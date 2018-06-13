高考结束后，暑假越来越近。对于影视剧市场来说，一年内最重要的暑期档，也即将拉开序幕。这其中，将于6月18日播出的《为了你我愿意热爱整个世界》（下简称《为了你》），显然是个特别的存在：爱奇艺网络独播，一天放出全48集，会员看全集。

注意到《为了你》，不仅因为高人气演员罗晋、郑爽，更由于其幕后主创团队：监制滕华涛（《蜗居》《浮沉》《裸婚时代》）、导演余翠华（《微微一笑很倾城》《三生三世十里桃花》）、编剧墨宝非宝（《何以笙箫默》《步步惊心》）、制片人熊晓玲（《何以笙箫默》《微微一笑很倾城》）、美术指导邸琨（电视剧《别了温哥华》《好先生》，电影《将爱情进行到底》）。每个人在各自领域都成绩斐然，几乎都参与打造过当年爆款。



同时，《为了你》改编自唐家三少同名自传体小说，粉丝基础良好，很多读者都对其人生经历和与妻子的故事耳熟能详，有共鸣，易于代入。

《为了你》围绕男主人公张长弓（罗晋饰）的创业经历，及与女主人公李木子（郑爽饰）的爱情展开故事，讲述80后的奋斗与爱情，散发出浓浓的情味和励志感。对于这部剧，导演余翠华感触良多，常常“拍着拍着就流泪了”。



“我们想通过张长弓的经历，给年轻人直面困难的勇气”







《为了你》于2017年4月开机，8月全剧杀青。



“决定接这个项目，源于剧本的吸引。此前，我就与编剧墨宝非宝合作过，很信任她。在接触这部剧时，剧本还在最后修改，但有两点非常吸引我，一是张长弓这个人设，虽然没上过大学，但敢闯荡、能直面失败，与当下很多人走的路都不一样；二是剧本中，不同家庭环境和不同性格的父母，会造就孩子走上不同人生路的设定”，导演余翠华表示。

​

​

她的话语中，对张长弓这个人物颇为欣赏。



首先便是因为其人生经历的丰富，以及孤独行走在创业道路上的执拗和勇敢。



张长弓高考失意，在周围人上大学的上大学、出国的出国时，他已经进入了社会。社会是残酷的，工作不好找，创业更是千难万苦，还要面临周围人要么奚落、要么同情的眼光，委实不好受。但是，他一直坚持前行。



“我们希望年轻人能在其中获得力量”，导演余翠华说。



人生不如意事十之八九。尤其是现代社会中的人们，焦虑、挫败常不离身，但在剥除外界环境的影响之后，如何走好下一步，是每个人都需要考虑的问题。

​

​

“年轻人在社会中遇到不公平和挫折太常见了，因此会让他们有共鸣。而张长弓面对困难的态度，则是我们想传递给年轻人的精神”，导演余翠华表示，拍摄这部剧时，不时会对张长弓面临的困境触动，但更多的，是让人感受到其中满满的正能量和励志感。



正如导演余翠华在主题特辑中所说的，“这是一个很亲切的故事。一个人，起跑点落后于人，但最后却能跑赢人生。”







“真正的爱情，是懂得付出，为对方考虑”





在当下社会，速食爱情让很多人吝于付出，甚至不会付出。张长弓和李木子之间的爱，是经过深思熟虑后自然而然生发的，两人在相处过程中，都在尽最大努力为对方付出。



“有一场戏我印象深刻。当时长弓因为遭遇事业低谷，空荡的房子里几乎没有家具。而木子并不知道一切，为了给长弓惊喜便买了一张沙发搬进去。两人坐在沙发上看着偌大又空旷的房间，对幸福满有期盼的木子很开心，看着这样的木子，张长弓坦白了自己的处境，两人的心因为坦诚，因为对彼此未来想法的了解更近了。”

​

​

爱情从来不是单方面的索取，而是相互给予后，获得内心的温暖和依赖。



在李木子身体出现问题后，两人之间的爱遭遇了很大考验，但同时更让人感受到他们对彼此的深情。



当爱人遭遇无法避免的灾难时，张长弓的心里充满痛苦、不甘和悲伤，却又不能让李木子看到。李木子不想因为自己的身体状况让爱人痛苦，也在张长弓面前装作没事，忍着身体的痛展示出俏皮一面。而两人在彼此看不见的空间，演绎出的深情，观众却能看得真切，同时深感于心，发生共情。

