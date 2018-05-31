因为《手机2》开拍的缘故，崔永元又站出来，在微博上开撕这部电影的主创和演员，接二连三的猛料让各路吃瓜群众看得目不暇接，可以说是因为“手机”引发的一场舆论热点狂欢了。





在看戏之余，大家也都在感慨：生活中，手机已经扮演着越来越重要的角色。





无论处理工作还是联系朋友，手机都是最直接的工具，它也因此聚合了一个人最多的秘密。哪怕最亲密的爱人，恐怕也不能分享手机里的一切。相爱没有那么容易，每个人都有他的手机。一个人也许在生活中有勇气暴露自己的裸体，然而他却未必敢向亲近的人暴露自己的手机。





2016年豆瓣口碑最好的喜剧片《完美陌生人》，就是一部关于手机的异色电影。说它异色，是因为看过之后根本笑不出来。一般喜剧都是让人看了哈哈大笑，而《完美陌生人》只会让人看得脊背发凉。这哪里是喜剧片，明明是惊悚片。









一切意外总是需要一个开端作为由头。作为一种很有意思的自然现象，月食是个很好的引子。在月食发生的夜晚，人的情绪通常会比较异常，人的心率会明显加快，而且容易引发争斗、情绪波动，人们发怒、争吵以及发生犯罪案件的几率也会大大增加。









一个月食之夜，三对夫妻，一个宅男，七个人在聚会的晚餐上玩起了分享手机秘密的游戏。也许是受月食的影响，大家都开始放飞自我。分享秘密这种游戏，听起来就刺激，它满足了人们的窥私欲，还打着游戏的旗号。大家只是在玩游戏对不对？没有人会去当真。可是被隐藏在生活表象下的底牌一旦被翻开，就没有人可以对它视而不见，这一点，恐怕是几位游戏参与者始料未及的。









于是饭桌坦白局，手机变手雷。





三对夫妻，有新婚燕尔正如胶似漆的，也有多年夫妻相敬如宾的，更有开始对婚姻生活变得麻木的，外加一个竭力隐藏自己性取向的宅男。虽然是多年朋友，大家熟得不能再熟了，可一旦玩起游戏来，却发现事情好像没那么简单。









生活中，大家总有些小秘密不想让别人知道，很多时候，隐瞒伴侣、不告诉朋友，是因为这些东西捅出来会有大麻烦。权衡利弊之后，绝口不提往往是最佳选择。





可在分享秘密的游戏里，一条略带暧昧的短信，一张撩人心弦的照片，一通看似寻常的电话，都把几个人内心深处的隐秘摆在了众人面前。搅乱平衡关系的同时，也把这群人的情感推向了不可挽回的地步。









填不满欲海，攻不破疑城。放纵一旦开始，就很难停下，怀疑一旦产生，就很难消除。





剧中人为了掩饰自己生活里的秘密想尽办法，可欲盖弥彰的做法却是搬起石头砸自己的脚。







太戏剧化了不是么？其实《完美陌生人》本来更像是一出戏剧，整部电影围绕着一幢房子，七个演员之间展开，严格遵循“三一律”。同一拨人、同一时间、同一地点，这个密闭空间内发生的故事要想讲得精彩，那就必须有极为扎实的剧本做支撑。有中年危机也有七年之痒，有偷情出轨也有性取向的困惑，可以说这部电影里有太多狗血的元素了，稍加不慎，就有滑向庸俗电影的可能，类似的电影，我们已经见过太多了。







其实生活不就是一出戏剧么？舞台上演的都是生活里发生的。座中常有剧中人，所有的看客观众身上，都有着剧中人物的影子。《完美陌生人》的扎心，归根结底还是因为编剧对人性的深刻洞察。观众看过之后的恐惧，是因为它真的存在。没有深厚的功底，写不出这么扎实的东西。







“怎么知道自己是不是爱上她了呢？”



“如果你每天要和她说上三十分钟的话，那就是爱上她了。”



“那要是六十分钟呢？”



“那就是爱死她了。”



“再然后你们就不说话了，这就是婚姻。”









半开玩笑式的台词中，不经意地挑开了生活的帘幕。人性永远有无奈的地方，新鲜感总有一天会让人厌倦，而厌倦过后总是想寻求刺激。千万别去考验人性，须知用一个谎言去验证另一个谎言，最后得到的只能是谎言。而一旦这过程中出现纰漏，整个谎言构筑的大厦就会瞬间崩塌，给人际关系会带来灾难的影响。





台词轻描淡写，生活步履维艰，千万别说熟悉谁，每个人连自己搞不懂。什么山盟海誓蜜里调油，整部电影只看见隐瞒，欺骗和背叛。人与人之间虚伪的面具下都是欲望，还奢谈什么爱情，在一个缺乏信任的年代里，爱情这种奢侈品早戒了。





电影里那位妻子发问：“为什么你要拒绝玩这个游戏呢？”





丈夫的回应耐人寻味：“因为我们的关系是脆弱的，每个人都是。有的人更加脆弱，你是对的，这已经成为了我们的黑匣子，装了所有的秘密。可能装的太多了。我们不该拿手机玩这个游戏。”









古人讲“不聋不哑，不做亲家翁”。人世间情感维持长久的奥秘，恐怕还真离不开“难得糊涂”四个字。水至清则无鱼，人至察则无徒。那些维系了人与人之间亲密关系的，不是忠诚与坦白，而是隐忍和克制。





冷眼阅世的张爱玲笔带凄凉地写道：生在这世上，没有一段感情不是千疮百孔的。





那些在婚姻围城里小心翼翼的维系着亲密关系的人，其实早该意识到那些关系需要修补，他们认为牢不可破的亲密关系，不见得比渔网强到哪里去。这真叫人绝望，难怪有看过这部电影的网友惊呼：“这电影看了让人恐惧婚姻！”









结尾真是神来之笔。当月食过去，一切恢复正常，仿佛一切都没有发生过。真的没有发生过么？那不过是一个开放的结尾，借由月食的结束，故事开始走入分叉的小径：一边是全部秘密曝光之后一群人无法收场的灾难；另一边则是一切重回最初，彼此遮掩过后的心照不宣。





太阳照常升起，明天又是互相欺骗的一天。







【文/忠犬七公】

