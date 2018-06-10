继去年《白夜追凶》《无证之罪》等一批高品质网剧相继出海后，近期，由优酷自制、改编自亚洲热门IP《东京女子图鉴》的中国版“女子图鉴”系列剧，已登陆马来西亚地区最大跨媒体公司Astro旗下高清中文频道HD全佳台。《北京女子图鉴》已于5月9日起播出， 6月6日起《上海女子图鉴》接档，周一至周五每日播出一集，开播后，获得当地媒体和华人观众的热议和点赞。

​

​

对于今年格外平静的电视剧市场来说，这个消息来得恰到好处。





改编剧、小成本投入，顶着这些标签出来的“女子图鉴”系列剧原本并不是最被看好的那个，而播出后，故事给大批“北漂”“沪漂”带来的共鸣感，让剧集一直牢牢占据舆论焦点，网络点击量也持续走高。





有关这个系列剧的共鸣、改编之道、价值观争议等，已被大众多次热议，不再赘述。这次，我们谈谈“女子图鉴”系列剧的创新。







彩蛋：番外小剧场、AB剧，花样众多





追过这两部剧的观众，一定会对其剧中的彩蛋设置印象深刻。





比如在《北京女子图鉴》（以下简称《北图》）中，每集片尾都有一个番外小剧场，内容就是从另外一个角度讲述某个细节的“真实性”。从另外一个角度来展开，更像是一个多棱镜。所以，《北图》也被称为“镜像剧”。





在《上图》中，女主的戏份中常常会出现现实和想象穿插的镜头设计，也就是A和B两种不同选择的情景。也被称为“现实选择剧”。

​

​

彩蛋在各类文艺作品中虽然并不罕见，但“女子图鉴系列”基于传统彩蛋形式上的创新，在丰富故事内容的同时，又给观众带来新鲜感和趣味性。





尤其是“AB面人生”的设置，每每女主心底的“小恶魔”冒出，女主潜藏的性格或对另一种人生的向往也就随之被呈现，人物形象被展现得更立体、故事的戏剧冲突也更强。于观众而言，有趣、更有代入感，同时亦对剧情和人物有了更多元的解读。

​

​

主创团队曾表示，当初做这样的设定是考虑到日本版演员对着镜头独白的戏剧化表演不太适合国内，但如今看来，表现形式上的创新已然成为两部剧的一大特色。







集数和时长：高度浓缩的“健美版”





“女子图鉴”系列的另一个突破在于集数和时长。





《北图》一共20集，每集30分钟左右；《上图》也是20集，但每集时长更短，只有25分钟左右，故事的时间背景却横跨了十年，由此可见，这个系列是高度浓缩的“健美版”。

​

​

如今，国产剧的通病就是长，集数长、每集的时长长、内容拖沓，尤其古装剧，没有60集都不好意思示人，如此冗长的剧集中，注水在所难免，观众观看时也只能用1.5或2倍速来看。这是影视剧市场高速发展的遗留问题之一。





这样的市场环境中，“女子图鉴系列”的高度浓缩就显得分外讨喜，让观众有前所未有的超快节奏观剧体验。

​

​

近两年来，许多视频网站都在尝试自制接近美剧模式的剧集，但如“女子图鉴”系列如此短小精悍的实在不多。





其实，在内容形式和叙述手法上，它与美剧有些区别。尤其是《北图》，它叙事宏大，时间跨度长，节奏快，且每集都有一个清晰的话题，更像是美剧和英国迷你剧的结合版。这种新的模式，在当下的电视剧市场，面目鲜明。







话题感：一次难度升级的尝试





《北图》有一个很鲜明的特点，就是话题感十足。





早在开播前，这两部作品的监制马筱楠曾表示，“中国的网剧里还没有出现过真正意义上的话题剧”，所以在《北图》中，她们就做了这样的尝试。





比如《北图》第一集的主题是“找工作”，第二集的主题是“饭局”，第三集的话题是“职场站队”等等，全剧20集中，基本每集都会聚焦一个话题，主创在创作的时候摘取能够集中反映这个话题的20场戏来构建这一集。剔除了废戏、水戏后，短短30分钟的剧集内容更集中、主题更清晰。

​

​

但马筱楠也表示，话题感并不是说用话题来指导创作，一切都是先立人物。考虑人物的遭遇是否符合当下的实情，是否有重大社会事件对平静生活造成冲击等等，“我们希望做出的是时代性，轨迹和时代性就一定会对观众产生共情。”





因此，一集30分钟左右的时长里，既要容纳有关主题的大量信息、人物，也要将女主的发展历程交代清楚，同时，还要融入很多冲突、转折，这对于创作者的叙事能力、内容层次的把握都是一种考验。





以“北京饭局”为例，表面看是社交软件尚未普及时北京特有的文化，但围绕主题深思，就是所谓的成功人士对年轻女性的隐形歧视，这是一种社会的潜规则。

​

​

​

一集中，既要有各种类型、各种行业的成功男性，也要有各种类型、抱有各种目的的年轻女孩，人物、价值观冲突、社会现象均涵盖其中。





而对于整部剧来讲，全局的连贯性，每一集风格、主题、价值观的确立，也必须面面俱到。要完成这些，主创团队背后做了多少功课可想而知。







留白：高度浓缩剧情，给观众探寻空间





很多观众看“女子图鉴”系列时，最大的感受是情节发展太快，留白太多，很多角色不知不觉就不见了。在播出时，这种形式产生了不少争议。





其实这与上文中所提到剧集内容的高度浓缩有关，因为剧情高度浓缩更多地是在为内容服务。





两部剧集的内容都选取了女主十年之中关键性的心路历程，每集一个主题，时长只有25-30分钟，很可能在一集结束后，已经过去了两三年，所以在创作过程中，它一直在做减法，把和主题无关的元素和情节全部剔除了。

​

​

比如《北图》中，给女主分享地下室半张床的王佳佳，《上图》中初恋男友陈晓伟、 第一个上海籍男友杨呈远等等，随着剧情的推进就隐身了。这点非常现实，因为在北上广这样的城市，一个人两三年待在同一家公司不跳槽的几率非常低，自然而然，身边的同事、朋友，也在工作和住址的更换中就走散了。

​

​

马筱楠曾表示，“我们一直是在做减法，与主题不相关的不做赘述，我相信我们这届观众的接受能力。”





剧集时长短、内容信息量大，留白是唯一的选择。





除此之外，留白也给了观众探寻的空间。剧组会给观众留一个线头，怎么沿着这个线头找到藏在剧情底下的秘密，并把它们合在一起织好整个故事，这就靠观众自己了。





比如在《北图》中，陈可没有选择魏奇，原因在于当别人问起魏奇和陈可的关系时，魏奇当时并没有一个很明确的答复。当时，陈可已经30岁了，这是成年人之间的感情，和成年人面对感情之间的价值衡量。观众在观剧时稍加留意，就可以发现细节处的深意。

​

这种留白式的创作难度很大，形式也不太符合国产剧观众的惯常观看体验。但它打破了国产剧的传统规则，这种创新精神值得肯定。



电视剧创新，要么创新形式，要么革新内容，“女子图鉴系列”在这两点上，都做了尝试，对于行业来说，具有先行意义和探索性精神。尽管目前来看，步伐还不够大，但任何一个创新都是由小及大，逐渐成为市场新主流的。用小巧的故事核，去撕开网剧庞大的市场缺口，需要更多的探索者。



【文/小熊星】