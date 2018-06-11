与编剧周梅森合作，推出国企改革大剧《人民的财产》；联手六六、九枚玉再造“民生”新剧《卖房子的人》；和《红海行动》编剧冯骥“牵手”，打造特种小队国境追凶的《浴火》；与吴秀波三度合作，试水新概念民国探案剧《无名侦探》……





在耀客传媒昨天发布的新剧片单中，我们看到了这个年轻的创业公司，在剧集布局上的前瞻性，也再次体会到其作为一家，以优质编剧资源为核心竞争力的公司，在多样题材探索上的潜力。





近几年，耀客传媒凭借对剧本品质的重视和与编剧的成熟合作模式，打造出了包括《心术》《离婚律师》《红蔷薇》《好久不见》《泡沫之夏》在内的多部剧集。如今，面对影视行业发展的新趋势，耀客传媒又提出了令人耳目一新的编剧“showrunner”概念。









“通过这种源自好莱坞的编剧中心制模式的引进，让编剧成为一部剧集的‘产品经理’，去定夺一部剧集的风格、整体水平和剧情走向，同时也掌握一部剧的主要知识产权”，负责创作板块的耀客传媒副总裁孙昊解释道。





在负责市场板块的耀客传媒副总裁姜艳看来，这种模式通过对创作者的进一步赋权，能够使编剧对于社会现实的认知，对时代热点的探索，更加专注和深入。耀客传媒通过这样的创作，也能够更好地做优质内容，不断促进创制的迭代升级。





首提“showrunner”概念，升级编剧合作模式





长久以来，耀客传媒被业内津津乐道的一句话，就是“与编剧谈一场天长地久的恋爱”。在最基本的以项目为单位的合作之外，耀客传媒更倾向于和优质编剧建立长期的战略合作关系。





通过共同成立工作室等形式，耀客传媒可以为编剧提供创作孵化的环境，整合创作中需要的社会资源，承担对接市场的工作。比如，探讨选题开发方向，安排编剧体验生活，联系行业专家顾问指导，邀请平台前期进入等等。





“这种长期的、创制一体的合作模式，可以让合作双方将更多精力放在作品之上。这更利于打磨精品剧本，也能让开发更早地进入制作环节。”在孙昊看来，重视编剧、重视剧本的传统，是耀客传媒好剧频出的核心经验。为了保持持续的内容生产力，把编剧在创作中的话语权再次升级，就显得非常必要。





“美剧运作模式当中有一个概念是showrunner（剧集主管），对应到中文里，也就是创剧人。他是制片人，同时也是编剧。耀客传媒对剧本创作有深刻的理解，剧本是基础，编剧是关键，我们希望把这种先进的编剧中心模式带到我们的项目创制当中。”









据了解，耀客传媒目前已经开始在部分项目中试水“showrunner”模式。比如知名编剧冯骥和徐速，均在耀客的新项目中身兼编剧和制片人。





“除了冯骥和徐速，目前耀客传媒还和周梅森、六六、邵潇逸、沈芷凝、周萌、王莹菲、孙笑等多位编剧建立了长期合作关系。我们也会尝试把‘showrunner’的模式，在和更多编剧的合作中推广”，孙昊补充说。





在如今影视行业复杂的创作样态下，从耀客传媒“走出去”“引进来”的开放传统来看，从好莱坞引入“showrunner”这样的编剧中心制模式也并非偶然。





“在耀客传媒，我们特别看重内部员工和外部合作伙伴的能力提升。组建队伍时，我们要求严格，和南加大、纽约大学、复旦大学都有密切的联系；进入公司后，我们也会通过参加南加大编剧班、制作人班、中制委的制片人培训等，来加强员工的理论素养和操作能力；公司内部的‘大咖讲堂’，则通过不定期邀请业内知名编剧、制片人、演员讲座的方式，为员工提供学习氛围。”





据姜艳介绍，耀客传媒也会组织高管和合作伙伴专程赴美参加L.A. Screenings看片会，去美剧六大制作公司考察，学习好莱坞先进的影视工业流程。





“showrunner”模式就是耀客传媒将好莱坞影视工业体系及方法，转化应用到国产影视剧创作上的最新成果。







深挖经济民生大事，现实题材全面开花





在这次耀客传媒发布的片单中，现实题材剧集的全面开花非常引人注目。





从反映新时代国企改革的《人民的财产》，到以房地产行业切入民生表达的《卖房子的人》，从触达都市情感话题讲代际冲突与和解的《大叔与少年》，到以讲述都市情感故事的《听说你喜欢我》、新时代高科技创业励志剧集《爱如繁星》，耀客传媒此次发布的新剧涵盖了多个现实题材领域。





在现实题材剧集上的前瞻性布局，显示了耀客传媒作为一家以现实题材剧集起家的公司，在此类剧集开发上的资源积累和快速应变能力。





“虽然都是现实题材创作，但是不同作品的着眼点是不一样的。《心术》着眼医患关系，《离婚律师》是从法律和婚姻的角度，《泡沫之夏》则是从青春成长的角度。现在我们再进行现实题材开发，一定是着眼于当下大多数人的情感共鸣，反映当下的时代大潮和生活百态。”





在姜艳看来，耀客传媒和周梅森联手开发的《人民的财产》，就是专属于这个时代，反映特殊领域里的重大变革的一部作品。耀客传媒早与周梅森有合作，如今共同进行《人民的财产》的开发，一来看中的是这个题材的重要性；二来看中的是周梅森对此类题材的把控能力。





