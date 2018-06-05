一部，一部，又一部，眼看着去年年末还活在备案公示表里的武侠剧们，纷纷确定人选、开始拍摄、引发舆论，新人、新气象、新制作给武侠剧注入活力，激起越来越多的年轻网友，对这一波热拍武侠剧的关注与讨论。





这些现象，似乎都有将越发趋小众、边缘的武侠剧拉回舞台中心的意思。这样来看，“武侠剧未死”也许并不是梦。











曾几何时，武侠剧一度成为了“雷剧”的代名词，观众对一众翻拍武侠剧的失望和腻烦之情已经达到了顶峰，在大家再也忍受不了其粗制滥造的塑料妆化和虚假演技的同时，边缘化似乎是武侠剧的必然之路。







然而，事情却出现了转机。2017年年初，由郭靖宇监制、蒋家骏执导的2017版《射雕英雄传》开播。它的出现，实际上是一次对武侠剧再创造的成功探索。





起初，这版《射雕》传统的拍摄手法、全新人的阵容和无噱头的宣传本来无优势可言，然而后期，它靠口碑的逆袭令其话题度持续升高。









这次的翻拍，可以说不仅令几个主演崭露头角，更让偃旗息鼓已久的武侠剧有了新的活力。《射雕》之后，一条全新的武侠剧翻拍路线开始被延续、孕育。不久的将来，它们将会以新鲜的姿态闯入观众视野。





金、古神作之《倚天屠龙记》《绝代双骄》的回炉重造





翻拍武侠剧，绕开金庸、古龙不太现实，于是这次几部金、古的代表作又双叒叕被翻拍了。





起初，很多人听到这个消息依旧无感，毕竟，这年头大家听说翻拍武侠剧，基本上和听到“狼来了”无异，不是作鸟兽散就是撂下一句嘲讽。但随着率先起步的新版《倚天屠龙记》的花絮照及剧照一点点曝光，演员的神似与服化道的贴合，均给人留下审美在线的印象，似乎这种“唱衰”的声音也越来越少了。





陈钰琪饰演赵敏





这部《倚天屠龙记》，依然有蒋家骏导演坐镇执导，有过《射雕》珠玉在前，观众自然对这部戏的质量有了一些期待。从主演阵容来看，此版《倚天》仍旧是启用新演员担当主演，但相对《射雕》来说，显然要更花心思和下血本，对于《倚天》这样一个群戏文本来说，配角几乎是全明星阵容了。









曾舜晞的张无忌，目前还是受到争议居多。这位97年的新人，此前的影视作品实在屈指可数，其播出的主演作品目前只有一部名不见经传的青春剧《青春最好时》，而他在综艺节目《演员的诞生》上的表现，也只能用“稚嫩”来形容。



这一次，曾舜晞扮演《倚天》的大男主张无忌可谓是被委以重任，观众对其表现无法判定也是情理之中。





赵敏和周芷若的CP我先吃为敬



但是两位女主赵敏和周芷若的人选则收获大批点赞。饰演赵敏的陈钰琪之前在《锦绣未央》中饰演北魏公主拓跋迪，饰演周芷若的祝绪丹之前在《三生三世十里桃花》中饰演玄女，都给人留下深刻印象。



赵敏“灿若玫瑰”的英气和周芷若“秀若芝兰”的出尘，至少都能透过剧照传递出来，眼神也是满满的戏感。总之，看到这两个角色，笔者的想看指数直线提升。









而曾经的“周芷若”——周海媚，在这一版本的《倚天屠龙记》中，摇身一变成了“灭绝师太”，也成为了该剧的话题之一。观众在感慨童年记忆、时光流逝的同时，也觉得十分有趣。









此外，还有李东学版的张翠山，林申版的杨逍，黑子版的谢逊，樊少皇版的成昆…这场武侠风刮得倒是穿越感十足。





武当七侠VS峨眉派





张翠山一家在冰火岛



场景方面也同样有板有眼，从剧照中可以看出有多处实景拍摄。万事俱备，只差播出时见真章，总之对这版《倚天》保持期待吧。



另一部可以与2017版《射雕英雄传》相对比的，则是新版《绝代双骄》。这部同样由郭靖宇做监制的武侠剧，把古龙故事性最强、最适合影视化的一部小说重新翻拍。古龙没有金庸作品翻拍率高，这部《绝代双骄》此前也只有梁朝伟版和林志颖版让人印象深刻。





