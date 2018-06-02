这两天，国内知名评分网站豆瓣网又陷入舆论中心——先是电影《纯洁心灵·逐梦演艺圈》（下称《逐梦演艺圈》）导演毕志飞，投书给国家电影局，请求“彻查我们遭遇的极端豆瓣网不公正评分事件，特别是对‘豆瓣系’等势力‘操控中国影评产业、网络社会舆论’进行彻查与严肃处理”；其后，豆瓣网反击，起诉毕志飞及其公司北京实传创文化传媒有限公司侵犯名誉权。





这是又一场因“豆瓣评分”而起的纠纷。近几年，随着豆瓣评分在观众心中地位的不断提高，其对电影票房的影响也越来越大。相应地，纠纷也随之而来。那么，豆瓣评分究竟是怎么一回事？以下作详细分析。





毕志飞眼中穷凶极恶的豆瓣





“我经历了电影业极其荒诞和令人细思极恐的事情”。





这是《逐梦演艺圈》的导演毕志飞在微博上发表“致国家电影局的一封信”中的一句话。





信中，毕志飞还透露，“抱着坚定的维权态度，我们已于2018年2月正式向朝阳区人民法院起诉了豆瓣网公司，并向法院提交了诸多视频、音频、图片事实证据。”







在今天，关于影视作品的新闻报道或评论，都难以绕开豆瓣评分。





可以说，豆瓣评分在中国影视行业井喷式发展的当下，发挥愈来愈大的影响力。





动辄10万、20万的观众评分，发酵出来惊人力量，既能助力一部电影的“口碑票房双丰收”，也能造成一部电影的“口碑扑街，票房惨淡”。





从这个角度，豆瓣既可以是观影的指南工具，或批评的武器，也可以是一部电影的虚拟军功章，还可以是出品方和导演的噩梦。





于毕志飞而言，豆瓣无疑是噩梦。





令毕志飞细思极恐的事情是《逐梦演艺圈》“公映首日莫名遭遇豆瓣网‘锁定最低分2.0’事件”。





因《逐梦演艺圈》成为豆瓣史上最低分电影，导致该片在公映后排片骤减，在2017年9月22日公映四天就主动撤档，并改档到2018年02月09日上映，重映后上线27天，累积票房6万。









毕导应该是屈指可数的，对“连别人零头都不到”这句话最深有体会的导演。





这部他声称“十二年磨一剑”的作品，在影视圈的“万众瞩目”下，上映又撤档，改档又重映。





首映的市场反馈无比冷淡，以为撤档可以重整旗鼓，寄希望于重映一雪前耻，不幸仍是最惨烈的滑铁卢。





毕志飞把失败归咎于豆瓣的“从中作梗”，在公众号“枪稿”披露的微信截图中，毕导在纯洁心灵电影粉丝群中直言“我还导什么？职业生涯可能已经被豆瓣葬送了”。









这股心中熊熊燃烧的怒火，促使他写了一篇檄文向豆瓣宣战，面对豆瓣的互联网寡头地位，和雄厚的用户基础，势单力薄的毕志飞找来了靠山。





第一个靠山就是“中国电影产业和社会的公平正义”，毕志飞的控诉逻辑是：损害了我，那就是损害了中国电影行业的健康发展，有志之士应该揭竿而起，为铲除中国电影行业的“恶性大毒瘤”。

第二个靠山是“豆瓣网创始人兼CEO阿北(真名杨勃），已加入外籍，其担任法人的豆瓣公司是外商独资企业”，指摘豆瓣习惯捧国外电影，踩国产电影，这是境外资本的阴谋。

第三个靠山是毕志飞列出自己的“北京电影学院硕士，北京大学博士、国家公派赴美学者”等一系列头衔。因此《逐梦演艺圈》的史上最低分，“给很多机构和老师，甚至给国家‘丢了脸’”。

