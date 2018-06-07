来源：腾讯电影频道《好莱坞报道》中文站

作者：Patrick Brzeski

翻译：嘟嘟







随着一部部《星球大战》（Star Wars）电影的上映，迪士尼和卢卡斯影业在中国的“原力”变得越来越弱。





《游侠索罗：星球大战外传》（Solo: A Star Wars story）在北美的表现可能非常令人失望，该片上映前10天的票房收入仅为1.489亿美元——对于大部分系列电影来说，这个成绩都是相当不错的表现，但按照《星球大战》系列的标准却并非如此，《星球大战8：最后的绝地武士》（Star Wars: The Last Jedi）首周末的票房都高于这个数字。

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但是在庞大的中国内地市场——该市场目前仅次于北美位列世界第二，而且即将超越北美成为世界最大的票仓——《游侠索罗》的表现要更加糟糕。这部汉·索罗的起源电影，首周末在中国的票房只有1010万美元，排在周末票房榜的第三位，而在上映的第二个周末更是只有200万美元，这下滑到了周末票房榜的第六位。





截止6月4日，上映达半个月的《游侠索罗》内地综合票房终于破亿（人民币），但加上不断缩小的排片份额，《游侠索罗》在中国的票房已经再难有所斩获，这使得该片成为最近表现最糟糕的好莱坞电影之一。

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数据来源：猫眼专业版







即便是2017年好莱坞的一些票房烂片，在中国的票房都要比《游侠索罗》高得多，比如《太空游客》（Passengers）去年在中国的票房是4520万美元，《攻壳机动队》（Ghost in the Shell）为2930万美元，《刺客信条》（Assassin's Creed）也有2240万美元。

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《游侠索罗》在中国的票房甚至比不上《攻壳机动队》





《星球大战》系列电影在中国市场的困局已经确立。2016年，《星球大战7：原力觉醒》（Star Wars: The Force Awakens）的表现还相当令人尊敬——这部片子当年在中国内地获得了1.24亿美元的票房。





此后，尽管有甄子丹和姜文这两位华语巨星加盟，但《星球大战外传：侠盗一号》（Rogue One: A Star Wars Story）在中国内地的票房仍然下降到6900万美元，这几乎只有《星球大战7》的一半；莱恩·约翰逊执导的《星球大战8：最后的绝地武士》表现更加糟糕，该片首周末票房排在中国内地周末票房榜的第二位，而且总共只有4200万美元的票房，这个成绩恐怕很难进入中国内地年度票房榜的前50位。





而如今，《游侠索罗》的成绩更加低迷，以致于中国的电影监管机构可能会质疑，该系列未来的电影是否还值得引进，以免占用电影进口的有限配额。





“这个系列确实失去了吸引力”，总部位于北京的电影市场调研公司凡影的联合创始人James Li说，“可以这么说，现在它陷入了一个恶性循环。现在的问题是，迪士尼是否有可能扭转这种局面。”凡影为所有在中国上映的好莱坞大片提供追踪服务。





到目前为止，《星球大战》系列电影在中国面临的挑战来源也是有据可查的。早在中国成为全球电影市场的重要力量之前，《星球大战》原版三部曲从未在中国获得过大规模的上映。因此，年轻的中国电影观众会发现，理解迪士尼现在所推出的《星球大战》系列电影是一件非常混乱、繁琐的事情，因为这个系列电影有着庞大的背景故事、多代的人物角色和怀旧的故事情节。

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《星球大战》系列在中国缺乏粉丝基础





“在大城市中有一些了解星球大战文化的铁杆粉丝”，在中国多个顶尖城市，拥有30多家连锁影院的卢米埃影业公司的首席执行官Jimmy Wu表示：“但是在青少年中，尤其是在三四五线城市中，这些电影根本就没有观众群。”