“我国的国有企业诞生八十年来，它的光辉历史和优秀传统一直是人民宝贵的财产——不仅仅是物质财产，更是精神财产。国企改革这个题材，价值不言而喻。《人民的财产》会用八十天改革的气魄雄健，折射八十年的国企历史。”







从题材的深刻性和价值性来看，即将开机的《人民的财产》有望成为一部品质佳作。“耀客传媒和周梅森老师也将建立稳定合作关系，争取以每两年一部的频率，进行现实题材剧集的开发”，姜艳补充说道。









同为现实题材创作，如果说《人民的财产》写的是大领域、大事件，编剧六六、九枚玉的新剧《卖房子的人》则以其一贯擅长的“以小见大”，开辟了民生题材的新空间。





作为国内首部展现房产中介行业百态的现实题材剧，《卖房子的人》通过对‘房子’这一中国人头等大事的表现，来探讨房子、家、幸福的当代等式关系。编剧六六、九枚玉为了能让题材充分落地，进行了一年多的素材收集。包括深入到房产中介的门店，进行1000多次的访谈，和中介一起参加和客户之间的谈判、协调等等，为剧本加入了大量详实的生活细节，现实质感十足。





这部剧写的不是大的房地产公司，而是藏在街头巷尾的小小门面。通过对都市小人物的书写，映照世像人心的高下和清浊。“同时，《卖房子的人》也会保留六六、九枚玉的创作特点，人物台词庄谐并用、妙趣横生；哲意与讥讽并举，雅词与俗语互搭，独具匠心。”





在孙昊看来，《卖房子的人》在中国落地后，还将被赋予更多的社会意义：“门面虽小，其实是个大的社会舞台。在这里，我们能看到中国梦的辩证表达——有的人为了幸福而奋斗，有的人把奋斗本身当作幸福。这些都是符合中国梦本质的。”







不断拓展的题材版图





除了在现实题材领域的重点发力，耀客传媒此次发布的片单在年代和古装题材上，同样有亮眼项目。







首先是由吴秀波、唐嫣主演，任达华、翟天临等一众实力与人气兼具的演员加盟，并由吴秀波担任监制的《无名侦探》。剧集将采用单元剧模式，每4-5集讲述一个风格不同的案件。在传统探案剧强情节、快节奏的基础上，以主角的身世之谜穿线。









“《无名侦探》的每个案件都非常独特，将人们的注意力由案件本身扩散到每一个涉案人员的动机中，再通过每个涉案人员不为人知的一面影射人性，推动故事前行。最终案件本身可能已经不是焦点了，个人生死在世态炎凉的冰冷社会中，显得格外渺小。”在姜艳看来，这种全新的风格和优秀的故事，是让吴秀波重回民国剧的重要原因。







耀客传媒也为《无名侦探》搭建了实力雄厚的班底，参与过《甄嬛传》《芈月传》的谢泽担当导演，来自《海上牧云记》的黄薇担任服装造型，同时还有来自《王牌特工》的造型团队加盟。







由张雪迎、李治廷、经超、罗云熙、陈欣予等主演的《白发王妃》，则是今年耀客传媒的古装重头戏。





和市场上流行的“大女主”剧不同，耀客传媒的《白发王妃》在可控的成本下，将更多精力放在了剧本打磨上，让女主拥有了非常饱满独特的“人设”。





《白发王妃》改编自莫言殇的小说《白发皇妃》。女主人公的身份多重，既是为国和亲的公主，又是八面玲珑的茶楼老板娘，还背负着神秘身份。









在孙昊看来，这种由多重身份营造出的困境，让她在国家和感情的两难中艰难腾挪。女主人公对自我身份的探究，也折射出自我审视、内心观照的人性思考。同时，女主的身份也将把市井、江湖、庙堂这些社会截面串连在一起，展现乱世的生活百态、人世浮沉。





《白发王妃》通过扎实的人物塑造，也吸引到了优质制作团队加盟：导演李慧珠曾打造过《宫》《陆贞传奇》《锦绣未央》等剧集；造型由拿过金马奖最佳造型的梁婷婷担纲；美术则由金像奖最佳美术提名的钟移风担任。这些因素，都让这部剧有望成为一部古装佳作。





除了头部电视剧项目，今年耀客传媒的片单上也有不少亮眼的创新项目。









这其中，既有改编自经典游戏的电竞青春剧《穿越火线》、都市奇幻爱情轻喜剧《人生拍卖会》，也有起点中文网白金作家月关原创古装剧《大宋北斗司》，还有落点上世纪90年代的怀旧青春剧《人不彪悍枉少年》等等。









对此，孙昊坦言，耀客传媒希望进行一些创新尝试，包括题材选取、概念设定、运营模式等多个方面。“时代的前行一定是跟年轻人紧密相连的，我们希望在观众视野和阅历都大幅拓展的当下，尝试在年轻人的语境中讲好中国故事。”





在他看来，用更多样化、更新奇丰富的题材进行创作，用年轻人的“语言”与他们进行对话，是时代变化不可逆的趋势。但爱情、亲情、自由、正义等等议题是亘古不变的。





耀客传媒坚持注重原创、敢于创新，将在内容深度和广度上不断拓展精进，为市持续输入有力量、有温度的品质剧集。





【文/铁皮小鼓】

