骅举美剧的例子，说明悬疑的多种人物呈现方式，“这两年美剧当中所谓的正面人物，多是非常传统意义上的正面英雄，而那些游走于灰色地带的，有些亦正亦邪的人物，比如《爱打抱不平的律师》《救死扶伤的医生》《19号消防局》。这源于社会矛盾凸显的时候，人们出现的一种心理撕裂感，这时候，大众或者受众是最需要心灵抚慰，他们希望看到这样的角色，这样的人物能在剧中替他们实现期待。”



派乐传媒总编剧潘朴认为，任何类型都需要加入悬疑桥段和成分，而制造悬念是一种套路，“现在对套路很反感，劣质作品中的不是套路是陈词滥调，故事干巴巴的没人喜欢，恰恰是因为创作者们没学好套路。套路启示是有经典性和实效性的，是值得学习和研究的，只不过，有一些套路要注重与时俱进。编剧当然不能只能追求套路，过了这个阶段，自然而然要追求的是创新和反套路。”





潘朴







在论坛“版权的力量——大项目发布”环节中，派乐传媒推出2018全新片单，集结《叫姐姐》《天人统一》、《公主出没，驸马小心》、《请指教，我的汪先生！》、《班车司机》等“二次元悬疑”项目；《警花冲冲冲》、《火星小娇妻》、《丢失耳朵的少女》、《格斗少女》、《齐天大圣》、《我与NPC的恋爱日常》等“青春热血悬疑”项目；《七日生》《七日杀》《七日爱》“七日”系列、《卅街档案馆之有诡》、《征服洁癖大人》、《被拐十九年》等“探险解密悬疑”项目，并由派乐制片团队朱桐、马珊、卢斌、王小花、谢一冰等85后、90后制片人联手编剧共同创作开发。









转眼间，派乐盟论坛已经举办到了第四届。这一路走来，派乐盟论坛始终在传递新思想，研析新理念的路途中前行。这是一场业内同行围绕“悬疑剧”的头脑风暴，更是一场圈内大咖对行业新秀的定期养分输送。



在未来，派乐传媒的“泛悬疑”将会形成怎样一股力量，结出什么果实，我们拭目以待。而他们勇于做国剧的国际化道路上的先行者，这点值得赞赏，可堪期待。







【文/欣然】