由于连中国的“星球大战”信徒都未能感到激动，《游侠索罗》面临的境况似乎更加恶化了。“这部电影的定位既不是铁杆粉丝，也不是这个系列新晋观众的普通影迷。”





James Li表示，根据凡影在影片上映前的追踪，观众们对于《游侠索罗》的意识远低于好莱坞大片的平均水平。“这非常罕见，这意味着迪士尼没有做足够的报道——很多人甚至不知道这部电影将要上映。”





事实也确实如此，这部影片的口碑要么不是很好，要么就根本不存在，“它在社交媒体上引发了很少的交流，这对于好莱坞大片来说也是非常罕见的——它只能成为一部来去无踪的电影”，他解释说。





随着《星球大战》品牌在中国内地市场受到某种程度的“玷污”，迪士尼现在面临着几个看似棘手的难题。鉴于中国内地距离成为全球最大的电影市场只有两三年的时间，因此迪士尼有着强烈的动力，要竭尽全力为其最有价值的IP在中国建立特色遗产。但是，重振《星球大战》所面临的艰难战斗，可能会导致任何高管层面的停顿。《好莱坞报道》专门就这个问题联系了迪士尼，但该工作室拒绝发表评论。

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《游侠索罗》







“随着每一部成功电影的上映，如果观众跟正传系列的联系没有建立起来，那么营销的杠杆将会逐渐减少。”总部位于上海的电影咨询公司亚提森格维的主席鲍礼诚说。





James Li补充说：“在目前这个阶段，建立意识和兴趣将需要高额的教育成本，并且除了单独的电影上映，它还必须长期内持续地进行预算和投入。”





关于未来的电影本身，这很少有简单的答案。鉴于北美和西方观众对于《星球大战》电影的热情，削减参考文献和复活节彩蛋，以及将在中国上映的电影裁剪得更适应新人观众，这可能会带来相当大的的风险。





“从工作室的角度来看，中国可能是最重要的国际市场，但在一个要在全球市场内衡量成功与否的行业内，中国仍然只是一个单一的市场。”鲍礼诚解释说：“全球主要市场之间的观众差异化越来越大，如果专门为中国观众打造一个《星球大战》系列，这可能会削减《星球大战》系列的全球品牌价值。”

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让更多中国明星参演或许是对《星战》系列有所帮助





多位分析师都同意，让更多的中国演员参演《星球大战》系列电影可能会有所帮助，但这也会带来风险。甄子丹和姜文在《侠盗一号》的表演得到了广泛的赞誉，因为那部电影获得了世界各地的观众的认可，但美国和中国的电影爱好者，已经准备好观看受到“财务”启发的故事，并且将带着怀疑的态度做出决定——如果中国演员的角色似乎是被迫或任意的反弹，这可以很容易进行预测。





“让中国明星参演可能是一个有用的因素，但它不会像故事的吸引力那么重要，而且这确实需要正确地来实行”，James Li补充说。





虽然迪士尼决定接近这个难题，但它可能也需要一些安慰，因为《星球大战》系列可能是它在汹涌的中国内地市场唯一真正的痛处，毕竟在中国导致《游侠索罗》票房不佳的因素之一，就是迪士尼自家正上映的《复仇者联盟3：无限战争》（Avengers: Infinity War），这部电影目前已经是中国年度票房最高的引进片，获得了3.56亿美元的票房。





本月晚些时候，当《游侠索罗》和《复仇者联盟3》下线之后，迪士尼和皮克斯动画室的《超人总动员2》（Incredibles 2）就将在中国内地上映，该片也有望重现迪士尼《疯狂动物城》（Zootopia）和《寻梦环游记》（Coco）的一些魔力，这两部电影分别以2.356亿美元和1.89亿美元的票房，成为中国内地2016年和2017年票房最高的两部动画片。





“在某些情况下，中国内地一直都是一些电影国际票房的救星”，鲍礼诚补充说：“而在其他的情况下，我们在可预见的未来应该期待更多。”