《电影<纯洁心灵·逐梦演艺圈>导演毕志飞致国家电影局的一封信》





这样一来，给人一种“中国电影产业的健康发展、国家意识形态的安稳、高校与学术权威都跟毕志飞坐在同一条船里，一荣俱荣，一损俱损”的感觉，这是毕导的起诉策略，那就是要争取和拉拢最广大的公众支持。





刷分的豆瓣水军们能养活自己吗？





由豆瓣评分引起的新闻远不止毕志飞事件。





2016年12月27日，3部国产影片——《长城》《摆渡人》《铁道飞虎》——上映后，在豆瓣的评分一落千丈，《中国电影报》因此发文《豆瓣、猫眼电影评分面临信用危机，恶评伤害电影产业》。





接着，人民日报客户端转载了该文。









电影频道关于该事件的报道截图





该文控诉豆瓣给这三部电影的低评分，导致观众拒绝走进影院，看国产电影，损害中国的电影生态。还指出豆瓣可能存在“非正常评分”的水军，即黑客利用网络作弊技术盗取豆瓣用户的账号，悄悄进行“刷分”。









戏剧性的是，第二天人民日报社旗下官媒公众号“人民日报评论”就发文：《中国电影，要有容得下“一星”的肚量》。





该文肯定了观众拥有评分的权利，不能因为“洗澡水脏了，就把盆里的孩子也倒掉”，还说“电影生态真会被差评影响吗？却也是未必”。





可以说，在中国电影市场容量暴增、电影舆论愈加开放的环境下，因豆瓣而起的电影“事故”，毕志飞起诉豆瓣绝不会是最后一例。





然而，“洗澡水脏了”不意味着可以放任它脏，豆瓣如要发挥更积极的作用，就要对它的评分机制进行合理的规范。





正如清华大学影视传播研究中心主任尹鸿所言，“电影欢迎一切科学的、实事求是的、公正的批评，但批评不是‘阴谋’的狂欢，不是‘预谋’的胜利”。









最近，一篇名《豆瓣刷分产业链:新片刷至6分只需5500元》流传甚广，让人开始怀疑豆瓣的公信力。





对此，豆瓣电影官方微博回应称：“反刷分是豆瓣电影日常工作的一部分。所有非正常评分都会被排除掉，不计入总分，不分新老用户。所有声称能刷分的都是骗人。”





豆瓣电影官方微博截图





到底刷分产业是不是骗人？先来说说豆瓣的评分机制。





2015年12月，豆瓣创始人兼CEO，也就是毕志飞所说“加入外籍”的杨勃，因不愿看到有人有意无意地曲解豆瓣的评分原则，在豆瓣上发文《豆瓣电影评分八问》回应质疑，在此文中，豆瓣的评分方式终于公之于众：





“比方说一部电影有42万用户打分。我们的程序把这42万个一到五星换算成零到十分，加起来除以42万，就得到了豆瓣评分。这个评分会自动出现在豆瓣各处，中间没有审核，平时也没有编辑盯着看。每过若干分钟，程序会自动重跑一遍，把最新打分的人的意见包括进来”。





如果说，水军刷分确实可以影响一部电影的评分，那通常因为此电影的评分人数少。





比如一部电影总共有一千人评分，花钱买一百个水军账号打五星，它能较大程度地影响评分。但是，如果有十几万，甚至几十万的评分人数，一百个水军的评分就杯水车薪，效果当然微乎其微。





这就是阿北说的“水军是有的，但豆瓣评分很难刷得动”。





这只是豆瓣评分的第一道安全屏障。豆瓣还有杜绝“非正常评分”的防御机制。如果被计算程序判断为“非正常评分”，也就是水军评分，该评分就会被删除，不参与评分结果，水军账号还会被封。

