七月与安生这两个戏剧人物为什么如此有魅力？



“每个人的内心都住了另外一个自己，在青年时代，我们强烈地希望这个人能从脑海里蹦出来，出现在现实生活里。七月和安生的人生很幸运，她们在现实生活中，看到了内心的自己。基于这一点，二人成为挚友，对对方的包容就是对内心自己的妥协”，安建如是说。





电视剧《七月与安生》监制安建





安建执导的电视剧曾多次获得“飞天奖”，代表作品有《家常菜》、《北风那个吹》、《小姨多鹤》和《双城生活》等。





这次，为什么选择做这样一部青春题材的作品呢？他折服于这两个戏剧人物的魅力。





青春的抒情诗





都市情感剧《七月与安生》由业内知名导演安建担任监制，青年导演崔亮执导，编剧白一骢改编，完美世界影视电视剧事业部副总裁苗萌、空中银河影业副总裁白宇担任总制片人，制作了众多优秀影视剧的资深制片人罗君辉担任总制作人，沈月、陈都灵、熊梓淇、邹廷威领衔主演，梁靖康特别出演。





该剧根据庆山（安妮宝贝）同名小说改编，由爱奇艺、宁波影视艺术责任有限公司、完美世界影视、空中银河影业、浙江华朗亿星影视出品，领誉传媒、捷成华视网聚、北京睿博星辰文化传媒有限公司联合出品。讲述了两个性格迥异的都市女孩——七月与安生相识相知、“相爱相杀”的情感成长故事。









安建说：“我内心不服老嘛，我也不是老导演，我喜欢跟青年人在一起。而且我认为电视剧也应该始终跟青年人紧密结合在一起，我们不是说要以赢得或者霸占市场为目的，而是青年人是永远的创作主题。”



他笑着说：“据我对九零后的了解，他们的世界比我们的要灿烂，不像我们这么‘假正经’。”



作为八零后，崔亮导演更了解青春的视角，因此安建选择担任监制，让了解年轻人的崔亮来执导。



电视剧《七月与安生》讲述的是七月和安生两个特殊女孩的青春成长。安建认为，这种成长是阳光、开放式和正能量的，影像风格是清新明快舒心的，表演状态是青春向上昂扬的，营造封闭空间的手段和讲述故事的方式是简练和明快的。



从剧作改编、影像风格到表演状态，这部剧的核心就一个字儿：“纯”。



安建表示：“我希望这种纯是美好的，是所有过来人留恋的，是我们深藏在记忆里的，就像我们脱离了雾霾，看到了明媚的天空，看到了清晨山里挂着露珠的小草。”





渴望纯粹，任何时代的人都感同身受，安建将这份感同身受，进行了抒情诗般的描绘。









《七月与安生》这部作品饱含着对“纯真年代”的向往，然而七月和安生，她们希望她们的“纯真”永不改变，但她们又必须成长，这种矛盾是残酷的。



生活要不断把她们的“纯真”放在各种火上烤，她们要经历爱情、职场的挣扎，依然牢牢抓住心理的纯真，一如年少模样。



可以说，《七月与安生》中两位女孩的亲密关系是让观众羡慕的样本，二人从同学到朋友，从闺蜜到亲人，到超越世俗定义的亲密情谊，七月与安生的关系是超越了母亲、丈夫和亲姐妹，超越了我们对女性间最亲密关系的想象的一种存在。



安建表示，电视剧会把《七月与安生》做得更开放、更理想化、更正能量，传达这种理想的状态。



毕竟七月与安生是年轻女孩，她们可能会有小家子气、小肚鸡肠，有少女的心思和想象中的偶像，但她们的可爱在于她们愿意换位思考，愿意站在对方的角度去体会和包容，甚至会为对方牺牲，这是很难得的。



这种牺牲和包容有一些凄美在内，是善良不是狗血。这也是为什么她们能够回到最初，能够拥有如此亲密纯粹的情感。







营造亲密关系的“桃花源”





安建说：“我们下了比较大的决心，对人物关系做了一些改动，也新增加了一些人物，对原小说做了巨大的调整，情感层面的互动更多。”



为了表现二人关系的“纯”，电视剧《七月与安生》非常注重封闭叙事空间的营造。



两个特殊女孩在特定时代，特定空间，经历很多世俗的考验，不管这个空间是宁波、上海还是西安、重庆，似乎是与世隔绝的，但它们又那么真实可感。



封闭空间会产生“桃花源效应”，当“阡陌交通”摆在观众眼前，观众会相信，世界上就是有像“桃花源”一样的角落，发生着这样的故事，有两个女孩，她们的关系如此亲密。



据介绍，这部剧将会用大量篇幅展开大学生活和职场生活，表现真实生活的具体和丰富。





沈月饰安生





安建举了一些例子，“比如安生离开学校的社会生活，七月与安生的职场生活，这种不得不面对的现实，对她们的关系具有侵略性和攻击性，她们要经历的，某种程度上讲可能是血淋淋的。”





“我们的年轻人就会经历这样的考验，你和朋友可能就正在经历这样的考验。一起成长过来的两个人，有对比就会有心理落差，人都会有自私的一面，问题是，我们能否做到像她们那样高尚和忍辱负重？”



