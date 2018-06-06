七年前，一场“走火”大案中，初为铁路警察的赵鹏程（于毅饰演）因失误，失去了自己的师父。七年后，已成警探的赵鹏程自己当上师父，开始带领“青年行动组”的年轻铁警联手破案。





本来，代际循环，往事已远。但是对于“老一辈”来说，缉凶未完，救赎之旅便无终点；对于新一代而言，未经残酷磨砺，成长便不会完成。





《走火》的故事便在这样的背景下展开了。









今晚，以“走火”大案串线，以青年铁路警察热血成长为主题的悬疑青春励志剧《走火》，即将于浙江卫视“中国蓝剧场”开播，优酷视频同步网络播出。





郭现春





作为高铁时代第一部全景式展现铁路警察的公安现实题材作品，《走火》由金盾、优酷、鑫宝源联合出品，导演李小平执导，李松编剧，全国十佳制片人郭现春担任总制片人。





独特铁警视角，开辟公安题材新空间







“做了多年的公安剧，《走火》的题材仍然让我觉得眼前一亮。”《走火》总制片人郭现春，在公安部金盾影视文化中心工作多年，参与创作了包括《缉毒英雄》系列、《后海不是海》以及《警察锅哥》在内的多部热播公安剧。





他坦言，铁路警察的视角在以往的创作中很少见。跟以往的公安剧相比，《走火》有两个鲜明的特点：一个是以高铁时代为背景，展现了中国铁路飞速发展对铁警们提出的新要求；另一个就是塑造了一群个性迥异、生动鲜活的年轻铁警形象。









电视剧《走火》改编自李晓重2008年创作的同名小说。原著以“走火”案为核心的故事，赋予了电视剧“七年追凶”的基本结构。不过，在改编过程中，创作团队为了体现出更鲜明的时代特色，还是选择把故事背景搬到当下的高铁时代。





《走火》中不仅有对高铁时代铁警办案技术、理念升级的具体表现，还第一次在电视剧中呈现了铁路奇迹——“火车轮渡”。





“电视剧结尾时最重头的一场抓捕戏，我们选在了从烟台到大连的‘火车轮渡’上拍摄。这样不仅抓捕的惊险性、办案的难度被提升了，也展现了国家铁路鲜为人知的‘火车轮渡’的壮观景貌”，郭现春解释道。









“青年行动组”作为新时代铁警的一个缩影，是《走火》的绝对主角。在“青年行动组”里，既有用7年时间打破心魔的主角赵鹏程，也有能打会算、擅长心理侧写的女警武薇（周放饰演），还有心气儿和天资一样高的新人谭阳（高旻睿饰演）则；以及体能不好，却擅长高科技侦查的警员顾小天（张皓伦饰演）；头脑憨憨却最能用拳头说话的“大劲儿”良超（白那日苏饰演）。可谓个个独当一面，人人特色鲜明。







“剧中谭阳等人其实就是当年赵鹏程的缩影，全剧以‘走火’大案贯穿始终，穿起了‘老警察’的自我救赎与青年警察的成长，既折射出公安队伍的代代传承，也体现出新时代公安队伍建设的创新发展以及责任担当。”









周放是郭现春几年前筹备《缉毒精英》时就看中的一个好苗子，干练的气质、飒爽的英姿非常符合女主武薇这种雷厉风行的警校模范生设定。





95后年轻演员高旻睿在剧中的表现，在郭现春看来也恰好符合本色。“他把谭阳在工作上‘初生牛犊不怕虎’的劲儿，和生活中憨憨萌萌的特点，都表现得恰到好处。”





另外他还透露，实力派演员王阳突破自我，在剧中饰演了一个极为复杂的重要角色，他将是全剧中设下的最大一个“扣子”，有待观众去亲自体味。







“80分钟一案”，用价值观支撑强情节







除了串线全剧的“走火”大案，《走火》中还穿插了很多根据真实案件改编、与社会热点事件紧密相关的悬疑案件。平均80分钟就为观众展现一起案件，可谓情节强、节奏快。





为了提升剧本的叙事广度和情节容量，金盾影视文化中心主任李遂芳，亲自带领主创们先后7次走入一线采风，跟随一线巡警、乘警、民警们体验生活，搜集了200多个真实案例，真正切身感受当下铁路警察的工作、生活实情。









不过，在郭现春看来，强情节、快节奏并不是《走火》的终极诉求。“我们通过对破案过程的压缩，调快整体叙事节奏，使剧情更加扣人心弦。但故事好不好，关键还是看情节之下的价值观，是否能让观众共鸣。”





《走火》塑造的新生代警察，都有对美好青春梦的追求，他们自信、勇敢、热情、向上，虽然与上一代人传统的思想观念、坚固的价值体系和社会体系之间会产生不合与碰撞，但他们同样勇于担当，善于思考，努力探究和重建一种更先进的、更有时代性的新秩序。





两代警察之间的碰撞过程，正是以案件为载体。年轻民警们经历阵痛、分娩、成长，最终实现蜕变，铁警精神也就此实现传承。郭现春认为，这才是包裹在强情节之下的价值核心。









所以，《走火》表面上讲的是一个警察的“救赎”故事，但又是很多警察的成长故事。所谓能力越大责任越大，这一群人在压力下的蜕变和成长、责任与担当，表达了很多人，特别是警察的心声。这也正是《走火》的社会价值所在。







取材真实事迹，弘扬公安英模精神







习总书记在接见全国公安系统英模代表时曾强调，要在“全社会大力弘扬公安英模精神，凝聚起全国各族人民，为中国特色社会主义事业共同奋斗的磅礴力量。”





在郭现春看来，这正是《走火》遵循的基本创作原则，也是以后公安题材影视作品创作的大方向。





“最近有一句话非常流行，说‘其实哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行’。这其实就是对我们公安队伍的真实写照。”郭现春坦言，和平年代，公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍，几乎是时时在流血、天天有牺牲。每一名流血牺牲的英雄警察背后，都有可歌可泣的英雄事迹，这是影视创作取之不尽、用之不竭的源泉和动力。









在《走火》的创作过程中，一线搜集的真实素材给主创们提供了大量灵感。





采访过程中，主创们曾了解到一个快退休的老民警抓惯偷的故事。当时，在案子屡侦不破的情况下，一个老民警在退休前夕，化妆成农民工在车上蹲守。连守多日，终于抓到惯犯。为什么只有他能抓到？因为这个小偷，正是老民警曾经送进过监狱的“老对手”。









这种警匪较量中的微妙感，给主创写作剧中男主和反派之间时隔7年的重逢，提供了直接灵感。





除了配合剧组的采访、采风、体验生活，在拍摄过程中，基层警察也为《走火》的创作提供了大量支持。《走火》全剧里警察们参演了180多场戏，都是他们在坚守本职工作之余提供的支持。





这也正是《走火》社会意义的又一体现。它不仅具有法制教育意义，让观众更加了解、认可铁警为我们生活安定所作出的付出，同时也让铁路民警在参与创作的过程中，锻炼了队伍，提高了荣誉感，坚定了做铁路卫士的信心。

总之，《走火》作为聚焦铁路警察的创新之作，坚持“浓墨生活、励志向上、着眼情感、以案为辅”的创作风格，通过个性鲜明的青年警界英雄塑造，弘扬了主旋律，也打开了观众了解新时代铁警风貌的一扇窗口。







【文/铁皮小鼓】