胡一天饰演花无缺



比《倚天》幸运的是，《绝代双骄》中的两位新人主演胡一天和陈哲远，都是有过当红影视剧的小生，自带流量，让这部剧的主演阵容一经公布就拥有大批粉丝护航。不过，最重要的还是演员形象符合人设吧。









陈哲远此前在《秘果》和《蜀山战纪2踏火行歌》 中，对古灵精怪型男主的诠释，胡一天在《致我们单纯的小美好》中，对外冷内热冰山脸男主的演绎，都尚属自然，颇具观众缘，再加上正好是延续戏路的恰当时机，由他们俩来演小鱼儿和花无缺都没什么毛病。





梁洁饰演苏樱，梁婧娴饰演铁心兰



拍摄古龙作品并非易事，尽管此前有过一些成功改编，但大多都极具争议，只有少数经得起推敲。怎样把古龙所擅长的悬疑感和武侠气质，融在一起而不显生硬，以及把不那么适合影视化的人物台词与故事情节合理化，都是需要经过一番功夫细心打磨的。静观这部《绝代双骄》可以带来惊喜。



金、古翻拍，实际上并不可怕，影视破坏不了小说的质地，两者本就是两种呈现方式，只不过，再多的翻拍，经过大浪淘沙之后，所留下的依然是那数得出的几部。而2018年的金、古影视版本又会在众多版本中占据怎样的位置？目前还是未解之谜。





网红冒尖武侠作品之《听雪楼》《陈情令》的初次拍摄





《听雪楼》是根据沧月同名小说改编、欢瑞世纪出品的古装武侠电视剧，由尹涛和刘国彤执导，秦俊杰领衔主演，袁冰妍、韩承羽、袁澧林等联袂主演。





该剧以“听雪楼”的兴盛更迭，讲述了被武林誉为“人中龙凤”的听雪楼主萧忆情、“血魔之女”舒靖容与江湖热血少年们共同缔造的一段江湖传奇的故事。





作为为数不多的新派武侠女作家，沧月红火的年代与韩寒、郭敬明同时期，但她始终保持低调，其作品在此前还未进行过影视改编。当年，沧月的《听雪楼》系列、《鼎剑阁》系列、《镜》系列、《羽》系列都拥趸众多。

沧月的武侠小说中女性意识明显，主要表现为女性在武侠行动中的主导地位，而这些优秀的女性最后却都是情感的悲剧人物，这就和男性武侠里，女性对男性的匍匐与皈依形成了鲜明的对比。



其许多小说的主要人物都是女性，她在这些女性人物身上倾注了很多的心血，因此一直有人认为她的小说有女权文学的特点。沧月在她的武侠小说里，丝毫不回避黑暗的社会现实，同时也展现严酷现实面前“侠”的无力，就这一点来说，武侠剧童话式的理想色彩在沧月笔下比较少见。

此次《听雪楼》首次改编影视，还是备受关注的，相信会在一众武侠剧中找到自己独特的路数。



《陈情令》是根据墨香铜臭小说《魔道祖师》改编、企鹅影视和新湃传媒联合出品的古装仙侠剧，由郑伟文、陈家霖联合执导，肖战、王一博、孟子义、宣璐主演。该剧以五大家族为背景，讲述了云梦江氏故人之子魏无羡和姑苏蓝氏含光君蓝忘机重遇，携手探寻往年真相的故事。





原小说《魔道祖师》为耽美玄幻小说，主线是道侣携手打怪解谜。改编成电视剧后，自然要对人物关系和题材定位做大改动，原本的情侣变成兄弟，而玄幻则改为古风+仙侠。从之前曝光的剧照和花絮照看来，可能还更加贴近武侠。





这部剧在网络上掀起波澜源于路透照的曝光。在小说迷与剧迷“势不两立”的当下，《陈情令》做到了在剧集尚未播出时，就引发群众对选角的欢呼声，获得小说迷的认可，可以说很是少见了。

《陈情令》路透照



笔者没看过这部小说，不过据身边这部小说的粉丝所说，肖战与王一博的形象的确很符合小说男主的人设，既然都经过小说迷的实名认证了，还是对其保持期待吧。



虽然几部新人出演的武侠剧均未看到成品，但目前看来都颇具品相保证。不过，剧集一天未播出，来判定这一波的武侠剧究竟能否令武侠剧光芒再现，都还为时尚早。



【文/唐小仙儿】