“现在门槛已经很高，声称能刷分的基本是在骗人”，阿北此话的底气，来自豆瓣一代接一代的算法工程师、程序员、编辑和产品经理，他们在评分机制的建设上贡献了卓越才智。





但是，眼睛毒一点的人，不难发现阿北话中的不确定性。在“声称能刷分的基本是在骗人”中，“基本”两字就不免让人浮想联翩。







究竟是谣言的集散地，还是真相的培养皿





一名知名媒体人向影视独舌透露，在影视圈和媒体圈工作二十多年的他，和圈内大大小小影视媒体公司的人，都有往来和接触，唯独从未在任何场合遇见过豆瓣公司的人。





就连前电影局局长张宏森也在朋友圈坦言：“电影局没有与豆瓣有过任何接触，也不认识豆瓣任何人”。





豆瓣公司在影视圈的低调与神秘有目共睹。“电影体量激增之后，我们收到的威逼利诱也多了起来”，阿北坦言。





关于豆瓣电影评分和豆瓣电影商务有无关系，阿北直言“没有关系，我们也不想有关系”。





这就解释了豆瓣身在影视圈中心区，却给人隐隐于市的感觉。为了保证公正独立，必须跟一些利益方保持距离。





虽然这只是阿北的一面之词。但是从商业逻辑来看，这种关闭商务合作的发展策略，不仅是一种选择，还是一种必然。

有一亿多活跃评分用户的豆瓣，挣钱的方法千千万，最要全身而退的，乃牺牲最无价的公信力来赚钱。这无异于竭泽而渔。





由此可见，豆瓣刷分的存在可能性，以及它的刷分力度，就仅跟豆瓣“非正常评分”的防御机制是否高效强大相关了。





要检验豆瓣评分机制的科学强大与否，或许能从个人的评分体验窥得一斑。





我算得上一名豆瓣的老用户，用豆瓣APP跟用微信的频率不相上下，还每看任何一部电影，必须打分和短评，或中长评。





本人看完一部电影后的习惯动作是：评分、写短评，看迷影好友的短评，看热门短评，看长评。





在这种习惯的锻炼下，对形形色色、口味各异的豆瓣评分者的评分视角和标准，都有相对丰富的了解。





就我个人来说，我几乎没有遇见过一部电影，看完我打算打一颗星，或两颗星，打开豆瓣APP后，却发现该电影评分为7分以上。





同时，也没有打算给一部电影打五颗星，却发现它的评分在7分以下。





也就是说，我的评分，跟它已形成的评分结果，差距区间基本不会太大。我相信这也是豆瓣赢得信任，在影视批评圈子拥有无可取代地位的原因。





前两年，人民日报客户端转载批评豆瓣、猫眼的文章，却遭到很多观众的吐槽，“拍得那么烂还不给人说啊”。





人民日报客户端转载批评豆瓣、猫眼的文章





这其实是观众被压抑已久的、不满足于“垄断式”的官方表达姿态。





豆瓣的价值，就在于瓦解这种中心化的评论体制。观众的力量真正介入电影行业，可以说就是从豆瓣开始的。这就仿佛在皇帝的新衣面前，更多儿童能发声，并被听见。





急吼吼为圈钱而来的电影人可以拍烂片，而观众也可以选择走进影院之后，躲烂片躲得远远的。





果然，生活比电影还戏剧，就在我要划上此文的句号之际，毕志飞起诉豆瓣公司一事，迎来了惊人反转！





豆瓣公司在官微上，突然发出对毕志飞和北京实传创文化传媒有限公司的起诉状（后者乃运营公众号“电影纯洁心灵”的公司，法定代表人是毕志飞）。





豆瓣起诉毕志飞和北京实传创文化传媒有限公司





控告其发表的包括“致电影局的一封信”等文章污蔑诽谤豆瓣公司，侵犯了豆瓣公司的名誉权等合法权利，要求毕志飞立马删除侵权文章，并赔礼道歉。





在《豆瓣电影评分八问》中，阿北形容豆瓣的算法工程师和水军的战争，乃“道高一尺，魔高一丈”。





不料如今，战争从线上转移到了线下，只是这一次谁是“道”，谁是“魔”，就没那么绝对了。







【文/阿志】