据悉，由华策集团克顿传媒好故事影业前总经理郜雪屹、副总经理景赫创建的上海星舰影业，将于近日发布新片单。目前披露的有《阅读课》、《遇见秋天的童话》、《爱人宝贝》、《花一开满就相爱》、《每天回家老婆都在装死》、《我不是天使》、《百变导师BBK》、《廉政风暴》、《蜀山传》等九部剧集。









星舰影业此次推出的五部原创电视剧作品，覆盖军事、科幻、动作、纪实、情感、青春等类型，皆有一线导演或编剧加盟。





而由星空传媒旗下版权公司Fortune Star，正版授权的三部经典电影改编剧集也十分抢眼。





其中，《百变导师BBK》改编自周星驰、王晶共同创意的经典电影《百变星君》，将沿用原版世界观，打造拥有全新“超级英雄”的校园科幻喜剧；《廉政风暴》则改编自经典电影《跛豪》，系王晶导演高口碑电影作品《追龙》故事原型的再度演绎。不同于王晶以往监制的网剧作品，这两部剧皆由王晶亲自编剧、导演，并携原班电影主创团队联合制作。而《蜀山传》则是改编自徐克导演经典同名电影的长篇武侠大剧，将邀请国内一线编剧、导演打造。









另外，《每天回家老婆都在装死》则改编自2012-2015年席卷亚洲的真实现象级网络娱乐事件及同名漫画，将邀请国内知名短视频团队，打造百集篇幅的系列日播“泡面番”爱情短剧。





为更详细地了解新鲜出炉的剧集计划，我们采访了星舰影业两位创始人——总经理郜雪屹、副总经理景赫，听两位解析星舰影业的战略和发展规划。







五部原创剧目





《我不是天使》、《爱人宝贝》、《花一开满就相爱》、《阅读课》、《遇见秋天的童话》是星舰影业推出的五部，以“温暖与成长”为主题的现实主义原创剧目。





“《我不是天使》是涉案情感剧，与东方卫视播出的《真爱的谎言之破冰者》风格类似，是一个讲述卧底警察的情感故事，也将是一部网台联播的剧。” 郜雪屹表示，这部剧更加类似于最早的“海岩系列”，如《玉观音》、《拿什么拯救你，我的爱人》等，往年在中国荧屏上有不少，并且很受欢迎。





《我不是天使》的编剧为青年导演秦建刚，他采访了216位警察，创作了一个原创故事。该剧本也得到了上海公安厅的认可和支持。









《爱人宝贝》、《花一开满就相爱》、《阅读课》都是星舰影业与流金岁月传媒合作的项目，将邀请一线导演加盟。



《爱人宝贝》的题材非常新颖，聚焦母婴行业，讲述了一对母婴会所的男女搭档，在工作过程中接触到了形色各异的不同家庭，是一部非常暖心、颇具话题性的行业情感剧。《爱人宝贝》的剧本开发了1年半，之前已有一线女演员愿意接演，但为了品质还在不断打磨，精益求精，“剧本不达标绝不开机”。









《花一开满就相爱》讲述了一对“双生花”闺蜜的成长故事，是一部强情节、话题性的现实主义情感剧，人物设定较为极致，初衷是想更多关注85后、90后的女性，在现实当中的自我定位和自我实现。









与《爱人宝贝》、《花一开满就相爱》等都市情感剧不同，《阅读课》在风格上更清新活泼，讲述了一位被包装成有文化的男明星与书店女老板的爱情故事。文艺女青年与男偶像的性格差异制造了很多温情的笑料，展现了当下年轻人别样的爱情和励志人生。









《遇见秋天的童话》则是向经典老电影致敬的原创剧本，讲述了一个“悠长假期”式的爱情故事，人物和故事都有丰富的挖掘空间。









上述两个项目，在剧本创作过程中，就得到了多位一线导演和一线演员的关注。







与王晶导演携手改编港片经典





3月22日，在香港国际电影节一场论坛的现场，王晶导演提出“网络电影集体盗窃香港IP”，并以《笔仙大战贞子》为例，质疑这些作品“根本没有向知识产权拥有方给过任何费用，甚至是征求同意”，随后王晶愤然离场。



王晶质疑网大版权成为一个热点事件，也是他与郜雪屹合作的契机。



“香港星空传媒旗下的Fortune Star是一个版权公司，星舰影业是Fortune Star的独家战略合作伙伴，我们从一批香港经典电影里，选择了一些有代表性的项目，进行电视剧改编。那段时间，恰好王晶导演在论坛上，对网大擅自使用香港经典电影IP的行为表示愤慨，我们跟王晶导演聊起那件事，他看到了我们的版权项目，非常慎重地选择了《百变星君》和《跛豪》两部版权作品，认为这两部作品可以开发成高品质的电视剧或网剧”， 郜雪屹解释道。









《百变导师BBK》改编自《百变星君》，这部电影是王晶与周星驰合作创意的作品，王晶对这个项目很有感情，对如何进行电视剧改编也胸有成竹。





郜雪屹分析说，“我们不想简单地模仿，而是考虑怎样既不伤害原版权电影、电影的粉丝，又能够进行新的内容创作。我们跟王晶导演探讨后，决定沿用原有世界观，开发一个新人物，做一个全新的百变校园版的热血科幻喜剧。”



