今日，由西安曲江丫丫影视文化股份有限公司出品，张晓春执导，朱锐、林继东、蔡蝶等主演的农村题材剧《初婚》登陆央视八套黄金档。





注意到这部剧是因为，它既没有整日围绕村落里鸡飞狗跳的纷争，也没有过分小品化、舞台化的人物，故事和人物都令人耳目一新。





开播之际，我们对话了《初婚》的导演张晓春。虽然常常创作传统题材，但张晓春对时下的流行信息非常敏感，她了解年轻人喜欢的热门影视作品，也关心都市剧的审美时尚，在创作时，生活中的积累就化身养料渗透在作品中。





导演张晓春





因此，《初婚》既保有传统农村剧特有的生活气息，同时在故事和审美上都呈现出新颖的风格。张晓春告诉记者，她对农村戏有深厚的感情，所以希望它能够紧跟时代步伐，得到更多人喜欢。





《初婚》讲述了女主任喜爱（朱锐饰），在经历了新婚丧夫的悲剧后，毅然选择留在夫家，替夫还债，最终成立公司带领村民一起致富的故事。









在故事上增强与当下生活的“紧密感”





《初婚》改编自鲁迅文学奖得主吴克敬的同名长篇小说，原著扎实的故事及鲜活的人物，为小说的影视化呈现创造了良好的基础，却也因为故事年代久远，与当下观众的生活共鸣感较弱。





曾经，农村剧在国内电视荧屏上颇受青睐，尤其在上世纪80年代，当时的观众大多出身农村，对此类剧集中描述的人物、故事和价值观共鸣感较强。而随着中国城市化进程的加快，越来越多的人进入城市定居，篱笆墙、麦浪等乡村风貌，距离当下年轻人的生活越来越遥远，都市代替乡村成为电视荧屏上的主要景观。









如果仍然用传统方式来创作农村剧，势必遭到市场排斥。





所以，早在剧本创作之初，张晓春就强调故事内容与当下生活的“紧密感”，她认为，农村剧必须紧贴时代，跳出旧式的套路，才能赢得更广泛的受众。为此，拿到《初婚》剧本后，张晓春率团队进行了修改和完善。





首先是年代背景。原著是个关于“农村、农业、农民”问题的故事，因此作者将故事的年代背景设定为上世纪七八十年代，便于展现市场经济对于农村发展、农民命运的影响，但距离当下生活却十分遥远。





在剧本改编中，张晓春将其改为90年代，因为这个时代距离当下生活较近，无论60、70后，还是80、90后都比较熟悉。最重要的是，当时正处于城乡矛盾、新旧观念冲突最为强烈的时期，农村物质生活渐渐富裕却没有完全脱离贫穷，农民接受了改革开放以来新的思想，但许多封建旧观念依然存在。





大批农村人进城谋求发展，不仅寻求发展经济之路，同时也在改变农村守旧的观念。由此，故事就跳出了农村问题的局限，同时也更便于各种戏剧冲突的产生和发展。









其次是人物。原著中原本讲述了3个女性，剧本改编中将3人融合成了1人。张晓春认为，以女主任喜爱一人的视角讲述故事，不仅故事线和人物心理历程更清晰，冲突感和命运起伏感也更强。





这个女性形象与传统农村女性不同，虽然任喜爱拥有传统女性的一些特征，如乐于奉献、任劳任怨等。但她更接近当下独立女性的定义，虽然经历了种种不幸，但敢于向传统的世俗观念挑战，与命运抗争，最终收获了自己的事业，实现了自我价值。









但张晓春坦言这个女性形象虽然思想现代，但与当下流行的女强和玛丽苏截然不同，“这是一个勤劳、勇敢、坚韧的女性。在事业上，她始终没有将自己定义为女强人，只是希望在时代发展中找到自己的位置；在爱情上，她又偏传统，始终处于被动状态。”





除此之外，在故事的爱情部分，剧本也增加了多位男性角色，在丰富主人公的情感线之余，通过这些人物的生活和命运，也给观众展示了新一代农村年轻人的成长和进步，他们积极、勇敢的生活态度更容易与时下年轻人产生共鸣。







在审美上与现代潮流保持统一







张晓春认为，在保障故事内核紧贴时代的基础上，农村戏的审美也要与当代审美潮流保持统一。她表示，“农村的背景，农村人进城打工的生活，再贴上上世纪九十年代的标签，注定不可能是唯美的风格。但不能因此就陈旧。”





比如置景。张晓春的做法是在还原历史的基础上贴近现代的审美潮流。





虽然故事发生在二十多年前，距离现在并不算遥远，但要还原那个年代的氛围却着实不易，还要进行符合现代审美的改善，就更加困难。













剧中，女主夫家和男主家是对门邻居，女主夫家贫穷、简陋；男主却家境殷实，自有汽车。为了找到这样贫富差异明显的两栋房屋，剧组一路从陕北走到渭南，终于在韩城市板桥镇王村找到了一高一矮的两栋建筑，一边门楼高大气派，一边房舍破旧矮小。





而为了让这两栋房屋更有美感，剧组将其原有的白瓷砖全部铲去，装上了古朴的青砖，符合现代人崇尚的中式古典风格，远远望去，在一群土气的白瓷砖墙中显得尤为庄重与优雅。





张晓春透露，拍摄结束后，村委会坚决不让他们还原本来的房屋面貌了，并将这些装修保留下来，作为旅游特色进行宣传。









再比如服装造型。





虽然是反映上世纪90年代的作品，但通过剧照可以看到，剧中一干人物的服装造型都不是传统农村剧中的灰暗或艳俗，而是变得十分雅致。以女主任喜爱为例，她在剧中多以白、粉、驼等清雅的色调为主，用色非常简洁，虽然款式不如现在时髦，但看上去亦不显特别土气。发型、饰品也较为简单、自然，没有过分浓烈的色彩或夸张的式样。





张晓春坦言，这些着装设计在审美上甚至已经超越了如今的农村人。“整体思路就是，在符合人物身份和性格的基础上，既保留当时的气息，又符合现代人的审美观。”









除此之外，张晓春对摄影照明的要求也毫不含糊。





在具体拍摄中，她要求摄影 “忌光平、虚假、无层次，无美感。镜头调度要自然流畅，多用运动镜头，追求精美的画面构图，摒弃刁钻古怪的角度，从而使摄影的流动感和造型感恰如其分地结合起来。” 简单说就是基调明丽而柔和，既逼肖生活的真实，又要注意美感。









从《胡杨女人》到《初婚》，张晓春已经与丫丫影视进行了四次合作，早已默契十足。她十分欣赏丫丫影视书写人民、书写美好生活的宗旨。今年以来，为迎接改革开放四十周年、新中国成立七十周年等一系列重大庆祝活动，丫丫影视精心拍摄及筹备了多部作品，其中包括《西京故事》、《红星闪闪七贤庄》、《恰逢姐妹花正开》、《好工人四十年》等剧目。





接下来，张晓春将继续与丫丫影视合作，创作更多温暖人心的作品。





【文/小熊星】

