“年少不知爱，知爱不少年。”电视剧《老男孩》里的这句话让很多人深有感触。





四十岁左右的男人大多和吴争、史非一样，外表成熟，内心却仍未跨过男孩与男人之间那道沟。年初开播时，把中观众脉的《老男孩》，引发了不少热议。





近日，聚焦都市“老男孩”青春和成长系列的第二部剧——《四十成年礼》官宣开始筹备，本剧仍由华策克顿上海好剧影视出品，苏降雨担任制片人。





虽同属一个系列，同样以男性视角入手，但本剧在《老男孩》的基础上再度升级，以四个男性为主角，展现这些外表成熟，内心依然年少的“老男孩”的成长、困惑及思考。





制片人苏降雨





日前，我们对话了“老男孩”系列的制片人苏降雨，听她聊聊对男性题材的思考及新剧《四十成年礼》的创作思路。





男性题材是极具开发前景的一片蓝海





近几年，影视市场虽类型多元，但留心观察，大多数作品都以反映女性的成长、情感、生活为主，而关注男性生存状况，尤其是男性心理及成长变化的却寥寥无几。





题材内容的单一性，不仅是对荧屏生态平衡的破坏，也在消耗观众观剧的热情与新鲜感。去年以来，女性题材渐现疲态，而随着《军师联盟》《战狼2》《红海行动》等的走红，男性题材作品开始展露出巨大的市场潜力。





对市场变化敏感的制片人更是一早就判断出了这些趋势。几年前，苏降雨就一直在关注男性群体的成长。









在她看来，40岁左右的男性是一个非常特殊的群体。“这群人在大众眼中是家庭的顶梁柱，责任很重，当他们卸下责任后，同样值得大家予以关爱和拥抱。”他们是父亲、儿子、老公，却唯独不是自己，他们内心的柔软和焦虑无处化解，进而感到虚无与乏力。





当“油腻”成为滥用的调侃，当发际线成为熟男的梦魇。男性的生理和心理都在无形中被步步施压。所以，近两年来，社会新闻中有关成熟男性事业危机、家庭裂痕的报道屡见不鲜。





“老男孩”系列不仅仅是简单记录他们的故事，更希望以作品为载体去传播一个理念：成熟男性也是需要被关爱、被呵护的一群人，他们有能担当的一面，也有待成长的一面。





就像《老男孩》中，观众更多看到的是吴争风光背后的烦恼：童年父母离异、成年母亲离世，由于缺乏家庭关爱造成他对家庭和责任既爱又怕，面对亲生儿子找来，他不愿意正视自己的责任，所以前期一直选择逃避；人到中年，却仍是少年心性，面临青春渐逝、生活束缚所袭来的恐惧、焦虑。









吴争只是成熟男性群体中的一员。这个群体，既有矛盾、冲突、话题性，同时也杂糅着趣味和戏剧性等各种元素。男性题材绝对是极具开发前景的一片蓝海。所以，早在《老男孩》策划阶段，制片人苏降雨就确定了“老男孩”这个品类的延续性。





播出后，《老男孩》的收视成绩和口碑给制片人增加了信心。同时，剧中的争议也让她吸取了不少经验，再做《四十成年礼》时，她对受众喜好也有了更明确的把控。







人物升级、制作升级、故事线升级，《四十成年礼》既关照社会，也关注个体





“老男孩”系列第二部《四十成年礼》将在第一部的基础上进行升级，所探讨的问题也有所不同。





在中国电视艺术委员会组织召开的《老男孩》研讨会上，有专家提出，“新时代的都市文化之下，新情况、新问题带来了新思考，这需要我们用时代精神、正面价值观去面对和解决。”









这句话给了《老男孩》主创团队很大的激励，所以，在《四十成年礼》中，团队将继续在“老男孩”的主题之上，用更加丰富的内容和更具时代感的手法去呈现。





首先，本剧的主人公将变为四位，希望以更多形象鲜明的男性角色，多维度地描绘出都市男性群像，启示当今成熟男性的生活理念和心理状态。





其次，故事主线由原来的家庭、父子关系向外延展，事业、友情、社会发展等内容同时展开，视野更广，角度更多。《四十成年礼》将更聚焦中国成熟男性现状，不仅有轻松、幽默的风格，同时亦有对社会与人生的思考，对现实生活的关照。









最难得的是，本剧在强调社会性、生活性的同时，更希望关注个体性。提到四十岁男性，相关影视作品也多将视角聚焦在夫妻关系、儿女升学、职场困境等方面，基本围绕着他们身边的人和事，几乎全是“现实生活的负累”，而很少将这个群体作为独立个体去看待，剥开他们应承担的责任、成功光环，正视他们内心的困惑、柔软和需求。





《四十成年礼》强调的是男人成长与蜕变的从容和勇敢。这些生理成熟，可内心依旧充满孩子气的男人们，如何在浮躁、世故的社会中坚守自我、找回初心，如何在强压下奋勇前行，继而学会包容和接纳更多事物。









除此之外，制片人苏降雨透露，本剧在整体制作上也将实现升级。





虽然《四十成年礼》的筹备目前尚处于保密状态，很多详情无法深入揭秘，但从与制片人苏降雨的对话中，也可大致摸索出这部剧的剧情走向。





从片名来看，“四十”和“成年礼”两个关键词已透露出不少信息。





在《老男孩》中，吴争在成为父亲的路上蜕变、成熟，最终跨过男孩到男人之间的那道坎，完成了自我成长。本剧中四位男性的成长，也会更复杂、有更多的维度。









制片人苏降雨表示，促使这四位主人公成长的契机，有对于理想的坚持与追求，也有自我价值的实现需求，有身为高管的职场危机，还有对家庭责任的勇于承担。





好剧团队中有不少正处于这个阶段的人，他们将自己在生活中的平凡小事、困惑和思考，都拿出来分享。在剧本创作中，大家对有关这些问题的讨论非常热烈。最终，剧本会将他们的亲身经历和社会热点中常见的中年男性问题，进行集中讨论，选出更多具有代表性的独特内容，去表达、传递主创的价值观和态度。





【文/小熊星】