也许是升职，也许是男朋友，这种真实生活中无法避免的对比，具体而无处躲藏，这是一种现实投射。



安建继续说：“七月与安生经历了这些浮躁、洗礼和冲突，她们的外表也越来越成熟，我们回头看，她们的关系是否还能如初呢？”





陈都灵饰七月







不仅是观众，七月和安生也喜欢怀旧，她们也向往纯真年代，向往时光倒流十年，向往二人当高中同学时，放学一起推着自行车聊天到路口说再见。



你为你的玫瑰花浪费了时间，它才显得如此宝贵。 在以后的人生中，再也不会有这样的时间成本，再也不会有这样的自己，再也不会遇到这样的对方。



“一个人没有和我一起愚蠢过，有什么意思呢，而就算从现在开始愚蠢，也已经太晚了。”



她们珍惜一起愚蠢的青春，这份珍惜是宿命，是羁绊，是超脱自私之外的天真。



二人相识于高中时期，从进入同一个班级开始，成为好朋友，帮对方解决麻烦，互相守护。她们了解对方的情绪，懂得关心、陪伴和宽容，在自己都不知道的时候就能珍惜对方的宝贵天赋，竭尽所能地支持对方，如此契合，何其有幸。







两个男性角色，螺旋上升的情感





她们是完全不同性格的女孩，但她们迷恋同一种偶像。



七月和安生前后两次跟同一个男人纠缠在一起，两种情感是螺旋上升的，而不是重复的，前者是家明，学生时代女生都会喜欢的男生，是理想的“大众情人”。



家明引起了二人关系的第一次地震，按理说，两个互补性格的女生，审美和口味应该不一样。安建解释：“她们内心都强烈渴望像对方一样，她们内心都住了另外的自己，她们反对的、喜欢的、纠结的东西，可能是同一种东西。”这种东西像黑洞一样紧紧把二人吸进来。



看起来是家明遇到感情不懂得明确取舍，但他的人生抉择其实不只是在两个女孩之间，也是在真正的自己之间，是在“安稳”和“自由”的永恒生存命题之间。





熊梓淇饰苏家明





作为此次剧版新增的一个角色，成熟睿智的韩东是安生步入社会的导师，也是七月感情的寄托者。剧情从校园延伸到职场，韩东在七月与安生进入职场后，起到了很重要的作用。



安建透露，韩东代表着成熟、事故、有魅力，是更大的现实漩涡。她们的情感也会更纠结，还可能会遭到“利用”，这是一种考验，也是戏剧好看的东西。



安建补充道：“家明和韩东这两个人物，是为了传达和讲述两个女孩的成长故事和情感历程服务的，这是她们成长过程中必须遇到的坎儿，必须遇到的困惑和必须存在的人。缺了年轻的男孩子，她们的成长该多乏味啊。”









注重演员的青春状态，也重视人物的“成长性”





安建表示，因为人物是成长的，所以有的阶段会偏重安生，有的阶段会偏重七月，谁在成长就会偏重谁多一点，主要线索是七月，七月是一个按部就班的传统女孩，她的幸福和梦想一次一次被撕裂，安生一直是浪漫自由的女孩而渴望安稳，二者是交叉前进，是互补的。



七月与安生就像一个人的两面人格，两个女孩依靠着彼此打破沉闷的命运，她们之间的互相依靠，如同一个人活了一次，获得了两种人生，她们的挣扎和考验也都是自我的妥协和对抗，最终达到自我实现。









谈到为什么选择沈月和陈都灵，安建说：“我们的故事从高中讲起，为了让观众入戏，选择了青春灵动的陈都灵和沈月。但我们也纠结，因为人物是成长的。”



安建表示：“因为她们已经富有青春气质，所以我对她们最大的表演要求是‘成长性’。眼神和细节上，我们会拿很大的功夫来做。”



沈月能演出安生的活泼率性、古灵精怪，同时还要演出孤独、渴望被爱和想要拥有安定生活这些深层次的东西。









观众印象中的陈都灵，一副淡然悠远的样子，七月身上除了安静沉稳，还有渴望不安的、充满爆发力的一面。



安建说：“这对青年演员是一个很大的挑战，但我非常看好，电视剧必须走出一条新路，一定会是一个让大家感到新鲜的故事。”



现在似乎“电影质感”已经成为宣传口号，被问及有关“电影质感”的问题时，安建认为这是电影专属的，它救不了电视剧。



他表示：“电视剧有其独特的魅力和特征，比如它的篇幅比较长，容量比较大，有足够的空间和情节去塑造人物，这是它的核心。其次，注重台词、演员表演状态和细节的丰富性。”



《七月与安生》会潜心打磨，在核心功用上做文章，在台词、细节和生动性上做文章，以此来发挥电视剧的魅力。



当然，视听语言的讲究，是电视剧的基本品质要求。“我对崔亮的团队很有信心，我们会讲究影像品质，将这首青春的抒情诗营造得明快亮丽。”



据悉，本剧5月6日开机，预计9月10日左右杀青。







【文/王苗苗】