​

​

导演余翠华用两人的对手戏来说明，“其实是很简单的一场戏，张长弓推门进去之前和之后，两人不同的表现。门外的张长弓崩溃，甚至蹲在地上哭泣，李木子并不知道，也忍受着身体的痛苦；而张长弓推门后，两人都表现出风轻云淡的状态。”



这样的感情，你不会怀疑它是否真实存在，也不会怀疑双方在彼此的人生低潮中，坚持陪伴在侧可不可信。



这是细节的力量，也是主创们“懂得付出，才是真正的爱”的理念传达。



张长弓在创业上遭遇的打击和逆境上扬，显示了《为了你》的向上感；而他与爱人李木子的感情经历，又树立了健康的爱情观。







时间跨度近20年，直面婚姻，未经历过这些的年轻演员怎么演？







《为了你》的故事从上世纪90年代末讲起，一直到2017年，时间跨度近20年。这其中，主人公们不仅要经历年轻时的意气风发，还要在婚姻长河中慢慢体悟生活，体悟人生。



该剧汇集了不少年轻演员，基本都没有过这样的经历，体验派表演理论显然帮不上忙。那么，要如何让他们更有代入感，演绎得更有真实感呢？导演余翠华有自己的小妙招。



她说，“给他们讲述我自己的经历、经验，尽可能详细，让他们在真实案例中感受近20年岁月流走的感觉，恋爱时与婚姻中的不同。”

​

​

导演余翠华坦言，分享了不少自己的秘密，不过从她说话不自觉的笑声中，还是可以感受到与演员们分享的乐趣。



“罗晋对张长弓的处理是非常到位的。我列举出的那几场戏，其实是不同状态下、不同情绪中的张长弓，都很有感染力”，导演余翠华说道，“尤其是张长弓崩溃哭泣的那场戏，我和罗晋讨论了很久，其实这样的戏很耗演员的情绪，但为了让戏更打动人，他还是坚持演了两遍。”









接演跨度这么大的戏，对郑爽而言，挑战可想而知。同时，作为一个90后的小花，她对婚姻的认识，几乎是空白的。不过，郑爽的表现，同样让导演余翠华惊喜。



“和小爽在《微微一笑很倾城》里就有过合作，不过那部戏是青春校园风，正适合她的年龄和风格。李木子很不一样，《为了你》的风格也偏生活化一些。小爽对戏很负责任，也很较真，不明确的点一定要沟通明白。比如李木子为何爱上张长弓，她一直在思考，我们碰面第一天，就讨论了这个问题，搞明白以后她才敢放心地演”，导演余翠华表示。



也正因为在拍摄前的有效沟通和配合，《为了你》才能按部就班地顺利完成拍摄，这是幕后团队和演员共同努力的结果。







清新的写实风，生活化的细节，脉脉温情中自成风格







在导演余翠华此前的作品中，青春、唯美一直是主色调。而在此次《为了你》的拍摄中，她也延续了对美的追求，镜头调度、打光、画面无一放松。



风格呈现上，主创团队也做了一些取舍和融合，最终决定在写实风格中融入清新感和层次感。在她的镜头下，上世纪90年代特有的时代感，被演绎出了全新的感觉。

​

​

“我们没有专门处理成做旧的感觉，而是根据周围的环境（棚里搭建的场景），让光影有层次感、真实感，最重要还是其中的精神力量吧，我不想把《为了你》归于哪一种既定的类型中”，导演余翠华表示。



其实，从《为了你》释出的物料来看，色调、画面、镜头都颇为符合时代情境，写实感十足。不过，除了画面风格这样的外部元素，剧中对生活细节的描写才是形成这种写实感的重要原因。



剧中，长弓与木子相处的开心、温馨，长弓在烧开水的水壶旁边烤手取暖，瑶瑶爸爸举着水壶给她冲头发，与妈妈边聊天边缠毛线……这些细节，充满了生活气息，“就是以前那个样子，即便你没有经历过，你一定看见你周边的人经历过”。

​

​

青春的飞扬激荡、平凡生活中的种种感动、不离不弃的相爱相守，《为了你》从头到尾都充满温情。



6月18日，《为了你》将在爱奇艺上线，会员抢先看全集。对于一部48集体量的剧来说，选择这样的排播方式是比较少见的，也充分说明爱奇艺对这部剧寄予的厚望。





【文/jin】