因此，对《百变星君》的改编主要从三个方面进行：第一，男主人公会跟电影中的富二代少爷、纨绔子弟的形象完全不同，而是一个全新的人物。第二，沿用原作喜剧科幻的独特世界观，包括电影中的马桶、牙膏等经典元素都保留和利用，既尊重原著，又能够唤起广大粉丝对于原作的记忆。第三，会邀请原版电影中的老演员，特别出演原有配角人物群像，结合时下新锐的年轻演员，创造属于当下年轻人自己的“百变校园”。









“电视剧《廉政风暴》来源于《跛豪》的版权，王晶导演本身自己就刚拍完《追龙》，反黑、罪案、喜剧是他最擅长的类型，我们想发挥他的优势。除了校园热血喜剧，还想做一个偏正剧的反黑涉案剧，来表现在1997年前香港在英国殖民统治下中国人的挣扎，呼唤回归的香港新一代的觉醒与抗争”， 郜雪屹分析道。



《百变导师BBK》和《廉政风暴》都是以网台联动为目标，兼顾付费超级网剧属性的剧集，目前都在剧本开发阶段，将由王晶执导，两个剧本他同时操作，预计今年年底会有一个项目先行开机。





一部爆款潜质网剧





除了较为常规的电视剧，星舰影业还将推出一部颇具爆款潜质的超级网剧，即改编自日本同名漫画（豆瓣评分8.1）的《每天回家老婆都在装死》。



2015年，一个日本程序员在网上发了一个“为什么我每天回家老婆都在装死”的帖子，引发了上千万网友的讨论。这个事件当年席卷了亚洲互联网平台，后来在日本被开发成超级漫画，之后又被开发成了电影，将于今年下半年全球上映。





景赫表示，《每天回家老婆都在装死》计划做一个系列短剧、“泡面番”形式的甜蜜的百集短剧。分三季，每一季100集，单集时长5-8分钟，也就是吃一碗泡面的时间。

景赫补充说，“目前的短视频只是在集数上比较短，比如12集，但时长还是30—40分钟，与传统意义上的电视剧时长相差不大，而我们要做到真正意义上的短视频，每集5-8分钟，牢牢抓住用户的碎片化时间，类似日本、韩国的泡面番长剧，每一集都有一个创意点，每集会请大咖来客串。这样的网剧模式也非常契合广告招商的操作，接收观众反馈更加灵活，未来有可能做到边拍边播。”



从另一个角度来说，《每天回家老婆都在装死》实际上很具现实意义。它提出了一个很有价值也很温暖的点——婚姻生活中夫妻之间如何沟通。女孩用非常特别的方式，唤起老公的注意，唤起爱情，让婚姻不再冷漠。



《每天回家老婆都在装死》将由《日食记》的团队来制作，《日食记》的第一季、第二季、番外篇豆瓣评分高达9.1、8.8、8.7，是一个非常年轻的团队。





郜雪屹认为这会是一部风格化强烈、清新甜蜜、契合年轻人口味的网剧，甚至可以开发成边拍边播的日播型长篇短剧，也更加有利于平台广告招商。





九部新剧，星舰启航







星舰影业是一个全新的影视公司，郜雪屹、景赫核心团队主要来自华策集团克顿传媒。在克顿传媒时期，他们为克顿传媒引进了包括《杉杉来了》、《微微一笑很倾城》、《何以笙箫默》、《楚乔传》、《新婚公寓》、《遮天》、《有匪》在内的多部版权项目，也开发了如《战旗》、《幸福36计》、《爱情悠悠药草香》等原创剧本项目，并参与《夏家三千金》、《爱情公寓3、4》等多部剧目的发行工作，以及制作、发行了由唐嫣、窦骁、杨烁主演的电视剧《时间都知道》，该剧将在东方卫视、北京卫视及腾讯视频播出。









郜雪屹表示，星舰影业是一家以“创华语影视精品，兴华人主流文化”为宗旨，聚焦高品质电视剧投资、制作和发行的影视公司，更倾向于温暖、正能量，表达当下年轻人励志、奋斗和成长的故事。“锁定年轻观众的口味，关注有社会价值的话题。公司选取的这些剧本项目会陆续成熟进入筹备阶段，并在今年下半年和明年上半年陆续开机。”





国际合作方面，星舰影业更多是跟海外主流的制片方进行合作，包括Sony Pictures，WB，Fox等。因为郜雪屹曾主导Sony Pictures的金球奖经典美剧《Mad About You》（《我为卿狂》）的模式引进，并开发、监制了第一部中美合拍剧——《新婚公寓》。2016年，该剧在东方卫视周播档播出，并取得了不错的成绩，开了好莱坞“六大”制片厂与中国合作开发华语电视剧的先例。



“原创也好，改编也罢，一方面是模式引进，另一方面是内容出口，国产电视剧的国际化发行一定会有个过渡阶段，我相信未来会有越来越多的华语电视剧可以直接发行给Netflix、HBO、Amazon。另外，我们也跟海外的制作公司、制片人、编剧保持良好的合作，持续引入好莱坞知名编剧与优质制作团队，优化自己的剧本开发体系和制片管理系统，也会借用这些提升华语电视剧的品质，能够更好地参与国际化竞争，让中国文化走出去”，郜雪屹总结道。







【文/洛神】