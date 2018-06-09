没错，今年是中国电视剧诞生60周年。我们要为这个大日子做些事情。



1958年，北京电视台（中央电视台前身）直播了胡旭、梅村执导的《一口菜饼子》，开启了中国电视剧的征程。



这部既像剧，又像秀，还有些像电影的作品，没有留下活动的影像资料，传世的是几张剧照。这是一个忆苦思甜的故事。

其后20年产量有限，内容也基本都是配合政治形势。电视剧真正起步是40年前，先是单本剧，后是连续剧。先是国有单位生产，后是民营公司领衔。先是一年几十集，后是几百集，几千集，现在稳定在12000集以上。

汉赋，唐诗，宋词，元曲，明清小说，今天的时代艺术是电视剧。电影是先买票后观赏，它始终有个遴选机制。而电视剧是想看就看，迎客八方。过去40年来，电视剧在中国是当之无愧的第一文艺形式。



影视独舌是电视剧的一生蜜。为电视剧的发展操碎了心，也从电视剧发展中受了益。在这个必须做点什么的时刻，我们能为电视剧做点什么呢？



无非是发挥我们资深电视土豆的专长，展示我们混迹产业刺探所得的存货，抒发我们对于时代艺术的深情，爬剔我们汗牛充栋的电视剧片库，把有趣的人、有劲的事、有香味的段子、有痛感的经验，用恰如其分的方式分享给大家。

《中国电视剧60讲》片头

建议在Wi-Fi环境下观看！

https://v.qq.com/x/page/f1341ffxu6a.html

什么是恰如其分的方式？文字报道这事一直在做，口述历史的书也在路上，这次我们用的是脱口秀，也叫：一个人嘚吧嘚。



这个嘚吧的人就是我。8年前，我出版过《黄金档——温暖中国人心灵的40部电视剧》的专著。4年前，我创办了电视剧行业垂直媒体《影视独舌》。现在，我是个努力忽略自己颜值，想用评书的形式梳理电视剧光荣岁月的主讲人。

节目定名为《中国电视剧60讲》。从浩瀚的经典电视剧星空中，选取最亮的那些星星入讲。一讲15分钟，一部剧不限于一讲。每周两讲，在影视独舌、影艺独舌轮番推出。



这是一部什么样的片子？已经有了样片，我就不在这儿费口舌了。6月11日，上海电视节开幕当天，《中国电视剧60讲》正式出道。



节目第一讲说什么？这里先卖个关子。可以透露的是，所有选题都会从下面这个不断延长的名单里产生：

（1）历史剧系列：《大明王朝1566》《雍正王朝》《三国》《大秦帝国》《汉武大帝》《康熙王朝》《少年天子》



（2）谍战剧系列：《暗算》《潜伏》《黎明之前》《借枪》《悬崖》《风筝》



（3）战争剧系列：《历史的天空》《亮剑》《士兵突击》《我的团长我的团》《生死线》



（4）名著剧系列：老版“三水西红”，《围城》



（5）青春剧系列：《别了，温哥华》《奋斗》《与青春有关的日子》



（6）喜剧片系列：《编辑部的故事》《我爱我家》《武林外传》



（7）生活剧系列：《中国式离婚》《媳妇的美好时代》《咱们结婚吧》



......

6月11日，文化评书《中国电视剧60讲》不见不散。

先扫码关注，到时直接观看

【文/李星文】







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